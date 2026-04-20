  • இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்குமா? ₹1 கோடி முதல் பரிசு! கேரள லாட்டரி பாக்யதாரா முழு விவரங்கள்!

இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்குமா? ₹1 கோடி முதல் பரிசு! கேரள லாட்டரி பாக்யதாரா முழு விவரங்கள்!

Kerala Lotteries News In Tamil: கேரள மாநில லாட்டரித் துறை இன்று (20-04-2026) பாக்யதாரா BT 50 குலுக்கலை நடத்தியது. திருவனந்தபுரத்தின் கோர்கி பவனில் நடைபெற்ற இந்த குலுக்கலில் முதல் பரிசாக ₹1 கோடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெற்றியாளர்கள் மற்றும் ஏஜென்ட் கமிஷன் குறித்த முழுமையான தகவல்கள்

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 20, 2026, 04:02 PM IST

இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்குமா? ₹1 கோடி முதல் பரிசு! கேரள லாட்டரி பாக்யதாரா முழு விவரங்கள்!

Kerala Lottery Result TODAY: கேரள அரசு லாட்டரித் துறை சார்பில் நடத்தப்படும் பாக்யதாரா BT 50 (Bhagyathara BT 50) லாட்டரி குலுக்கல் இன்று, ஏப்ரல் 20, 2026 அன்று மதியம் 3:00 மணியளவில் திருவனந்தபுரத்திலுள்ள கோர்கி பவனில் (Gorky Bhavan) அதிகாரப்பூர்வமாக நடைபெற்றது.

பாக்யதாரா BT 50 லாட்டரி: வெற்றி பெற்ற எண்களின் பட்டியல்

முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

BS 537563

இரண்டாம் பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

BX 246280

மூன்றாம் பரிசு (ரூ. 5,00,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

BO 473884

ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிரஷ்ட எண்கள்

BN 537563
BO 537563
BP 537563
BR 537563
BT 537563
BU 537563
BV 537563
BW 537563
BX 537563
BY 537563
BZ 537563

நான்காம் பரிசு (ரூ. 5,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

0090  0397  0546  0743  1675  3006  
3130  3922  4195  4317  4569  5005  
5419  6897  7892  8037  8143  8603  
9581

ஐந்தாம் பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

0833  1112  1621  5595  5759  7314

ஆறாம் பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

0258  0392  0398  0728  0750  1705  
1815  3649  4165  4282  5208  5831  
5925  6309  6820  7010  7036  7382  
7604  8026  8299  8318  8932  9146  
9283

ஏழாம் பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

0166  0181  0633  0768  0842  0952  
1099  1179  1342  1403  1409  1467  
1508  1967  1981  2000  2177  2243 
2244  2272  2285  2566  2573  2828  
2903  3183  3662  3874  3895  3958  
4100  4299  4372  4537  4748  4797  
5262  5421  5528  5601  5693  5739  
5746  5773  5810  5887  5899  6603  
6641  6766  6794  6899  6998  7096  
7269  7563  7572  7642  7699  7729  
7907  8601  8605  8658  8735  8927  
8997  9074  9165  9265  9523  9626  
9720  9749  9821  9924

எட்டாம் பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0003  0019  0157  0171  0237  0257  
0293  0342  0387  0655  0757  0781  
0803  0940  0964  1017  1166  1244  
1288  1311  1589  1616  1628  1690  
1717  1813  1859  2120  2353  2397  
2839  2939  3378  3409  3680  3857  
3932  3942  4202  4207  4226  4709  
4727  4964  4992  5020  5101  5205  
5396  5522  5540  5543  5567  5845  
5950  6150  6289  6297  6325  6331  
6441  6465  6516  6592  6722  6727  
6883  7013  7068  7139  7160  7234  
7388  7489  7548  7575  7909  8012  
8285  8386  8648  8826  9047  9086  
9247  9370  9398  9404  9710  9844  
9904  9932  9936  9960

ஒன்பதாம் பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0023  0149  0156  0317  0354  0386  
0539  0579  0699  0734  0961  1050  
1258  1265  1277  1286  1422  1487  
1507  1566  1655  1727  1758  1796  
1872  1997  2096  2102  2153  2155 
2204  2245  2526  2528  2577  2688  
2691  2705  2721  2831  2855  2894  
2933  3018  3094  3325  3504  3532  
3558  3655  3702  3803  3815  3858  
3861  3872  3877  3952  3959  4196  
4197  4209  4227  4243  4275  4297  
4690  4773  4893  5002  5015  5161  
5224  5287  5305  5314  5485  5548  
5572  5641  5740  5775  5814  5815  
5819  5847  5956  5982  6103  6190  
6218  6338  6345  6350  6361  6396  
6462  6554  6725  6759  6809  6818  
6835  7018  7109  7158  7226  7420  
7444  7497  7505  7659  7682  7749  
7819  7834  7836  7885  7894  8142  
8177  8202  8348  8364  8367  8397  
8468  8508  8598  8639  8817  9032  
9083  9151  9257  9662  9730  9743  
9764  9792  9827  9841  9860  9977

பாக்யதாரா BT 50 (Bhagyathara BT 50) லாட்டரி பரிசு விவரங்கள்

முதல் பரிசு: ரூ 1 கோடி (₹1,00,00,000), 
2வது பரிசு: ரூ. 30 லட்சம் (₹30,00,000), 
3வது பரிசு: ரூ. 5 லட்சம் (₹5,00,000), 
4வது பரிசு: ரூ. 5,000 (₹5,000), 
5வது பரிசு: ரூ. 2,000 (₹2,000), 
6வது பரிசு: ரூ. 500 (₹1,000), 
7வது பரிசு: ரூ. 500 (₹500), 
8வது பரிசு: ரூ. 200 (₹200), 
9வது பரிசு: ரூ. 200 (₹100), 
ஆறுதல் பரிசு: ரூ.5,000 (₹5,000)

பரிசுத் தொகை குறித்து முக்கியத் தகவல் விவரங்கள்

பாக்யதாரா லாட்டரியில் மொத்தம் 10 அடுக்கு முறைகளில் பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இன்றைய குலுக்கலில் அதிர்ஷ்டம் வென்றவர்களுக்கான முக்கிய பரிசுத் தொகைகள் பின்வருமாறு:

  • முதல் பரிசு: ₹1 கோடி
  • இரண்டாம் பரிசு: ₹30 லட்சம்
  • மூன்றாம் பரிசு: ₹5 லட்சம்

மொத்த வெற்றியாளர்கள்: 6,54,505 நபர்களுக்கு பல்வேறு நிலைகளில் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

முகவர் கமிஷன் மற்றும் பிடித்தம்

வெற்றியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் பரிசுத் தொகையில் சில குறிப்பிட்ட சதவீதங்கள் முகவர்களுக்கான கமிஷனாக ஒதுக்கப்படுகிறது:

முதல் 3 பரிசுகள்: 1 முதல் 3 வரையிலான இடங்களைப் பிடித்த வெற்றியாளர்களின் பரிசுத் தொகையில் 12% பிடித்தம் செய்யப்பட்டு, அந்த லாட்டரி சீட்டை விற்பனை செய்த முகவருக்கு வழங்கப்படும்.

மற்ற பரிசுகள்: 5 முதல் 8 வரையிலான பரிசுகள் மற்றும் ஆறுதல் பரிசுகளுக்கு (Consolation Prizes), அரசு ஒதுக்கிய நிதியிலிருந்து 10% கமிஷன் தொகை முகவர்களுக்கு நேரடியாக வழங்கப்படும்.

குறிப்பு: லாட்டரி முடிவுகளை அதிகாரப்பூர்வ கேரள அரசு லாட்டரி இணையதளத்தில் சரிபார்த்துக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். வெற்றி பெற்றவர்கள் 30 நாட்களுக்குள் தங்களது டிக்கெட்டுகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது)

 

Shiva Murugesan

