Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /ITR-1, ITR-2, ITR-3 மற்றும் ITR-4: வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய யார் எதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

ITR-1, ITR-2, ITR-3 மற்றும் ITR-4: வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய யார் எதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

ITR Forms: வரி செலுத்துவோர் தங்களுக்கான ஐடிஆர் படிவம் பற்றிய சரியான புரிதலை கொண்டிருக்க வேண்டும். பெரும்பாலும், யார் எந்த படிவத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பது குறித்த குழப்பம் நிலவுகிறது. தவறான படிவத்தைத் தாக்கல் செய்வது, வருமான வரி கணக்கு நிராகரிக்கப்படவோ அல்லது வரி தொடர்பான அறிவிப்பு (நோட்டீஸ்) வரவோ காரணமாக அமையலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 07, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:58 PM IST
ITR-1, ITR-2, ITR-3 மற்றும் ITR-4: வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய யார் எதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?
Image Credit: ITR-1 vs ITR-2 vs ITR-3 vs ITR-4 (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
விஜய்-க்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்.. குறைபாடுகளை சரிசெய்ய 3 வார கெடு!
CM Vijay1 hr ago
2
Rahu Peyarchi1 hr ago
3
mohan g1 hr ago
4
Mercury transit1 hr ago
5
Minister Keerthana2 hrs ago