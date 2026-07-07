/ITR-1, ITR-2, ITR-3 மற்றும் ITR-4: வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய யார் எதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

ITR Form Filing: மதிப்பீட்டு ஆண்டு (AY) 2026-27-க்கான வருமான வரி கணக்கு (ITR) தாக்கலின் காலக்கெடுவான ஜூலை 31 நெருங்கி வருகிறது. இந்த வேளையில், வரி செலுத்துவோர், சரியான படிவத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது. குறிப்பாக ITR-1, ITR-2, ITR-3 மற்றும் ITR-4 ஆகியவற்றுக்கு இடையே யார் எந்த படிவத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
வரி செலுத்துவோர் தங்களுக்கான ஐடிஆர் படிவம் பற்றிய சரியான புரிதலை கொண்டிருக்க வேண்டும். பெரும்பாலும், யார் எந்த படிவத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பது குறித்த குழப்பம் நிலவுகிறது. தவறான படிவத்தைத் தாக்கல் செய்வது, வருமான வரி கணக்கு நிராகரிக்கப்படவோ அல்லது வரி தொடர்பான அறிவிப்பு (நோட்டீஸ்) வரவோ காரணமாக அமையலாம்.
வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வருமான ஆதாரங்கள் மற்றும் நிதி விவரங்களின் அடிப்படையில் சரியான ITR படிவத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். வருமான வரித் துறை இந்த ஆண்டு படிவங்களில் சில மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. ஆகையால், தகுதி வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியமாகும். சரியான படிவத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவும் வகையில் முக்கிய ITR படிவங்கள் பற்றிய விவரங்கள் இங்கே காணலாம்.
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ITR படிவம்
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முக்கிய அம்சம்
|ITR-1
|எளிய வருமான விவரங்கள் கொண்டவர்களுக்கு
|ITR-2
|சிக்கலான வருமான விவரங்கள் கொண்டவர்களுக்கு
|ITR-3
|வணிகம் அல்லது தொழில் மூலம் வருமானம் உள்ளவர்களுக்கானது
|ITR-4
|அனுமான வரிவிதிப்புக்கு
சிக்கலற்ற வருமான ஆதாரங்களை கொண்டவர்களுக்கு ITR-1 ஏற்ற படிவமாக இருக்கும். இது சம்பளம் அல்லது ஓய்வூதியம், அதிகபட்சம் இரண்டு வீட்டுச் சொத்துக்களிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் மற்றும் வட்டி வருமானம் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது. மேலும், இந்த படிவத்தை தேர்ந்தெடுக்க உங்கள் மொத்த ஆண்டு வருமானம் ₹50 லட்சத்திற்குக் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.
ITR-1 படிவத்தில் ஏற்பட்டுள்ள ஒரு முக்கிய மாற்றம் என்னவென்றால், முன்பு ஒரு வீட்டுச் சொத்துக்கான வருமானத்தை மட்டுமே குறிப்பிட முடிந்த நிலையில், தற்போது ITR-1 படிவத்தில் அதிகபட்சம் இரண்டு வீட்டுச் சொத்துக்களிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானத்தையும் குறிப்பிட அனுமதிக்கப்படுகிறது. "வசூலாகாத வாடகை" (unrealised rent) குறித்த புதிய பகுதியும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், பிரிவு 89A-ன் கீழ் நிவாரணம் கோருவதற்கான பகுதி நீக்கப்பட்டுள்ளது.
சற்று சிக்கலான வருமான அமைப்பைக் கொண்டவர்கள் ITR-2 படிவத்தைத் தாக்கல் செய்வது அவசியமாகிறது. குறிப்பாக, ITR-2 படிவமானது, ITR-1-ஐப் பயன்படுத்தத் தகுதியற்ற மற்றும் "தொழில் அல்லது வணிகம் மூலம் ஈட்டப்படும் லாபம் மற்றும் வருவாய்" இல்லாத தனிநபர்கள் மற்றும் இந்து பிரிக்கப்படாத குடும்பங்களுக்கானதாக (HUFs) உள்ளது. இது பொதுவாக நிறுவனங்களின் இயக்குநர்கள் மற்றும் பட்டியலிடப்படாத பங்குச் (unlisted equity shares) சொத்துக்களை வைத்திருப்பவர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ITR-1 மற்றும் ITR-4 படிவங்களிலிருந்து நீக்கப்பட்ட 'பிரிவு 89A-ன் கீழ் நிவாரணம்' (Section 89A relief) தொடர்பான விவரப் பகுதி, இப்போது ITR-2 படிவத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பளம்/ஓய்வூதியம், வீட்டுச் சொத்து, மூலதன ஆதாயங்கள், வணிகம்/தொழில் மற்றும் பிற ஆதாரங்களிலிருந்து வருமானம் உள்ள தனிநபர்கள் மற்றும் HUF-களுக்கானது ITR-3. இது பொதுவாக ITR-1, ITR-2 அல்லது ITR-4-க்குத் தகுதி பெறாதவர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தப் படிவத்தில் இப்போது வெளிநாட்டுச் சொத்துக்கள் அல்லது ஓய்வூதிய வருமானத்தைக் குறிப்பிடுவதற்கான பகுதி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
ITR-4, பிரிவுகள் 44AD, 44ADA, அல்லது 44AE-இன் கீழ் அனுமான வரிவிதிப்பைத் தேர்வுசெய்யும் தனிநபர்கள், இந்து கூட்டுக் குடும்பங்கள் (HUFs), மற்றும் குடியிருப்பு நிறுவனங்களுக்கானது (LLP-கள் தவிர). இது சம்பளம், வீட்டுச் சொத்து (இரண்டு வரை), மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து வரும் வருமானத்தையும் உள்ளடக்கியது.
வருமான வரி அறிக்கை-1-ஐப் போலவே, இது இரண்டு வீட்டுச் சொத்துக்கள் மற்றும் வசூலிக்கப்படாத வாடகையைப் பதிவு செய்வதை ஆதரிக்கிறது. இதில் பிரிவு 89A-க்கான புலம் நீக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ. 5,000 வரையிலான விவசாய வருமானம் மற்றும் ரூ. 1.25 லட்சம் வரையிலான நீண்ட கால மூலதன ஆதாயம் (LTCG) (பிரிவு 112A) ஆகியவையும் அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
பங்குச் சந்தை அல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் (mutual funds) மூலமாகவும் வருமானம் பெறும் போதிலும், பலர் 'ஃபார்ம்-16'-ஐ (Form-16) மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு ITR-1 படிவத்தைத் தாக்கல் செய்கிறார்கள். அத்தகைய சூழலில், அவர்கள் ITR-2 படிவத்தைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், வருமான வரித் தாக்கல் (return) நிராகரிக்கப்படலாம் அல்லது பிற்காலத்தில் அதற்கான அறிவிப்பு (notice) வரக்கூடும்.
ITR காலக்கெடு: மதிப்பீட்டு ஆண்டு (AY) 2026-27-க்கான ITR-1 மற்றும் ITR-2 படிவங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு 31 ஜூலை 2026 ஆகும்.
தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள்: இந்த ஆண்டு சில தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன:
ஒரு படிவத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன், உங்கள் வருமான ஆதாரங்கள், குடியிருப்பு நிலை மற்றும் ஏதேனும் வெளிநாட்டுச் சொத்துக்கள் உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்குமாறு நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். தவறான வருமான வரி அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்வது, வருமான வரித் துறை நோட்டீஸ் வருவதற்கோ அல்லது ரீஃபண்டில் சிக்கல் ஏற்படுவதற்கோ வழிவகுக்கும்.