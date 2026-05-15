/ITR Filing 2026: ITR-1 மற்றும் ITR-4... முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த வருமான வரித்துறை

ITR Filing 2026: வருமான வரித் தாக்கல் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு கிடைத்துள்ளது. வருமான வரி செலுத்தும் அனைவருக்கும் இது ஒரு அவசியமான செய்தியாக இருக்கும். 2025-26 நிதியாண்டிற்குரிய, 2026-27 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கான வருமான வரித் தாக்கல் செய்யும் செயல்முறையை வருமான வரித் துறை தொடங்கியுள்ளது.
ITR-1 மற்றும் ITR-4 படிவங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான 'Excel utilities' (Excel பயன்பாட்டுக் கருவிகள்) தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன. எனவே, தகுதியுள்ள வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வருமான வரிக் கணக்கை இப்போதே தாக்கல் செய்யத் தொடங்கலாம்.
Attention taxpayers!— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 15, 2026
The Excel utility and Online filing for ITR-1 and ITR-4 for AY 2026-27 has been enabled and is now available for taxpayers on the e-Filing portal.@nsitharamanoffc @officeofPCM @FinMinIndia @PIB_India
வருமான வரிக் கணக்கு என்பது அடிப்படையில் ஒரு படிவமாகும். இதன் மூலம் வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வருமானம், வரி விலக்குகள் மற்றும் வரி சார்ந்த கடமைகளை வருமான வரித் துறையிடம் அறிவிக்கின்றனர். புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள Excel பயன்பாட்டுக் கருவிகள், வரி செலுத்துவோருக்கு ஒரு பயனுள்ள 'ஆஃப்லைன்' (இணைய இணைப்பு இல்லா) வசதியை வழங்குகின்றன.
வரி செலுத்துவோர் இந்த ஆஃப்லைன் பயன்பாட்டுக் கருவிகளை வருமான வரித் துறையின் மின்-தாக்கல் (e-filing) இணையதளத்திலிருந்து எளிதாகப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். இவற்றைப் பயன்படுத்தி, வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வருமானம் மற்றும் வரி தொடர்பான விவரங்களை இணைய இணைப்பு இல்லாமலே உள்ளீடு செய்து, செலுத்த வேண்டிய வரியை மிகத் துல்லியமாகக் கணக்கிட முடியும். விவரங்களை உள்ளீடு செய்து முடித்த பிறகு, ஒரு 'JSON' ஃபைலை உருவாக்கலாம். இந்தக் கோப்பை மின்-தாக்கல் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்து, தங்கள் வரிக் கணக்கைச் சமர்ப்பிக்கவும் சரிபார்க்கவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
வருமான வரித் துறையின் இந்த முன்னெடுப்பின் முக்கிய நோக்கம் என்னவென்றால், சம்பளம் பெறும் ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், சிறு தொழில் உரிமையாளர்கள் மற்றும் தொழில் வல்லுநர்கள் ஆகியோர் தங்கள் வரிக் கணக்கை முன்கூட்டியே தாக்கல் செய்ய உதவுவதே ஆகும். இதன் மூலம், வழக்கமாக ஜூலை 31-ஆம் தேதி நிர்ணயிக்கப்படும் காலக்கெடுவை நெருங்கும் சமயத்தில் ஏற்படும் கடைசி நிமிட அவசரங்களையும், தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளையும் தவிர்க்க முடியும்.
ITR-1 மற்றும் ITR-4 படிவங்களிம் முக்கிய அம்சங்கள் சுருக்கமாக...
|அம்சம்
|ITR-1
|ITR-4
|யாருக்குப் பொருந்தும்?
|தனிநபர்களுக்கு மட்டும்
|தனிநபர்கள், இந்து பிரிக்கப்படாத குடும்பங்கள் (HUF) மற்றும் நிறுவனங்கள் (LLP தவிர)
|வருமான வரம்பு
|ஆண்டு வருமானம் ₹50 லட்சம் வரை
|ஆண்டு வருமானம் ₹50 லட்சம் வரை
|வருமான ஆதாரங்கள்
|சம்பளம், ஓய்வூதியம், வீட்டுச் சொத்து, பிற ஆதாரங்கள் (வட்டி போன்றவை).
|தொழில் வல்லுநர்களின் வருமானம்
தற்போதைய நிலையில், வரி செலுத்துவோரின் வகை, வருமானத்தின் தன்மை மற்றும் மொத்த வருவாய் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஏழு வகையான வெவ்வேறு ITR படிவங்கள் (ITR-1 முதல் ITR-7 வரை) பயன்பாட்டில் உள்ளன. ITR-1 படிவம் குறித்து வரிசெலுத்துவோர் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்:
ITR-4 படிவமானது வணிகங்கள் மற்றும் தொழில் வல்லுநர்களைக் கருத்தில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது: