/வெறும் ரூ.24க்கு ITR தாக்கல் செய்வது எப்படி? Jio Finance, PhonePe வழங்கும் அட்டசாசமான வசதி

ITR Filing: 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான வருமான வரி கணக்கை (ITR) நீங்கள் இன்னும் தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால், அதை எளிதாக செய்ய உங்களுக்கு ஒரு வசதியான வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் வருமான வரி கணக்கைச் சமர்ப்பிக்க வருமான வரி இணையதளத்திற்கு (portal) நேரில் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. PhonePe மற்றும் Jio Finance ஆகியவை தங்கள் செயலிகளில் (apps) ITR தாக்கல் செய்வதற்கான சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன.
இந்த வசதிக்கான ஆரம்பக் கட்டணம் வெறும் ரூ. 24 மட்டுமே என்பது இதன் சிறப்பம்சம் ஆகும். இது நீங்கள் குறைந்த செலவில் ITR-ஐத் தாக்கல் செய்ய உதவுகிறது. கூடுதலாக, தேவைப்பட்டால் இதில் வரி நிபுணரின் உதவியையும் பெறலாம்.
வரி செலுத்துவோர் இனி தங்கள் ஸ்மார்ட்போன் மூலமாகவே வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்யலாம். இந்தச் சேவையானது சம்பளம் பெறுபவர்கள், தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் சம்பள வருமானத்தைத் தாண்டி பிற வருமான ஆதாரங்களைக் கொண்ட தொழில் உரிமையாளர்களுக்கு ஏற்றது. ஏனெனில் இத்தகைய சூழல்களில் வரி தாக்கல் செய்வது வழக்கமான முறையை விட சற்று சிக்கலானதாக இருக்கலாம்.
வணிக வருவாய், மூலதன ஆதாயம் (capital gains), கிரிப்டோகரன்சி முதலீடுகள், வெளிநாட்டு வருமானம் மற்றும் F&O வர்த்தக நடவடிக்கைகளைக் கொண்டவர்களும் இந்தச் சேவையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
இந்த இரண்டு செயலிகளும் சுய-சேவை (self-service) மற்றும் நிபுணர் உதவியுடன் கூடிய ITR தாக்கல் ஆகிய இரு விருப்பங்களையும் வழங்குகின்றன.
நிபுணர் உதவியின்றி நீங்களே ITR தாக்கல் செய்வதற்கான அடிப்படைத் திட்டம் வெறும் ரூ. 24 என்ற குறைந்த கட்டணத்தில் தொடங்குகிறது. இருப்பினும், நிபுணரின் வழிகாட்டுதல் தேவைப்படும் சிக்கலான வரிச் சூழல்களுக்குக் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
Jio Finance விரிவான கட்டண விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது:
|அம்சம்
|விவரம்
|சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கான தொகுப்புகள்
|ரூ. 24 முதல் ரூ. 499 வரை
|மூலதன ஆதாயம், கிரிப்டோகரன்சி அல்லது F&O வருமானம் உள்ளவர்களுக்கான திட்டங்கள்
|ரூ. 99-ல் தொடங்குகின்றன
|நிபுணர் உதவியுடன் ITR தாக்கல் செய்வதற்கான கட்டணம்
|ரூ. 649 முதல் ரூ. 2,924 வரை
Jio Finance இந்தச் சேவையை வரித் திட்டமிடல், பழைய மற்றும் புதிய வரி முறைகளை ஒப்பிடுதல், பிரிவு 80C மற்றும் 80D-ன் கீழ் வரி விலக்குகளைக் கணக்கிடுதல், தானியங்கி தரவுப் பரிமாற்றம் மற்றும் வரித் திரும்பப் பெறுதல் (refund) கண்காணிப்பு போன்ற கூடுதல் அம்சங்களுடன் மேம்படுத்தியுள்ளது.
பயனர் தரவு என்பது வருமான வரி தாக்கல் செய்வதையும் தாண்டி, வரி தாக்கல் செயல்முறையை எளிமையாக்கிப் பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்று அந்நிறுவனம் வலியுறுத்துகிறது.
PhonePe நிறுவனம் வருமான வரி தாக்கல் சேவையுடன், சுயதொழில் செய்பவர்கள், சிறு வணிகங்கள் மற்றும் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்பவர்களுக்காக ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் தாக்கல் சேவையையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
முதலில், வரி செலுத்துவோர் ஒரு விஷயத்தைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இந்த ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்படும் வருமான வரி அறிக்கை, 'வரி ஆண்டு' (Tax Year) 2026-27-க்கானது அல்ல, மாறாக 'மதிப்பீட்டு ஆண்டு' (Assessment Year) 2026-27-க்கானது. 'வரி ஆண்டு' 2026-27-க்கான அறிக்கை அடுத்த ஆண்டுதான் தாக்கல் செய்யப்படும்.
முன்பு வரி செலுத்துவோருக்கு ஜூலை 31, அக்டோபர் 31 மற்றும் நவம்பர் 30 ஆகிய மூன்று முக்கிய காலக்கெடு தேதிகள் இருந்தன. இந்த ஆண்டு, ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி கூடுதல் காலக்கெடுவாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
ஜூலை 31-ம் தேதியன்று ஏற்படும் நெரிசலைக் குறைப்பதற்காகவே ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி என்ற புதிய காலக்கெடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இந்தக் காலக்கெடு முக்கியமாக பின்வரும் வகை வரி செலுத்துவோருக்கானது:
வணிக வருமானம் உள்ளவர்கள், சுயதொழில் புரியும் வல்லுநர்கள் மற்றும் வரி தணிக்கை தேவைப்படாத சிறு வணிகர்கள் ஆகியோருக்கு ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி காலக்கெடுவாக அமையும்.