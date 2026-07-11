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வெறும் ரூ.24க்கு ITR தாக்கல் செய்வது எப்படி? Jio Finance, PhonePe வழங்கும் அட்டசாசமான வசதி

ITR Filing: ஜூலை 31-ஆம் தேதிக்குள் ITR தாக்கல் செய்ய வேண்டிய சூழலில், நிதித் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களான PhonePe மற்றும் Jio Finance ஆகியவை வரி செலுத்துவோருக்காக ஒரு புதிய சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 11, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:10 PM IST
வெறும் ரூ.24க்கு ITR தாக்கல் செய்வது எப்படி? Jio Finance, PhonePe வழங்கும் அட்டசாசமான வசதி
Image Credit: ITR Filing Latest News (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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