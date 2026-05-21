/வருமான வரி தாக்கல் செய்யும் முன் இந்த ஆவணங்களை தயார் நிலையில் வைத்துக்கொள்ளவும்

ITR Filing 2026: பாதுகாப்பான மற்றும் துல்லியமான வரித் திரும்பப் பெறுதலை (refund) உறுதி செய்ய, முதலில் பல முக்கிய ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.
ITR Filing 2026: வரி செலுத்துவோருக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. 2026-27 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கான (FY26) வருமான வரி கணக்குத் தாக்கல் (ITR) செய்யும் செயல்முறை தொடங்கியுள்ளது. வருமான வரித் துறை, ITR படிவங்களை தனது இணையதளத்தில் (online portal) வெளியிட்டுள்ளது. நிறுவனங்களும் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு 'படிவம் 16' (Form-16)-ஐ வழங்கத் தொடங்கியுள்ளன.
பல சம்பளம் பெறும் ஊழியர்கள், படிவம் 16 கிடைத்த உடனேயே தங்கள் வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்ய அவசரப்படுகிறார்கள். இருப்பினும், இத்தகைய அவசரம் சரியானதல்ல என்று வரித்துறை வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். பாதுகாப்பான மற்றும் துல்லியமான வரித் திரும்பப் பெறுதலை (refund) உறுதி செய்ய, முதலில் பல முக்கிய ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பது மிகவும் அவசியமாகும். தனிநபர் சம்பளதாரர்கள் எவ்வித அபராதக் கட்டணமும் இன்றி ITR தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு ஜூலை 31, 2026 ஆகும்.
படிவம் 16-இல் உள்ள தகவல்கள் முழுமையானவை மற்றும் முற்றிலும் துல்லியமானவை என்று வரி செலுத்துவோர் பெரும்பாலும் தவறாகக் கருதுகின்றனர். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், படிவம் 16 என்பது உங்கள் நிறுவனம் பிடித்தம் செய்த வரியையும் (TDS), உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சம்பளத்தையும் மட்டுமே பிரதிபலிக்கிறது. இதில் வங்கிக் கணக்கு வட்டி, பங்குச் சந்தை அல்லது பரஸ்பர நிதியங்கள் (Mutual Funds) மூலமான வருமானம், அல்லது வாடகை வருமானம் தொடர்பான விவரங்கள் இடம்பெறுவதில்லை. எனவே, முழுமையான மற்றும் துல்லியமான தகவல்களை உறுதி செய்ய, கூடுதல் ஆவணங்களைச் சேகரிப்பது அவசியமாகும்.
1. வருடாந்திரத் தகவல் அறிக்கை (Annual Information Statement - AIS): இது வருமான வரித் துறையால் தொகுக்கப்படும், அந்த ஆண்டிற்கான உங்கள் நிதிசார் நடவடிக்கைகளின் ஒட்டுமொத்தக் கண்ணோட்டமாகும். இதில் உங்கள் சேமிப்புக் கணக்கு வட்டி, நிலையான வைப்புத்தொகைகள் (FDs), பங்கு வர்த்தகம், பரஸ்பர நிதி ஈவுத்தொகைகள் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க ரொக்கப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்த துல்லியமான விவரங்கள் அடங்கியிருக்கும். இதனைப் படிவம் 16-உடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
2. படிவம் 26AS (Form 26AS): உங்கள் நிறுவனம், வங்கி அல்லது வேறு ஏதேனும் நிறுவனம் உங்கள் PAN எண்ணின் கீழ் எவ்வளவு வரியைப் பிடித்தம் செய்துள்ளது என்பதையும், அந்தத் தொகை அரசாங்கத்திற்குச் செலுத்தப்பட்டுவிட்டதா என்பதையும் இந்தப் படிவம் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
3. முதலீட்டுக்கான சான்றுகள் (Investment proof): நீங்கள் 'பழைய வரி விதிப்பு முறையின்' (Old Tax Regime) கீழ் ITR தாக்கல் செய்கிறீர்கள் என்றால், படிவம் 16-இல் இடம்பெறாத LIC, PPF, ELSS, வீட்டுக் கடன் வட்டி மற்றும் மருத்துவக் காப்பீடு (பிரிவு 80D) தொடர்பான ரசீதுகளைப் பத்திரமாக வைத்துக்கொள்ளவும்.
4. மூலதன ஆதாய அறிக்கை (Capital Gain Statement): 2025-26 நிதியாண்டில் நீங்கள் ஏதேனும் சொத்து, பங்குகள் அல்லது பரஸ்பர நிதி அலகுகளை விற்பனை செய்திருந்தால், அதற்கான அறிக்கையை உங்கள் பங்குத் தரகர் (broker) அல்லது வங்கியிடமிருந்து தவறாமல் பெற்றுக்கொள்ளவும்.
5. PAN மற்றும் ஆதார் அட்டை (PAN and Aadhaar Card): உங்கள் அனைத்து நிதி கணக்குகள் மற்றும் வரி விவரங்கள் தடையின்றிச் செயல்பட, இந்த இரண்டு முதன்மையான அடையாள அட்டைகளும் இணைக்கப்பட்டிருப்பதும், அவற்றில் உள்ள விவரங்கள் சரியாக இருப்பதும் மிக அவசியமாகும்.
வருமான வரித் துறை, பல்வேறு வருமான வகைகள் மற்றும் மூலங்களுக்கெனத் தனித்தனிப் படிவங்களை வகுத்துள்ளது. தவறான படிவத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது, உங்கள் வரித் தாக்கல் (Return) குறையுடையதாக கருதப்படுவதற்கு வழிவகுக்கலாம்.
|படிவம்
|பயன்பாடு
|ITR-1 (Sahaj)
|ஆண்டு மொத்த வருமானம் ரூ. 50 லட்சம் வரை உள்ள, ஊதியம் பெறும் தனிநபர்களுக்கானது
|ITR-2
|ரூ. 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வருமானம் உள்ள நபர்களுக்கானது
|ITR-3
|வணிகம் அல்லது தொழில் மூலம் லாபம் ஈட்டும் தனிநபர்கள்
|ITR-4 (Sugam)
|சிறு வணிகர்கள், மருத்துவர்கள், சுயாதீனப் பணியாளர்கள்
|ITR-5
|கூட்டாண்மை நிறுவனங்கள், LLP, AOP மற்றும் BOI
ITR-1 (Sahaj): ஆண்டு மொத்த வருமானம் ரூ. 50 லட்சம் வரை உள்ள, ஊதியம் பெறும் தனிநபர்களுக்கான படிவம் இதுவாகும். இவர்கள் ஒரு குடியிருப்புச் சொத்தை வைத்திருக்கலாம், மேலும் வட்டி போன்ற பிற மூலங்களிலிருந்தும் வருமானம் பெறலாம்.
ITR-2: உங்கள் மொத்த வருமானம் ரூ. 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக இருந்தால், அல்லது பங்குச் சந்தை/சொத்து விற்பனை மூலம் மூலதன ஆதாயம் (Capital Gains) பெற்றிருந்தால், ஆனால் உங்களுக்கு எந்தவிதமான வணிக வருமானமும் இல்லையென்றால், நீங்கள் இந்தப் படிவத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
ITR-3: ஏதேனும் ஒரு வணிகம் அல்லது தொழில் மூலம் லாபம் ஈட்டும் தனிநபர் வரி செலுத்துவோர் மற்றும் இந்து கூட்டுக் குடும்பங்களுக்கான (HUF) படிவம் இது. இவர்கள் தங்கள் கணக்குப் புத்தகங்களைப் பராமரிக்க வேண்டியவர்கள் ஆவர்.
ITR-4 (Sugam): சிறு வணிகர்கள், மருத்துவர்கள், சுயாதீனப் பணியாளர்கள் (Freelancers) மற்றும் 'உத்தேச வருமானத் திட்டத்தின்' (Presumptive Income Scheme) கீழ் வரி செலுத்துவோர் ஆகியோருக்கான படிவம் இது. இவர்களின் வருமானம் ரூ. 50 லட்சம் வரை இருக்கலாம்.
ITR-5: இந்தப் படிவம், கூட்டாண்மை நிறுவனங்கள் (Partnership firms), LLP, AOP மற்றும் BOI போன்ற வணிக அமைப்புகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
