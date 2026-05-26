/முக்கிய தகவல்: ITR தாக்கல் செய்யும் முன் இந்த ஆவணங்களை ரெடி பண்ணுங்க

ITR Filing 2026: வருமான வரித் துறையின்படி, வருமான வரி அறிக்கைத் தாக்கல் செய்வதற்கு பான் அட்டை மிக முக்கியமான ஆவணமாகும்.
உங்கள் ஆதார் அட்டையை உங்கள் பான் அட்டையுடன் இணைப்பதும் அவசியம்.
ITR Filing 2026: வருமான வரி அறிக்கை (ITR) தாக்கல் செய்யும் பருவம் தொடங்கிவிட்டது. லட்சக்கணக்கான வரி செலுத்துவோர் வரி தாக்கல் செய்ய ஏதுவாக தங்கள் ஆவணங்களைச் சேகரிப்பதில் மும்முரமாக உள்ளனர். இருப்பினும், ஒவ்வொரு ஆண்டும், அவசரம் அல்லது முழுமையற்ற தகவல்கள் காரணமாக, பலர் தவறான வருமான வரி அறிக்கைகளைத் தாக்கல் செய்கிறார்கள். இதன் விளைவாக நோடீஸ், தாமதமான ரீஃபண்ட் அல்லது பிற சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன.
நீங்கள் 2026-27 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கான உங்கள் வருமான வரி அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்யத் தயாராகிறீர்கள் என்றால், முதலில் தேவையான ஆவணங்களின் முழுமையான பட்டியலைத் தயார் செய்வது அவசியம். சரியான ஆவணங்களை முன்கூட்டியே தயாராக வைத்திருப்பது வருமான வரி அறிக்கை தாக்கல் செய்வதை எளிதாக்குகிறது. மேலும் இது பிழைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பையும் கணிசமாகக் குறைக்கிறது. நீங்கள் பணியில் இருந்தாலும், தொழில் செய்தாலும், சுயதொழில் செய்பவராக இருந்தாலும், வர்த்தகம் செய்தாலும், அல்லது ஓய்வூதியம் பெற்றாலும், அனைவரும் சில அத்தியாவசிய ஆவணங்களைக் கொண்டிருப்பது மிகவும் முக்கியம். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மாதாந்திர சம்பளச் சீட்டுகளும் (Salary Slips) வரி தாக்கலின் போது மிகவும் பயனுள்ளவையாக இருக்கும். சம்பளம், PF பங்களிப்புகள், படிகள், போனஸ்கள் மற்றும் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் போன்ற தகவல்களைச் சரிபார்க்க அவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்.
வருமான வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்வதற்கு முன், படிவம் 26AS மற்றும் வருடாந்திர தகவல் அறிக்கை (AIS) ஆகியவற்றை கவனமாக மதிப்பாய்வு செய்வது முக்கியம். இந்த ஆவணங்களில் TDS, வட்டி வருமானம், ஈவுத்தொகை, பங்கு மற்றும் பரஸ்பர நிதி பரிவர்த்தனைகள் போன்ற தகவல்கள் உள்ளன. உங்கள் வருமானத்திற்கும் AIS-க்கும் இடையே முரண்பாடு இருந்தால், ஆய்வு அல்லது நோட்டீஸ் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும்.
செயலில் உள்ள அனைத்து வங்கிக் கணக்குகளுக்குமான அறிக்கைகளை வைத்திருக்கவும். இவை சேமிப்புக் கணக்கு வட்டி, நிலையான வைப்புத்தொகை வட்டி, வாடகை வருமானம் மற்றும் பிற பரிவர்த்தனைகள் குறித்த தகவல்களை வழங்குகின்றன. வங்கிகள் மற்றும் தபால் நிலையங்களும் வட்டிச் சான்றிதழ்களை வழங்குகின்றன. அவை வரி விதிக்கக்கூடிய வட்டி வருமானத்தைத் துல்லியமாகக் காட்ட உதவுகின்றன.
இது பங்குச் சந்தை மற்றும் பரஸ்பர நிதி முதலீட்டாளர்களுக்கு முக்கியமானது. நீங்கள் பங்குகள், ETF-கள், பரஸ்பர நிதிகள் அல்லது சொத்துக்களில் முதலீடு செய்திருந்தால், மூலதன ஆதாய அறிக்கையை வைத்திருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இது குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்களைத் துல்லியமாகக் கணக்கிட உதவுகிறது. இன்ட்ராடே வர்த்தகம் மற்றும் டெரிவேட்டிவ்களில் ஈடுபடுபவர்கள் லாப நஷ்ட அறிக்கையையும் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்.
வீட்டுக் கடன்களுக்கு வரி விலக்கு கோருபவர்கள், கடன் வழங்குநரிடமிருந்து வட்டிச் சான்றிதழைப் பெற வேண்டும். இது பிரிவு 24(b) மற்றும் பிரிவு 80C-இன் கீழ் விலக்குகளைக் கோர அவர்களை அனுமதிக்கிறது.
நீங்கள் PPF, ELSS, NPS, சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா, வரி சேமிப்பு FD-கள் அல்லது ஆயுள் காப்பீட்டில் முதலீடு செய்திருந்தால், அந்த ஆவணங்களைத் தயாராக வைத்திருங்கள். மேலும், உங்கள் குழந்தைகளின் கல்விக் கட்டணம் மற்றும் பிற முதலீடுகளுக்கான ஆதாரங்களையும் வைத்திருங்கள். உங்கள் மருத்துவக் காப்பீடு மற்றும் HRA ஆவணங்களை மறக்காதீர்கள்.
பிரிவு 80D-இன் கீழ் வரி விலக்கு கோருவதற்கு சுகாதாரக் காப்பீட்டு பிரீமியம் ரசீதுகள் தேவைப்படுகின்றன. வீட்டு வாடகைப்படி கோரும் ஊழியர்கள், வாடகை ரசீதுகள், வாடகை ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் தேவைப்பட்டால், வீட்டு உரிமையாளரின் பான் (PAN) எண்ணையும் வழங்க வேண்டும்.
சுயதொழில் செய்பவர்கள், ஆலோசகர்கள் மற்றும் வணிக உரிமையாளர்கள், இலாப-நஷ்ட அறிக்கைகள், ஜிஎஸ்டி வருமான அறிக்கைகள், ரசீதுகள், விலைப்பட்டியல்கள், செலவுப் பதிவுகள் மற்றும் தணிக்கை அறிக்கைகள் போன்ற ஆவணங்களைத் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்.
கடந்த ஆண்டின் வருமான வரி அறிக்கையின் நகலை கைவசம் வைத்திருக்கவும். இது பழைய வெளிப்படுத்தல்களைச் (டிஸ்க்ளோசர்) சரிபார்க்கவும், நஷ்டங்களை முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்லவும் உதவுகிறது. பணியில் உள்ள தனிநபர்கள், பின்னர் பிழைகளைத் திருத்துவதைத் தவிர்க்க, படிவம் 16-ஐப் பெற்ற பின்னரே தங்கள் வருமான வரி அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
படிவம் 16-ஐ ஊழியர்களுக்கு அவர்களது நிறுவனம் வழங்கும்.
படிவம் 16-இன் பகுதி A-இல், நிறுவனம் மற்றும் ஊழியர் விவரங்கள் இருக்கும்.