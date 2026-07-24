/ITR Filing: காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படுமா? 'வாய்ப்பில்லை, வேலையை முடிங்க..' எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்! காரணம் என்ன?

ITR Filing Deadline: வரி செலுத்துவோர் அனைவரும் இப்போது வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். எனினும், வருமான வரி கணக்குத் தாக்கல் (ITR) செய்வதற்கான காலக்கெடு நெருங்கும் நிலையில், அரசு கூடுதல் அவகாசம் அளிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் வரி செலுத்துவோர் பலர் காத்திருக்கின்றனர். இப்படி இருப்பது சரியா? இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு என்ன? முழுமையான தகவலை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
வரி செலுத்தும் பலர் வருமான வரியை தாக்கல் செய்ய காலக்கெடுவுக்கு முந்தைய கடைசி சில நாட்கள் வரை காத்திருக்கின்றனர். அப்படி தாக்கல் செய்யும்போதுதான் அவர்களில் பெரும்பாலானோர் தங்கள் நிதி விவரங்களில் உள்ள முரண்பாடுகளைக் கண்டறிகின்றனர். இதனால், கணக்குத் தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் முடிவதற்குள் பிழைகளைச் சரிசெய்ய மிகக் குறைந்த நேரமே கிடைக்கிறது.
முன்கூட்டியே கணக்குத் தாக்கல் செய்வது இத்தகைய சிக்கல்களைச் சரிசெய்யப் போதுமான நேரத்தை அளிக்கிறது. இது வரி பண ரீஃபண்டில் ஏற்படும் தாமதத்தைத் தவிர்க்கவும், தகுதியான அனைத்து வரிச் சலுகைகளையும் பெறுவதை உறுதி செய்யவும் உதவுகிறது.
கணக்குத் தாக்கல் செய்வதற்கு முன் வரி முறையை (tax regime) ஆய்வு செய்வது மற்றொரு முக்கியமான நடவடிக்கையாக கருதப்படுகின்றது. சம்பளம் பெறும் பல ஊழியர்கள், காலப்போக்கில் தங்கள் வருமானம் அல்லது முதலீடுகள் மாறியிருந்தாலும், நிதியாண்டின் தொடக்கத்தில் தாங்கள் தேர்ந்தெடுத்த வரி முறையையே தொடர்ந்து பின்பற்றுகின்றனர். எந்த வரி முறை சிறந்தது என்பது ஒருவரின் இறுதி வருமானம் மற்றும் தகுதியான வரி விலக்குகளைப் பொறுத்தது.
உதாரணமாக, ஆண்டுக்கு ரூ. 15 லட்சம் வருமானம் ஈட்டும் ஒருவர், குறைந்த அளவிலான வரி விலக்குகளைக் கொண்டிருந்தால், புதிய வரி முறையின் கீழ் குறைவான வரியைச் செலுத்தக்கூடும்.
இருப்பினும், அதே வரி செலுத்துபவர் வீட்டுக் கடன் வட்டிக்கு ரூ. 2 லட்சம், பிரிவு 80C-ன் கீழ் ரூ. 1.5 லட்சம் மற்றும் பிரிவு 80D-ன் கீழ் ரூ. 25,000 போன்ற வரி விலக்குகளைக் கோரினால், பழைய வரி முறையின் கீழ் குறைவான வரியைச் செலுத்த வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம்.
கணக்குத் தாக்கல் செய்வதற்கு முன், இறுதி நிதி விவரங்களைப் பயன்படுத்தி இரண்டு வரி முறைகளையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்குமாறு வரி நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.
மேலும், சுமூகமான முறையில் கணக்குத் தாக்கல் செய்யவும், அபராதங்களைத் தவிர்க்கவும், தேவையற்ற தாமதமின்றி வரித் தொகையைத் திரும்பப் பெறவும் அனைத்து வருமானம் மற்றும் வரி விவரங்களையும் முன்கூட்டியே சரிபார்க்குமாறு அவர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
இந்த ஆண்டு ITR தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட வாய்ப்பில்லை என நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த ஆண்டு காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படுவதற்கு வழிவகுத்த முக்கிய காரணங்கள் இந்த முறை இல்லாததால், ஜூலை 31-ஆம் தேதி வரையிலான ITR தாக்கல் காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு என்று வரி நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
கடந்த ஆண்டு, வருமான வரித் துறை ITR படிவங்களையும் தாக்கல் செய்வதற்கான மென்பொருள் கருவிகளையும் தாமதமாக வெளியிட்டதால், வரி செலுத்துவோருக்குத் தங்கள் வருமான வரி விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்கக் குறைந்த நேரமே கிடைத்தது.
இதனால் அவர்களுக்குக் கூடுதல் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.
ஆனால், இந்த ஆண்டு படிவங்களும் இணையவழித் தாக்கல் செய்யும் வசதியும் மிக முன்னதாகவே பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.
ஏதேனும் பெரிய தொழில்நுட்பக் கோளாறு அல்லது இணையவழித் தாக்கல் செய்யும் தளத்தில் (e-filing portal) பரவலான சிக்கல் ஏற்பட்டால் ஒழிய, காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட வாய்ப்பில்லை என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
வருமான வரித் தாக்கல் செய்வதற்கு முன், வரி செலுத்துவோர் படிவம் 16 (Form 16), AIS, படிவம் 26AS மற்றும் பிற தொடர்புடைய தகவல்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும் என்று வருமான வரி நிபுணர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். சுமூகமான மற்றும் பிழையற்ற வரி நடைமுறைகளை உறுதிசெய்ய, அனைத்து வருமானம் மற்றும் வரி விவரங்களும் சரியாகப் பதிவாகியுள்ளனவா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
தவறான தகவல்கள், வருமானத்தை மறைத்தல் அல்லது ITR மற்றும் AIS தரவுகளுக்கு இடையே முரண்பாடு ஆகியவை இருந்தால் வருமான வரித் துறை நோட்டிஸ் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாகின்றன. இது வரி செலுத்துவோருக்குச் சிரமத்தையும் அபராதத்தையும் கூட ஏற்படுத்தலாம்.