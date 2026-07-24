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ITR Filing: காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படுமா? 'வாய்ப்பில்லை, வேலையை முடிங்க..' எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்! காரணம் என்ன?

ITR Filing Deadline: வரி செலுத்தும் பலர் வருமான வரியை தாக்கல் செய்ய காலக்கெடுவுக்கு முந்தைய கடைசி சில நாட்கள் வரை காத்திருக்கின்றனர். அப்படி தாக்கல் செய்யும்போதுதான் அவர்களில் பெரும்பாலானோர் தங்கள் நிதி விவரங்களில் உள்ள முரண்பாடுகளைக் கண்டறிகின்றனர். இதனால், கணக்குத் தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் முடிவதற்குள் பிழைகளைச் சரிசெய்ய மிகக் குறைந்த நேரமே கிடைக்கிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 24, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:23 AM IST
ITR Filing: காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படுமா? 'வாய்ப்பில்லை, வேலையை முடிங்க..' எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்! காரணம் என்ன?
Image Credit: ITR Filing Deadline (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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