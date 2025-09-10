ITR தாக்கல் காலக்கெடு நீட்டிப்பா? வரி செலுத்துவோருக்கான முக்கிய அப்டேட்

ITR Filing Due Date: 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதி நெருங்கிக்கொண்டிருக்கின்றது. ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய இன்னும் 5 நாட்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், 2024-25 நிதியாண்டுக்கான (மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2025-26) வருமான வரி தாக்கல் தணிக்கை தேவை இல்லாத வரி செலுத்துவோர் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதியை நீட்டிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் வலுப்பெற்று வருகின்றன. வரி சங்கங்கள், சிஏக்கள் மற்றும் வரி நிபுணர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு குழுக்களிடமிருந்து கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன.
வருமான வரி போர்ட்டலில் உள்ள தொழில்நுட்ப கோளாறுகள், ஐடிஆர் படிவங்கள் 2,3,5,6 மற்றும் 7 க்கான எக்செல்-பயன்பாடுகளை வெளியிடுவதில் தாமதம், ஏஐஎஸ் மற்றும் படிவம் 26AS க்கு இடையிலான தரவு பொருந்தாத தன்மை, சர்வர் செயலிழப்பு மற்றும் இன்னும் பலவற்றை காரணம் காட்டி காலக்கெடுவை நீட்டிக்க கோரிக்கை வைக்கபட்டுள்ளது.
ITR Filing: ஏற்கனவே நீட்டிக்கப்பட்ட காலக்கெடு
2024-25 நிதியாண்டுக்கான (மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2025-26) ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதி முன்னர் ஜூலை 30, 2025 ஆக இருந்தது. இதை வருமான வரித் துறை ஏற்கனவே செப்டம்பர் 15, 2025 வரை 45 நாட்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது. இந்தப் புதிய காலக்கெடு தனிநபர்கள், இந்து கூட்டுக் குடும்பங்கள் (HUFகள்) மற்றும் கணக்குகளில் தணிக்கை தேவையில்லாத பிற வரி செலுத்துவோருக்குப் பொருந்தும்.
பதிவு செய்யப்பட்ட 13.37 கோடி தனிப்பட்ட பயனர்களில், 5 கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் தங்கள் வருமான வரிக் கணக்குகளைத் தாக்கல் செய்துள்ளனர். செப்டம்பர் 08 ஆம் தேதிக்குள் 4.72 கோடிக்கும் மேற்பட்ட வருமான வரிக் கணக்குகள் சரிபார்க்கப்பட்டு, 3.39 கோடிக்கும் மேற்பட்ட வருமான வரிக் கணக்குகள் செயலாக்கப்பட்டுள்ளன.
Finance Ministry: நிதி அமைச்சகம் காலக்கெடுவை செப்டம்பர் 15க்கு மேல் நீட்டிக்குமா?
- செப்டம்பர் 07 அன்று நிதி அமைச்சகம் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு செப்டம்பர் 15 என்ற நினைவூட்டலை வெளியிட்டது.
- 2024–25 நிதியாண்டுக்கான (AY 2025–26) வருமான வரிக் கணக்குகளைத் தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு செப்டம்பர் 15, 2025 வரை நீட்டிக்கப்பட்டதன் மூலம் வரி செலுத்துவோர் தங்கள் இணக்கக் கடமைகளை நிறைவேற்ற கூடுதல் நேரம் கிடைத்துள்ளது என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
- செப்டம்பர் 15 க்குப் பிறகு தணிக்கை செய்யாத வரி செலுத்துவோருக்கு கடைசி தேதியை அமைச்சகம் நீட்டிக்க வாய்ப்பில்லை என்று தெரிகிறது.
- ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய காலக்கெடுவைத் தவறவிட்டால் வரி செலுத்துவோர் அபராதங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்றும் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
"வருமான வரி அறிக்கையை (ITR) தாக்கல் செய்வது வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு முக்கியமான இணக்கத் தேவையாகும். இது தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் தங்கள் வருமானத்தை அறிவிக்கவும், செலுத்தப்பட்ட வரிகளை அறிவிக்கவும், பொருந்தக்கூடிய இடங்களில் பணத்தைத் திரும்பப் பெறவும் உதவுகிறது. சரியான நேரத்தில் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வது அபராதங்களைத் தவிர்க்க உதவுகிறது, பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான விரைவான செயலாக்கத்தை உறுதி செய்கிறது, மேலும் கடன்களைப் பெறுதல், விசாக்கள் பெறுதல் மற்றும் பிற நிதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான அதிகாரப்பூர்வ நிதிப் பதிவாகவும் செயல்படுகிறது" என்று நிதி அமைச்சக ஆவணம் தெரிவிக்கிறது.
அக்டோபர் 31, 2025 -க்குள் யாரெல்லாம் ITR ஐ தாக்கல் செய்யலாம்?
நிறுவனங்கள், உரிமையாளர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் கூட்டாளிகள் போன்ற - கணக்குகளைத் தணிக்கை செய்ய வேண்டிய வரி செலுத்துவோர், 2024-25 நிதியாண்டிற்கான (மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2025-26) தங்கள் வருமான வரி அறிக்கையை (ITR) தாக்கல் செய்ய அக்டோபர் 31, 2025 வரை அவகாசம் உள்ளது.
அவர்கள் அதைச் செய்வதற்கு முன், செப்டம்பர் 30, 2025க்குள் தங்கள் தணிக்கை அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். தற்போது வரை, வருமான வரித் துறை இந்தக் காலக்கெடுவை நீட்டிப்பதாக எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.
காலக்கெடுவைத் தவறவிட்டால் என்ன நடக்கும்?
வரி செலுத்துவோர் செலுத்தப்படாத வரித் தொகைக்கு மாதத்திற்கு 1 சதவீதம் அல்லது பகுதி மாதத்திற்கு 1 சதவீதம் வட்டி செலுத்த வேண்டும்.
தாமதமாக தாக்கல் செய்வதற்கான அபராதம் என்ன?
ரூ. 1,000: மொத்த வருமானம் ரூ. 5 லட்சத்திற்கும் குறைவாக இருந்தால், ரூ. 1,000 அபராதம் விதிக்கப்படும்.
ரூ. 5,000: மொத்த வருமானம் ரூ. 5 லட்சத்திற்கு மேல் இருந்து, காலக்கெடுவிற்கு பிறகு ஆனால், டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிக்கு முன் வருமான வரி தாக்கல் செய்யப்பட்டால், ரூ. 5,000 அபராதம் விதிக்கப்படும்.
