English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மூத்த குடிமக்கள் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய வேண்டாம்: யாருக்கெல்லாம் இந்த விலக்கு கிடைக்கும்?

ITR Filing Latest News: சில மூத்த குடிமக்களுக்கு வருமான வரி தாக்கல் செய்வதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. யாருக்கெல்லாம் விலக்கு கிடைக்கும்? முழு தகவலை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 2, 2025, 10:13 AM IST
  • ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வதிலிருந்து விலக்கு பெற, மூத்த குடிமக்களின் வருமான ஆதாரம் ஓய்வூதியமாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.
  • வட்டி வருமானமும் ஓய்வூதியம் வரும் அதே வங்கியிலிருந்து இருக்க வேண்டும்.
  • வருமான ஆதாரம் இதிலிருந்து வேறுபட்டால், வருமானத்தை தாக்கல் செய்வது கட்டாயமாகும்.

Trending Photos

குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், அதிர்ஷ்டம், செல்வம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்
camera icon7
Guru Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், அதிர்ஷ்டம், செல்வம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்
புதிய ரேஷன் கார்டு தவறான தகவல் கொடுத்து வாங்கினால் என்ன ஆகும்?
camera icon10
Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு தவறான தகவல் கொடுத்து வாங்கினால் என்ன ஆகும்?
கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விலகும் முக்கிய வீரர்... ஷாக்கில் உறைந்த ஐபிஎல் அணி!
camera icon8
IPL 2026
கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விலகும் முக்கிய வீரர்... ஷாக்கில் உறைந்த ஐபிஎல் அணி!
மிதுன ராசிக்காரர்கள் கவனத்திற்கு! இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும்? ராசிபலன் இதோ!
camera icon6
Mithunam
மிதுன ராசிக்காரர்கள் கவனத்திற்கு! இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும்? ராசிபலன் இதோ!
மூத்த குடிமக்கள் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய வேண்டாம்: யாருக்கெல்லாம் இந்த விலக்கு கிடைக்கும்?

ITR Filing for Senior Citizens: வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு நெருங்கி வருகின்றது. ஐடிஆர் தாக்கலில் பல வித வசதிகள் அதிகரித்துள்ளன. எனினும், இன்னும் சில மூத்த குடிமக்களுக்கு வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்யும் செயல்முறை சற்று கடினமாகவே இருந்து வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த நிலையில், பல மூத்த குடிமக்களுக்கு 2024-25 நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி அறிக்கையை தாக்கல் செய்வதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐடிஆர் தாக்கல் விலக்கு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? இதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

எந்த மூத்த குடிமக்களுக்கு விலக்கு கிடைக்கும்?

ஓருவர் 75 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவராகவும், கடந்த ஆண்டில் அவர் நாட்டின் 'குடிமகனாக' இருந்தவராகவும் இருந்தால், அவர் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வதிலிருந்து விலக்கு பெறலாம். இந்த விலக்கு ஒரே வங்கியில் இருந்து பெறப்பட்ட ஓய்வூதியம் மற்றும் அதன் வட்டி ஆகியவை மட்டுமே வருமானமாக உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும்.

ஓய்வூதியம் மற்றும் வட்டி வருமானத்தின் அடிப்படையில் நிபந்தனை

ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வதிலிருந்து விலக்கு பெற, மூத்த குடிமக்களின் வருமான ஆதாரம் ஓய்வூதியமாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். மேலும், வட்டி வருமானமும் ஓய்வூதியம் வரும் அதே வங்கியிலிருந்து இருக்க வேண்டும். வருமான ஆதாரம் இதிலிருந்து வேறுபட்டால், வருமானத்தை தாக்கல் செய்வது கட்டாயமாகும்.

வங்கியில் ஒரு அறிவிப்புப் படிவத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியம்

ஐடிஆரில் இருந்து விலக்கு பெற விரும்பும் மூத்த குடிமக்கள் சம்பந்தப்பட்ட வங்கியில் ஒரு அறிவிப்புப் படிவத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதில் அவர்களின் வருமானம் மற்றும் வரி விலக்கு தொடர்பான தகவல்கள் இருக்கும். இதற்குப் பிறகு, வங்கி வரியைக் கணக்கிட்டு, அவர்கள் சார்பாக TDS கழிக்கும்.

வங்கிகள் பொறுப்பாகும்

மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த செயல்முறைக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கிகளுக்கு மட்டுமே இந்த செய்லமுறையை செய்ய அனுமதி கிடைக்கும். பிரிவு VI-A மற்றும் பிரிவு 87A இன் கீழ் கிடைக்கும் விலக்குகளை மனதில் கொண்டு, இந்த வங்கிகள் மூத்த குடிமக்களின் வருமானத்தில் TDS கழிக்கும். இது தனித்தனி வருமான அறிக்கைகளை தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அவசியத்தை நீக்கும்.

மூத்த மற்றும் சூப்பர் மூத்த குடிமக்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு என்ன?

Senior Citizens: வருமான வரிச் சட்டத்தின்படி, 60 முதல் 79 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் மூத்த குடிமக்கள் பிரிவில் வருகிறார்கள். 

Super Senior Citizens: 80 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் சூப்பர் மூத்த குடிமக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். பிரிவு 194P இன் கீழ் விலக்கு 75 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | PF உறுப்பினர்களுக்கு EPFO பரிசு: இனி 1 மாதம் வேலை செய்தாலே ஓய்வூதிய தொகை கிடைக்கும்

மேலும் படிக்க | EPFO : பிஎப் சேமிப்புக்கு அதிக வட்டி கிடைக்க சூப்பர் டிப்ஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
ITR FilingitrIncome tax returnIncome TaxTax

Trending News