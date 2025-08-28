ITR Filing: வருமான வரி போர்ட்டலில் பதிவு செய்வது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

Income Tax Return: அடிப்படை விலக்கு வரம்பிற்கு மேல் சம்பாதிக்கும் அனைவரும் தங்கள் வருமான வரி கணக்கைத் (ITR) தாக்கல் செய்வது ஒரு சட்டப்பூர்வ தேவையாகும். வரி செலுத்துவோருக்கு இந்த செயல்முறையை எளிதாக்க, வருமான வரித் துறை எந்த அபராதமும் இல்லாமல் ITR ஐ தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவை நீட்டித்துள்ளது. வருமானம் விலக்கு வரம்பை மீறும் வகையில் உள்ள நபர்கள், ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய செப்டம்பர் 15, 2025 வரை நேரம் உள்ளது. வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வருமான வரி கணக்கை துல்லியமாகவும் சரியான நேரத்திலும் தாக்கல் செய்வதை உறுதிசெய்ய இந்த நீட்டிப்பு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
Income Tax Portal: வருமான வரி போர்ட்டலில் பதிவு செய்வது ஏன் முக்கியம்
- வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வருமான வரி ரிட்டனை (ITR) தாக்கல் செய்வதற்கு முன், அதிகாரப்பூர்வ மின்-தாக்கல் போர்ட்டலான www.incometax.gov.in -இல் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- சம்பள வர்க்க வரி செலுத்துவோர் மற்றும் சுயதொழில் செய்பவர்கள் என அனைவருக்கும் இது அவசியம்.
வருமான வரி போர்ட்டலில் பதிவு செய்வது ஏன் அவசியமாகிறது?
- வருமானத்தை தாக்கல் செய்வதற்கு இது கட்டாயம்
நீங்கள் போர்ட்டலில் பதிவு செய்யாவிட்டால் உங்கள் ITR ஐ தாக்கல் செய்ய முடியாது.
- வரி சேவைகளை எளிதாக அணுகலாம்
இந்த போர்ட்டலில் பதிவு செய்தவுடன், நீங்கள் வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்யலாம், ரீஃபண்ட் நிலையை செக் செய்யலாம், படிவம் 26AS ஐப் பதிவிறக்கலாம் மற்றும் இதுபோன்ற இன்னும் பல நன்மைகளை ஆன்லைனில் பெறலாம்.
- உங்கள் டேக்ஸ் ப்ரொஃபைலை பாதுகாக்கலாம்
போர்ட்டலில் பதிவு செய்வது உங்கள் PAN ஐ உங்கள் ப்ரொஃபைலுடன் இணைக்கிறது. உங்கள் வரித் தகவல் பாதுகாப்பாகவும் உங்களுக்கு மட்டுமே அணுகக்கூடியதாகவும் இருப்பதை இது உறுதி செய்கிறது.
- கடந்த கால வருமான வரி வருமானங்கள் மற்றும் நொட்டீஸ்களைக் கண்காணிக்கவும்
கடந்த கால வரி தாக்கல்கள், நோட்டீஸ்களுக்கான பதில்கள் மற்றும் வருமான வரித் துறையின் தகவல்தொடர்புகளை ஒரே இடத்தில் எளிதாகப் பார்க்கலாம்.
- வரி அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை
நீண்ட வரிசையில் நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல், அலுவலகத்திற்கு செல்லாமல், எந்த நேரத்திலும், எங்கும், அனைத்தையும் டிஜிட்டல் முறையில் நிர்வகிக்கலாம்.
ITR Filing: E-Filing போர்ட்டலில் பதிவு செய்ய என்ன தேவை?
ITR தாக்கல் செய்வது மிக எளிமையான ஒரு செயல்முறை. வருமான வரித் துறையின் e-filing போர்ட்டலில் பதிவு செய்ய, உங்களுக்கு மூன்று அடிப்படை விஷயங்கள் மட்டுமே தேவைப்படும்:
- செல்லுபடியாகும் மற்றும் செயலில் உள்ள PAN (நிரந்தர கணக்கு எண்)
- செயலில் உள்ள மொபைல் எண்
- செல்லுபடியாகும் மின்னஞ்சல் ஐடி
உங்கள் பதிவு உங்கள் PAN மற்றும் செயல்பாட்டின் போது நீங்கள் வழங்கும் மொபைல் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் குடும்பத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட PAN எண்கள் இருந்தால் (உதாரணமாக, உங்கள் மனைவி அல்லது பெற்றோருக்கு), ஒவ்வொரு PAN எண்ணும் தனித்தனியாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
வருமான வரி இ-ஃபைலிங் போர்ட்டலில் பதிவு செய்வது எப்படி?
e-Filing போர்ட்டலில் பதிவு செய்ய இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
Step 1: e-Filing போர்ட்டலுக்கு செல்லவும்
- https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ வருமான வரி மின்-தாக்கல் வலைத்தளத்திற்குச் செல்லவும்.
- ‘Register’ பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
Step 2: உங்கள் PAN எண்ணை உள்ளிடவும்
- ‘Register as a Taxpayer’ என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் PAN எண்ணை உள்ளிடவும்.
- ‘Validate’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் PAN ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால் அல்லது தவறாக இருந்தால், ஒரு பிழைச் செய்தி தோன்றும்.
Step 3: அடிப்படை விவரங்களை நிரப்பவும்
உங்கள் அடிப்படைத் தகவல்களை உள்ளிடவும்:
- முழுப் பெயர்
- பிறந்த தேதி (DOB) அல்லது இணைக்கப்பட்ட தேதி (DOI)
- பாலினம் (பொருந்தினால்)
- குடியிருப்பு நிலை (உங்கள் PAN படி)
- முடிந்ததும் ‘Continue’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
Step 4: தொடர்புத் தகவலை வழங்கவும்
உங்கள் PAN சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகு, உங்கள் தொடர்பு விவரங்களை உள்ளிடுமாறு கேட்கப்படுவீர்கள்:
- முதன்மை மொபைல் எண்
- மின்னஞ்சல் ஐடி
- முகவரி
- அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல ‘Continue’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
Step 5: OTPகள் மூலம் வெரிஃபை செய்யவும்
- உங்கள் மொபைலில் ஒன்று மற்றும் உங்கள் மின்னஞ்சலில் ஒன்று என இரண்டு தனித்தனி 6 இலக்க OTPகளைப் பெறுவீர்கள்.
- அந்தந்த புலங்களில் இரண்டு OTPகளையும் உள்ளிட்டு ‘Continue’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
