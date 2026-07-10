/வரி செலுத்துவோருக்கு முக்கிய அறிவிப்பு: ITR 7 எக்சல் யுடிலிடி வெளியீடு

ITR Filing: 2026-27 மதிப்பீட்டு ஆண்டுக்கான வருமான வரி கணக்கை (ITR) தாக்கல் செய்யும் காலம் சூடுபிடித்துள்ளது. இந்த நிலையில், வருமான வரித் துறை படிப்படியாகப் பல்வேறு தாக்கல் செய்யும் கருவிகளை (utilities) வெளியிட்டு வருகிறது. இதில் சமீபத்திய கேர்க்கையாக, ITR-7 படிவத்திற்கான 'எக்செல் யூட்டிலிட்டி' (Excel Utility) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இது தகுதியுள்ள வரி செலுத்துவோர் தங்கள் கணக்குகளை இணையதளத்தில் பதிவேற்றுவதற்கு முன்பாகவே ஆஃப்லைனில் (இணைய இணைப்பு இல்லாமலேயே) தயார் செய்ய உதவுகிறது. இந்தக் கருவி, 2025-26 நிதியாண்டிற்குரிய மதிப்பீட்டு ஆண்டான (Assessment Year) 2026-27-க்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
வருமான வரித் துறை தனது 'X' (ட்விட்டர்) பக்கத்தின் வாயிலாக இந்த ஆஃப்லைன் கருவி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதை அறிவித்தது.
Kind Attention Taxpayers!— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 10, 2026
The Excel Utility for ITR-7 for Assessment Year 2026–27 is now available on the Income Tax e-Filing portal.
Visit: https://t.co/uv6KQUbXGv pic.twitter.com/GqkCHi6tYZ
"வரி செலுத்துவோரின் கவனத்திற்கு! மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2026-27-க்கான ITR-7 எக்செல் யூட்டிலிட்டி இப்போது வருமான வரித் துறையின் இ-ஃபைலிங் (e-Filing) இணையதளத்தில் கிடைக்கிறது," என்று துறை தெரிவித்துள்ளது.
இந்தக் கருவி பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளதால், தகுதியுள்ள வரி செலுத்துவோர் இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்து, தேவையான விவரங்களை ஆஃப்லைனில் பூர்த்தி செய்து, விவரங்களைச் சரிபார்த்து, JSON கோப்பை உருவாக்கி, வருமான வரி இ-ஃபைலிங் இணையதளத்தில் பதிவேற்றுவதன் மூலம் கணக்கு தாக்கல் செய்யும் செயல்முறையை நிறைவு செய்யலாம்.
ITR-7 படிவம் சம்பளம் பெறும் தனிநபர் வரி செலுத்துவோருக்கானது அல்ல. வருமான வரிச் சட்டத்தின் குறிப்பிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் கணக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டிய குறிப்பிட்ட வகை அமைப்புகளுக்காக இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரிவுகள் 139(4A), 139(4B), 139(4C) மற்றும் 139(4D)-ன் கீழ் கணக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டிய நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட நபர்கள் இந்தப் படிவத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.
சட்டத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டிய தொண்டு மற்றும் மத அறக்கட்டளைகள், அரசியல் கட்சிகள், அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும் பிற கல்வி நிறுவனங்கள் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
இந்தப் பிரிவுகளின் கீழ் வரும் நிறுவனங்கள் (firms/companies), நபர்களின் சங்கங்கள் (AOPs), உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் சட்டரீதியான செயற்கை நபர்கள் (artificial juridical persons) ஆகியோரும் பொருந்தக்கூடிய சூழலில் ITR-7-ஐப் பயன்படுத்தத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2022-23 முதல், பிரிவு 10-ன் கீழ் வருமானம் நிபந்தனையின்றி விலக்கு அளிக்கப்பட்டவர்களுக்கும், பிரிவு 139-ன் கீழ் கணக்கு தாக்கல் செய்யத் தேவையில்லாதவர்களுக்கும் ITR-7 பொருந்தாது என்றும் வருமான வரித் துறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
ஆஃப்லைன் தாக்கல் செயல்முறை எவ்வாறு செயல்படுகிறது? எக்செல் பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வருமான வரிக் கணக்கை மின்-தாக்கல் தளம் வழியாகச் சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பு, ஆஃப்லைனில் பூர்த்தி செய்து சரிபார்க்கலாம்.
வருமான வரி மின்-தாக்கல் தளத்திலிருந்து இந்த பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்கம் செய்த பிறகு, பயனர்கள் தங்கள் விவரங்களை உள்ளிட்டு, தகவல்களைச் சரிபார்த்து, ஒரு JSON கோப்பை உருவாக்கலாம். இந்தக் கோப்பை பின்னர் மின்-தாக்கல் தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்து கணக்கைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
இறுதிப் பதிப்பை ஆன்லைனில் பதிவேற்றுவதற்கு முன்பு, தங்கள் கணக்குகளைத் தனியாகத் தயாரிக்க விரும்பும் நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகளுக்கு இந்த ஆஃப்லைன் பயன்பாடு குறிப்பாகப் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இதற்கிடையில், தனிநபர் வரி செலுத்துவோருக்கான வருமான வரிக் கணக்குகளைத் தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசித் தேதி ஜூலை 31, 2026 ஆகும்.
தணிக்கை அல்லாத வணிக வழக்குகளின் கீழ் வரும் வரி செலுத்துவோருக்கான காலக்கெடு ஆகஸ்ட் 31, 2026 ஆகும், அதே நேரத்தில் தணிக்கை தேவைப்படும் கணக்குகளைக் கொண்ட வணிகங்கள் அக்டோபர் 31, 2026-க்குள் தங்கள் கணக்குகளைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
சர்வதேச அல்லது குறிப்பிட்ட உள்நாட்டுப் பரிவர்த்தனைகளுக்கான பரிமாற்ற விலை அறிக்கைகளை வழங்க வேண்டிய நிறுவனங்கள், தங்கள் கணக்குத் தாக்கலை முடிக்க நவம்பர் 30, 2026 வரை அவகாசம் உள்ளது.
தற்போது ITR-7 எக்செல் பயன்பாடு கிடைப்பதால், தகுதியுள்ள அறக்கட்டளைகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற அமைப்புகள், பொருந்தக்கூடிய காலக்கெடுவிற்கு வெகு முன்னரே தங்கள் வருமான வரிக் கணக்குகளைத் தயாரிக்கத் தொடங்கலாம். இது, கடைசி நேரத் தாக்கல் அழுத்தத்தைத் தவிர்க்க அவர்களுக்கு உதவுகிறது.