Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /வரி செலுத்துவோருக்கு முக்கிய அறிவிப்பு: ITR 7 எக்சல் யுடிலிடி வெளியீடு

வரி செலுத்துவோருக்கு முக்கிய அறிவிப்பு: ITR 7 எக்சல் யுடிலிடி வெளியீடு

ITR-7 Excel Utility: இது தகுதியுள்ள வரி செலுத்துவோர் தங்கள் கணக்குகளை இணையதளத்தில் பதிவேற்றுவதற்கு முன்பாகவே ஆஃப்லைனில் (இணைய இணைப்பு இல்லாமலேயே) தயார் செய்ய உதவுகிறது. இந்தக் கருவி, 2025-26 நிதியாண்டிற்குரிய மதிப்பீட்டு ஆண்டான (Assessment Year) 2026-27-க்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 10, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:21 PM IST
வரி செலுத்துவோருக்கு முக்கிய அறிவிப்பு: ITR 7 எக்சல் யுடிலிடி வெளியீடு
Image Credit: ITR-7 Excel Utility (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கரூர் துயரம்: 31 பேருக்கு என்னென்ன அரசுப் பணி.. வெளியான பட்டியல்
Karur Stampede23 min ago
2
ITR Filing43 min ago
3
Argentina1 hr ago
4
Madurai News1 hr ago
5
Sreeleela1 hr ago