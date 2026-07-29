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ITR Filing: காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படுகிறதா? யாரெல்லாம் ஆகஸ்ட் 31 வரை தாக்கல் செய்யலாம்?

ITR Filing Last Date: காலக்கெடு நெருங்கி வரும் நிலையில், வரி செலுத்தும் பலரின் மனதில் இந்த கேள்வி உள்ளது: இந்த ஆண்டு வருமான வரி தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவை ஜூலை 31-க்குப் பிறகும் அரசு நீட்டிக்குமா?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 29, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:00 PM IST
ITR Filing: காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படுகிறதா? யாரெல்லாம் ஆகஸ்ட் 31 வரை தாக்கல் செய்யலாம்?
Image Credit: ITR Filing Last Date: (Representative Photo: AI Image)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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