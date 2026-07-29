/ITR Filing: காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படுகிறதா? யாரெல்லாம் ஆகஸ்ட் 31 வரை தாக்கல் செய்யலாம்?

ITR Filing Last Date: வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவான ஜூலை 31-ஆம் தேதி நெருங்கும் நிலையில், சனிக்கிழமையன்று வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்த பல வரி செலுத்துவோர் தொழில்நுட்பச் சிக்கல்களைச் சந்தித்ததாகச் சமூக ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
காலக்கெடு நெருங்குவதால் கணக்கைத் தாக்கல் செய்யப் பலர் முற்படுவதாலும், வரி தாக்கல் செய்வோரின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாலும், இணையதளப் போர்ட்டலில் (portal) மேலும் சில தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகளை முழுமையாக நிராகரிக்க முடியாது. முந்தைய ஆண்டுகளின் அனுபவங்களின்படி, இத்தகைய கோளாறுகள் பெரும்பாலும் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதில் தாமதத்தையோ அல்லது தோல்வியையோ ஏற்படுத்துகின்றன.
காலக்கெடு நெருங்கி வரும் நிலையில், வரி செலுத்தும் பலரின் மனதில் இந்த கேள்வி உள்ளது: இந்த ஆண்டு வருமான வரி தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவை ஜூலை 31-க்குப் பிறகும் அரசு நீட்டிக்குமா?
இதுவரை, வருமான வரித் துறை காலக்கெடு நீட்டிப்பு குறித்த எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. நேரடி வரிகளுக்கான மத்திய வாரியம் (CBDT) அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடும் வரை, ஜூலை 31-ஆம் தேதியே இறுதித் தேதியாக இருக்கும். வரி செலுத்துவோர் கடைசி நிமிடம் வரை காத்திருக்காமல் உடனடியாக வரி தாக்கல் செய்வது நல்லது.
இது குறித்து கருத்து தெரிவித்த வரி நிபுணர் கூறியதாவது:
"இந்த ஆண்டு காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட வாய்ப்பில்லை என்றே தோன்றுகிறது. கடந்த ஆண்டே வரிப் படிவங்கள் எளிமைப்படுத்தப்பட்டு, இந்த பருவத்தின் தொடக்கத்திலேயே அவை வெளியிடப்பட்டன. மேலும், மிகவும் சிக்கலான நடைமுறைகளைக் கொண்ட வரித் தாக்கல் விவகாரங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆகஸ்ட் 31 வரை கால அவகாசம் உள்ளது. எனவே, ஜூலை 31 என்பது முக்கியமாக எளிமையான வரித் தாக்கல்களுக்கான காலக்கெடுவாக அமைகிறது. தற்போது 'ஆண்டு தகவல் அறிக்கை' (Annual Information Statement) மிகவும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், வரி செலுத்துவோர் தங்கள் தரவுகள் குறித்த தெளிவான விவரங்களைப் பெற முடிகிறது."
ஏனினும், வருமான வரி தாக்கல் செய்யும் சிலருக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது. இந்த ஆண்டு, குறிப்பிட்ட வகையைச் சேர்ந்த வரி செலுத்துவோருக்கு ITR தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவை ஜூலை 31-லிருந்து ஆகஸ்ட் 31, 2026 வரை அரசு நீட்டித்துள்ளது. ஆம், சில தனிநபர்களுக்கு இப்போது கூடுதலாக ஒரு மாதம் கிடைக்கும். இருப்பினும், இந்தச் சலுகை அனைத்து வரி செலுத்துவோருக்கும் பொருந்தாது.
ITR-1 அல்லது ITR-2 படிவங்களைத் தாக்கல் செய்யும் நபர்களுக்கு எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. அத்தகைய வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வருமான வரி விவரங்களை ஜூலை 31, 2026-க்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இந்தத் தேதிக்குப் பிறகு ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வது தாமதக் கட்டணம் மற்றும் பிற விதிமுறைகளுக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நீங்கள் ITR-1 அல்லது ITR-2 படிவங்களைத் தாக்கல் செய்பவர் என்றால், அதற்கான காலக்கெடு ஜூலை 31, 2026 ஆகும். இன்னும் இரண்டு நாட்களே எஞ்சியுள்ளன. ITR-1 மற்றும் ITR-2 படிவங்களைத் தாக்கல் செய்வதற்கான தகுதி வரம்புகள் பின்வருமாறு:
ITR-1 (சஹஜ் - Sahaj): இப்படிவம் பொதுவாக ₹50 லட்சம் வரையிலான மொத்த ஆண்டு வருமானம் கொண்ட இந்தியர்களுக்கு பொருந்தும். பின்வரும் வழிகளில் மட்டுமே வருமானம் ஈட்டும் தனிநபர்களுக்காக இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது:
ITR-2: வரி செலுத்துவோரின் வருமானம் ₹50 லட்சத்தைத் தாண்டும்போதும், மற்றும் அவர்களின் நிதி விவரங்கள் ITR-1-ல் குறிப்பிடக்கூடிய அளவை விடக் கூடுதல் சிக்கலானதாக இருக்கும்போதும் இப்படிவத்தைப் பயன்படுத்துவது கட்டாயமாகிறது. பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் வரி செலுத்துவோர் ITR-2 படிவத்தைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்:
வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வகைக்குப் பொருந்தும் காலக்கெடுவைத் தவறவிட்டு, அதன்பிறகு ITR-ஐத் தாக்கல் செய்தால், பின்வரும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடலாம்:
வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வகைக்குப் பொருந்தும் குறிப்பிட்ட தேதிக்கு முன்னதாகவே வருமான வரி விவரங்களைத் தாக்கல் செய்வது நல்லது.