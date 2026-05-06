ITR தாக்கல் செய்யும் முன் இதை கவனிங்க: தேவையான ஆவணங்கள், தவிர்க்க வேண்டிய தவறுகள்...

Income Tax Return Filing: வரி செலுத்தும் நபர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. 2025-26 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கான வருமான வரி தாக்கல் செயல்முறை தொடங்கியுள்ளது. அதிக எண்ணிக்கையிலான வரி செலுத்துவோர் தங்களது வருமான வரிக் கணக்குகளைத் தாக்கல் செய்து வருகின்றனர். சம்பளம் பெறும் தனி நபர்கள் குறிப்பிடத்தக்க ஆர்வத்துடன் வருமான வரி தாக்கல் செய்யும் செயல்முறையில் ஈடுபடுவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்து வருகின்றது. ஆன்லைன் தாக்கல் இந்த செயல்முறையை எளிதாக்கியுள்ளது. இதுவும் இந்த அதிகரித்த ஆர்வத்திற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம்.
அதிகபாக பயன்படுத்தப்படும் ITR-1 (சஹஜ்) படிவம்
ITR-1 (சஹஜ்) படிவம் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்திய பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின்படி, ITR-1 மிகவும் பிரபலமான படிவமாக உள்ளது. இது சம்பளம், தனி வீடு மற்றும் வட்டி வருமானம் உள்ளவர்களுக்கான படிவமாகும். இந்த படிவத்தின் எளிமையான செயல்முறை காரணமாக பெரும்பாலான மக்கள் இதைத் தேர்வு செய்கிறார்கள். இது சிறு வரி செலுத்துவோருக்கு ஒரு வசதியான தேர்வாகும்.
TDS புதுப்பிப்புக்காகக் காத்திருப்பதன் அவசியன் என்ன?
அவசரமாக வருமான வரிக் கணக்குகளைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டாம் என்று நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். TDS வருமான வரிக் கணக்குகளைத் தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசித் தேதி மே 31 ஆகும். இந்தத் தேதிக்குப் பிறகுதான் படிவம் 26AS மற்றும் AIS-இல் முழுமையான தகவல்கள் புதுப்பிக்கப்படும். முன்னதாகத் தாக்கல் செய்தால் முரண்பாடுகள் ஏற்படலாம். தவறான தரவுகள் அளிக்கப்பட்டால், மீண்டும் திருத்தப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்கை சமர்ப்பிக்க வெண்டிய நிலை வரக்கூடும்.
முழுமையற்ற TDS தரவுகள் சிக்கல்களை அதிகரிக்கக்கூடும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வருமான வரிக் கணக்குகளைத் திருத்தி அமைக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகின்றனர். இந்த செயல்முறை அதிக நேரம் எடுக்கக்கூடியதாகவும் சிக்கலானதாகவும் இருக்கலாம். எனவே, சரியான நேரத்திற்காகக் காத்திருப்பது சிறந்தது என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.
ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பது மிகவும் முக்கியம்
- CA நிபுணர்கள் ஆவணங்களைச் சரிபார்க்கப் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
- படிவம் 16, வங்கி அறிக்கைகள் மற்றும் முதலீட்டுச் சான்றுகளைச் சரிபார்க்கவும்.
- படிவம் 26AS மற்றும் AIS ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது அவசியம்.
- ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால், அவற்றை முன்கூட்டியே சரிசெய்ய வேண்டும்.
ஈ-ஃபைலிங் தளம் எளிதாக்கப்பட்டது
வருமான வரித் துறை இந்தத் தளத்தை மேலும் பயனர்-நட்பு மிக்கதாக மாற்றியுள்ளது. முன்பே நிரப்பப்பட்ட தரவுகள், தாக்கல் செய்யும் செயல்முறையை எளிதாக்கியுள்ளன. வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே வசதியாக வருமான வரிக் கணக்குகளை எளிதாகத் தாக்கல் செய்யலாம். டிஜிட்டல் வசதிகள் நேரத்தையும் உழைப்பையும் சேமிக்கின்றன.
சரியான நேரத்தில் தாக்கல்
சரியான நேரத்தில் வருமான வரிக் கணக்குத் தாக்கல் செய்வதால் பல வித நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன. சரியான நேரத்தில் வருமான வரிக் கணக்குகளைத் தாக்கல் செய்வது அபராதங்களைத் தவிர்க்கவும், கடன் மற்றும் விசா செயலாக்கத்தைச் சீரமைக்கவும் உதவும். நிதிப் பதிவுகளைத் தாக்கல் செய்வது வலுவானது. இது எதிர்காலத் தேவைகளுக்கு அவசியமானது.
ஐடிஆர் தாக்கலில் கவனம் தேவை
- வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்யும்போது அதிகபட்ச கவனத்துடன் அதை தாக்கல் செய்வது நல்லது.
- இதனால், பல சிக்கல்களை தவிர்த்து மறு தாக்கலிலிருந்து நிவாரணம் பெறலாம்.
- TDS புதுப்பித்தலுக்குப் பிறகு மட்டுமே வருமான வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்வது சிறந்தது.
- சரியான தகவல்கள் சிக்கல்களைத் தவிர்க்க உதவும்.
- வரி செலுத்துவோர் விதிகளைப் பின்பற்றுவது முக்கியம்.
ITR Filing: தேவையான ஆவணங்கள்
வருமான வரி அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்யத் தயாராகும் போது, வரி செலுத்துவோர் பொருந்தக்கூடிய இந்த ஆவணங்களைத் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்:
- ஆதார் அட்டை: பான் அட்டை மற்றும் ஆதார் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
- வருடாந்திர தகவல் அறிக்கை (AIS): இதில் வட்டி வருமானம், ஈவுத்தொகை, பத்திரப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் வெளிநாட்டுப் பணப் பரிமாற்றங்கள் போன்ற விவரங்கள் அடங்கும். இது எளிதாகப் பயன்படுத்துவதற்காக உங்கள் வருமான வரி அறிக்கை படிவத்தில் முன்பே நிரப்பப்பட்டிருக்கும்.
- படிவம் 16: புதிய வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் படிவம் 130 என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது TDS சான்றிதழ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதை உங்கள் நிறுவனம் (தற்போதைய மற்றும் நீங்கள் ஆண்டின் நடுவில் வேலை மாறியிருந்தால் முன்னாள்) வழங்கும். இது உங்கள் சம்பளம், கோரப்பட்ட பிடித்தங்கள் மற்றும் பெறப்பட்ட விலக்குகள் ஆகியவற்றை விவரிக்கிறது. இவை உங்கள் வருமான வரி அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்வதற்கு அவசியமானவை.
- முதலீட்டு ஆதாரங்கள்: வங்கி வைப்புகள், PPF வைப்புகள் போன்றவை உட்பட, வீட்டுக் கடன் வட்டிச் சான்றிதழ் மற்றும் காப்பீட்டு பிரீமியம் செலுத்திய ரசீதுகள்.
- பான் அட்டை
- TRACES இணையதளத்திலிருந்தும் உங்கள் படிவம் 26AS-ஐ நீங்கள் அணுகலாம். இந்த ஆவணம் TDS பிடித்தம் செய்யப்பட்ட வருமானத்தைச் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. இது துல்லியமான வரி தாக்கல் செய்வதற்கு முக்கியமானதாகும்.
வருமான வரி தாக்கல் பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. யாரெல்லாம் வருமான வரிக் கணக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்?
இந்தியாவில் வசிக்கும் அனைவரும் வருமான வரி நோக்கங்களுக்காகத் தங்கள் வருமான வரி விவர அறிக்கையை (ITR) தாக்கல் செய்வது கட்டாயமாகும். மேலும், சம்பளம், வணிக இலாபங்கள், அசையாச் சொத்து விற்பனை மூலம் கிடைக்கும் ஆதாயங்கள், மூலதன ஆதாயங்கள், வட்டி மற்றும் ஈவுத்தொகை போன்ற பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து ஈட்டிய வருமானத்தை அவர்கள் அதில் தெரிவிக்க வேண்டும்.
2. வருமான வரியை எப்படி தாக்கல் செய்வது?
வரி செலுத்துவோர், மின்-தாக்கல் இணையதளத்தில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி, தங்கள் வருமான வரி விவரங்களை (ITR) இணையம் வாயிலாக ஆன்லைனிலும், இணையம் இல்லாமல் ஆஃப்லைனிலும் தாக்கல் செய்யலாம்.
3. வருமான வரித் தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு என்ன?
2026 நிதியாண்டிற்கு (2027 மதிப்பீட்டு ஆண்டு), தனிநபர் வரி செலுத்துவோர் வருமான வரித் தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு ஜூலை 31, 2026 ஆகும். ITR படிவங்கள் 3 மற்றும் 4-ஐப் பயன்படுத்துவோருக்கு இக்காலக்கெடு ஆகஸ்ட் 31, 2026 ஆகும்.
