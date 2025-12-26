வரி செலுத்துவோர் அலர்ட்: இதை செய்யவில்லை என்றால் ITR Refund கிடைக்காது, விவரம் இதோ

ITR Refund News: வரி செலுத்துவோருக்கு முக்கிய அப்டேட். வரி கணக்கை தாக்கல் செய்த ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு சமீபத்தில் வருமான வரித் துறையிடமிருந்து ஒரு செய்தி வந்தது. அதில், வருமான வரித் துறையின் இடர் மேலாண்மை செயல்முறையின் கீழ் அவர்களின் வருமான வரி ரீஃபண்டு'நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது' என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இது வரி செலுத்துவோரிடையே குழப்பத்தையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வருமான வரித்துறையின் செய்தி என்ன?
வரி செலுத்துவோர் பலருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள செய்திகளில், வரி செலுத்துவோரைத் தங்கள் வருமான வரிக் கணக்கைத் திருத்தித் தாக்கல் செய்யுமாறு அல்லது செயலாக்கத்தின் போது கண்டறியப்பட்ட முரண்பாடுகளுக்குப் பதிலளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பலர் மனதில் உள்ள கேள்வி இதுதான்: எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாவிட்டால் என்ன நடக்கும்?
ITR Refund: ஐடிஆர் ரீஃபண்ட் தானாகவே விடுவிக்கப்படாது
ஒரு வரிக் கணக்கு இடர் மேலாண்மை கட்டமைப்பின் கீழ் ஃப்ளாக் செய்யப்படும்போது, ரீஃபண்ட் தொகை தானாக அடுத்த கட்டங்களுக்கு செல்லாது. வரிசெலுத்துவோர், வரிக் கணக்கைத் திருத்தித் தாக்கல் செய்யாமலோ அல்லது ஃப்ளாக் செய்யப்பட்ட பிரச்சினைக்குப் பதிலளிக்காமலோ இருந்தால், ரீஃபண்ட் கோரிக்கை நியாயமானதாக இருந்தாலும் கூட, அந்தத் தொகை காலவரையின்றி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கலாம்.
வரி அமைப்பு இத்தகைய வரிக் கணக்குகளை, முரண்பாடு சரிசெய்யப்படும் வரை தீர்க்கப்படாதவையாகவே கருதுகிறது. அதாவது, ஒன்றும் செய்யாமல் காத்திருப்பதால் மட்டும் ரீஃபண்ட் தொகை கிடைக்கும் என கருதுவது தவறு.
உங்கள் உள்ளீடு இல்லாமலேயே வரிக் கணக்கு செயலாக்கப்படலாம்
வரி செலுத்துவோர் இப்படிப்பட்ட செய்திகளுக்கு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் பதிலளிக்கவில்லை என்றால், துறை தன்னிடம் உள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் வரிக் கணக்கைச் செயலாக்கத் தொடங்கலாம். இது பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களுக்கு வழி வகுக்கும்:
- ரீஃபண்ட் குறைக்கப்படலாம்,
- ஏற்கனவே உள்ள அல்லது எதிர்கால வரி பாக்கிகளுக்கு எதிராக ரீஃபண்ட் சரிசெய்யப்படலாம், அல்லது
- வரி கோரிக்கையாக மாற்றப்படலாம்.
இந்த முறையில் துறை செயலாக்கத்தை முடித்தவுடன், அதன் முடிவை மாற்றுவதற்கோ அல்லது சரிசெய்வதற்கோ பொதுவாகக் கூடுதல் தாக்கல் மற்றும் ஃபாலோ-அப் தேவைப்படும். இது ரீஃபண்ட் செயல்முறைக்கு ஆகும் நேரத்தை இன்னும் நீட்டிக்கும்.
வட்டி, கோரிக்கை அல்லது மேலதிக நடவடிக்கைகளுக்கான ஆபத்து
- முரண்பாடு, வருமானத்தைக் குறைவாகக் காட்டியது அல்லது தவறான கோரிக்கைகள் சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தால், அந்தப் பிரச்சினையைப் புறக்கணிப்பது வட்டியுடன் கூடுதல் வரிப் பொறுப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
- அனைத்து வழக்குகளிலும் அபராதங்கள் தானாக விதிக்கப்படுவதில்லை என்றாலும், செய்திகளுக்கு பதிலளிக்கத் தவறினால், அந்த விஷயம் தீவிரமடையும்போது வரி செலுத்துவோரின் நிலை பலவீனமடையும்.
- இடர் மேலாண்மையின் கீழ் ஃப்ளாக் செய்யப்பட்ட ஒரு வரிக் கணக்கு ஏற்கனவே உன்னிப்பாக மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.
- மேலும் இதில் வரி செலுத்துவோர் இணங்கத் தவறினால், எதிர்காலத்தில் மேலும் சரிபார்ப்பு அல்லது ஆய்வுகளுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
ITR Refund: சிறு தவறுகளும் ரீஃபண்ட் பெறுவதைத் தடுக்கலாம்
பல சமயங்களில், திரும்பப் பெறும் தொகையை நிறுத்தி வைப்பதற்கான காரணம் ஒப்பீட்டளவில் சிறியதாகவே இருக்கும். அதாவது வருமான புள்ளிவிவரங்கள், டிடிஎஸ் வரவுகள் அல்லது பிடித்தம் கோரிக்கைகளில் உள்ள முரண்பாடு போன்றவையாக இருக்கலாம். வரி வல்லுநர்கள், இந்தச் சிக்கல்களைத் திருத்தப்பட்ட வரிக் கணக்கு மூலம் சரிசெய்வதே சிறந்தது என்று குறிப்பிடுகின்றனர். இது அசல் தாக்கலுக்குப் பதிலாக அமைகிறது. மேலும் இது செயலாக்கம் சீராகத் தொடரவும் அனுமதிக்கிறது. சிறு முரண்பாடுகளைக் கூட தீர்க்காமல் விடுவது நீண்ட கால தாமதங்களுக்கும் மீண்டும் மீண்டும் செய்ய வேண்டிய ஃபாலோ-அப்பிற்கும் வழிவகுக்கும்.
Revised Return: திருத்தப்பட்ட வரிக் கணக்கு எப்போதும் அவசியமா?
அனைத்து வழக்குகளிலும் திருத்தப்பட்ட வரிக் கணக்கு கட்டாயமில்லை. சில சமயங்களில், துறைக்கு ஆன்லைன் பதில் அல்லது விளக்கம் மட்டுமே தேவைப்படலாம். இருப்பினும், வருமான வரித் துறையிடமிருந்து வந்த செய்தியில் வருமான வரி அறிக்கையை பற்றி தெளிவாகக் கேட்கப்பட்டு, வரி செலுத்துவோர் அதை அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால், பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவது சாத்தியமில்லை.
ஆகையால், வரி செலுத்துவோர் வருமான வரி போர்ட்டலில் லாக் இன் செய்து, வருமான வரித் துறையால் வெளியிடப்பட்ட தகவலை கவனமாகப் படித்து, என்ன நடவடிக்கை தேவை என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.
உங்கள் பணத்திற்கான ரீஃபண்ட் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தால், எதுவும் செய்யாமல் இருப்பது பெரும்பாலும் சரியான தேர்வாக இருப்பதில்லை. சரியான நேரத்தில் பதில் அளிப்பது அல்லது திருத்தப்பட்ட ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வது ஆகியவை ரீஃபண்ட் பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் செயல்முறையை விரைவுபடுத்தும். மேலும் கூடுதல் வரி சிக்கல்களின் அபாயமும் குறையும்.
வரி செலுத்துவோர் இப்படி ஒரு செய்தி வந்தவுடனேயே அதற்கான நடவடிக்கையை எடுத்து பதில் அளிப்பது நல்லது. வருமான வரித்துறை ஏற்கனவே செயலாக்கத்தை முடித்த பிறகு தாமதங்கள், கோரிக்கைகள் அல்லது ஆய்வுகளைச் சமாளிப்பதை விட, சிக்கலை முன்கூட்டியே தீர்ப்பது மிகவும் எளிதானதாக இருக்கும்.
