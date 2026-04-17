English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
₹1 கோடி ஜாக்பாட் யாருக்கு? நீங்கள் தான் அந்த அதிர்ஷ்டசாலியா? சுவர்ண கேரளம் SK-49 முடிவுகள் இதோ

Kerala Lottery Result Today: இன்று (ஏப்ரல் 17) நடைபெறும் சுவர்ண கேரளம் SK-49 குலுக்கலில் முதல் பரிசாக ரூ. 1 கோடி வழங்கப்படுகிறது. ரூ. 50 விலையுள்ள இந்த லாட்டரியில் மொத்தம் 10 நிலைகளில் பரிசுகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. மாலை 3 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்தில் குலுக்கல் தொடங்கி முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 17, 2026, 02:25 PM IST

Trending Photos

Suvarna Keralam SK-49 Result Tamil: கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாரந்தோறும் நடத்தும் ஏழு முக்கிய லாட்டரிகளில் 'சுவர்ண கேரளம்' (Suvarna Keralam) மிகவும் பிரபலமானது. ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 3:00 மணிக்கு இதன் குலுக்கல் நடைபெறுகிறது. இன்று (ஏப்ரல் 17, 2026) அன்று நடைபெறும் சுவர்ண கேரளம் SK-49 குலுக்கல் குறித்த முழுமையான விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

சுவர்ண கேரளம் SK-49 வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழுப் பட்டியல்

முதல் பரிசு (ரூ.1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: 

(காத்திருக்கவும்)

2வது பரிசு (ரூ.30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: 

(காத்திருக்கவும்)

3வது பரிசு (ரூ.5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: 

(காத்திருக்கவும்)

ஆறுதல் பரிசு (ரூ.5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: 

(காத்திருக்கவும்)

4வது பரிசு (ரூ.5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 

(காத்திருக்கவும்)

5வது பரிசு (ரூ.2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 

(காத்திருக்கவும்)

6வது பரிசு (ரூ.1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 

(காத்திருக்கவும்)

7வது பரிசு (ரூ.500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 

(காத்திருக்கவும்)

8வது பரிசு (ரூ.200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 

(காத்திருக்கவும்)

9வது பரிசு (ரூ.100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 

(காத்திருக்கவும்)

சுவர்ண கேரளம் SK-49 லாட்டரி முக்கிய விவரங்கள்

லாட்டரி பெயர்: சுவர்ண கேரளம் (Suvarna Keralam)

குலுக்கல் எண்: SK 49

குலுக்கல் தேதி: 17-04-2026

நேரம்: மாலை 3:00 மணி

இடம்: கோர்க்கி பவன், பேக்கரி சந்திப்பு அருகில், திருவனந்தபுரம்.

டிக்கெட் விலை: ரூ. 50/- மட்டும்.

சுவர்ண கேரளம் பரிசுத் தொகை விவரங்கள்

சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி டிக்கெட்டில் ஆறுதல் பரிசு உட்பட மொத்தம் 10 அடுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு வாரமும் மொத்தம் 108 லட்சம் டிக்கெட்டுகள் விற்பனைக்காக வெளியிடப்படுகின்றன. மொத்தமாக இந்த குலுக்கலில் 6,54,507 பரிசுகள் வெற்றியாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.

சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி பரிசு பட்டியல்

  • முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000
  • ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000
  • 2வது பரிசு: ₹30,00,000
  • 3வது பரிசு: ₹5,00,000
  • 4வது பரிசு: ₹5,000
  • 5வது பரிசு: ₹2,000
  • 6வது பரிசு: ₹1,000
  • 7வது பரிசு: ₹500
  • 8வது பரிசு: ₹200
  • 9வது பரிசு: ₹100

முகவர் கமிஷன் (Agent Commission) பற்றிய தகவல்

வெற்றி பெறும் தொகையில் முகவர்களுக்கான கமிஷன் எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது என்பது பின்வருமாறு

முதல், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் பரிசுகள்: வெற்றித் தொகையிலிருந்து 10% கழிக்கப்பட்டு, அந்தத் தொகை லாட்டரி ஏஜென்சி மூலம் சம்பந்தப்பட்ட முகவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

4 முதல் 9-ஆம் பரிசுகள் மற்றும் ஆறுதல் பரிசு: இந்த பரிசுகளுக்கான 10% கமிஷன் தொகையை அரசே ஒதுக்கப்பட்ட நிதியிலிருந்து முகவர்களுக்கு வழங்குகிறது.

சுவர்ண கேரளம் SK-49 முடிவுகளை சரிபார்ப்பது எப்படி?

கேரள அரசு மற்றும் லாட்டரித் துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் இன்று மாலை 3:00 மணிக்கு குலுக்கல் தொடங்கும். அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டவுடன், உங்கள் டிக்கெட் எண்களை சரிபார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.

அசல் டிக்கெட் முக்கியம்

லாட்டரி சீட்டு வாங்குவதும் விற்பதும் அந்தந்த மாநில சட்டங்களுக்கு உட்பட்டது. பரிசைப் பெறுவதற்கு அசல் டிக்கெட்டை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது அவசியம்.

சுவர்ண கேரளம் (Suvarna Keralam SK-49) லாட்டரி - அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. சுவர்ண கேரளம் SK-49 குலுக்கல் எப்போது நடைபெறும்?

சுவர்ண கேரளம் SK-49 குலுக்கல் இன்று, ஏப்ரல் 17, 2026 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று பிற்பகல் 3:00 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.

2. இந்த லாட்டரியின் முதல் பரிசுத் தொகை எவ்வளவு?

இந்த லாட்டரியின் வெற்றியாளருக்கு முதல் பரிசாக ரூ. 1 கோடி வழங்கப்படுகிறது.

3. ஒரு டிக்கெட்டின் விலை எவ்வளவு?

சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி டிக்கெட் ஒன்றின் விலை ரூ. 50 மட்டுமே.

4. இந்த குலுக்கலில் மொத்தம் எத்தனை அடுக்கு பரிசுகள் உள்ளன?

இந்த லாட்டரியில் ஆறுதல் பரிசு உட்பட மொத்தம் 10 அடுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. மொத்தம் 6,54,507 பரிசுகள் வெற்றியாளர்களுக்குக் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

5. பரிசைப் பெற எது மிக அவசியம்?

வெற்றி பெற்ற பரிசைப் பெறுவதற்கு அசல் டிக்கெட்டை (Original Ticket) மிகவும் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது அவசியமாகும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Trending News