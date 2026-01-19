50 லட்சம் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! புதிய ஊதிய கணக்கு -மத்திய அரசு அதிரடி

Central Government Employee Benefits: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? ஊதியம் பெறும் வங்கி கணக்கில், மாதந்தோறும் ஊழியத்தை பெறுவது மட்டுமின்றி மேலும் பல புதிய சலுகைகள் இனி கிடைக்கம். ஊதிய கணக்கு (Salary Account) வைத்திருக்கும் ஊழியர்களுக்கு நிதி சேவைகள் துறை ஒரு முக்கியமான அப்டேட் வெளியிட்டு இருக்கிறது. நிதி சேவைகள் துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பு என்ன?, சேலரி அக்கவுண்ட் வைத்திருக்கும் ஊழியர்களுக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
பொதுவாக சேலரி அக்கவுண்ட் என்பது மாதம் மாதம் நிறுவனம் வழங்கும் சம்பளத்தை பெறுவதற்காக நாம் வைத்திருப்போம். சம்பளம் வரும் அதை எடுத்து பயன்படுத்துவோம். அதைமீறி பெரிதாக பலர் பயன்படுத்துவதில்லை. மேலும் சேலரி அக்கவுண்ட் வைத்திருப்பவர்களுக்கு பெரிதாக எந்த சலுகையும் கிடைப்பதில்லை. ஆனால், இனி சேலரி அக்கவுண்ட் வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஏகப்பட்ட சலுகைகளை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இதுக்குறித்து நிதி சேவைகள் துறை முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள்.
ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கு என்றால் என்ன?
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்காக பொதுத்துறை வங்கிகளுடன் இணைந்து, நிதிச் சேவைகள் துறை இன்று ஒரு ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்குத் தொகுப்பை (Composite Salary Account Package) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த முயற்சி எனபது, 2047-ஆம் ஆண்டிற்குள் 'வளர்ந்த பாரதம்' என்ற அரசாங்கத்தின் தொலைநோக்குப் பார்வைக்கும், 2047-ஆம் ஆண்டிற்குள் 'அனைவருக்கும் காப்பீடு' என்ற தேசிய உறுதிமொழிக்கும் இணங்க அமைந்துள்ளது என்று நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கு: நோக்கம் என்ன?
இந்த ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்குத் தொகுப்பு என்பது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரே வங்கிக் கணக்கு கட்டமைப்பின் கீழ் விரிவான வங்கி மற்றும் காப்பீட்டுப் பலன்களை தடையற்ற வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அதாவது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வங்கிச் சேவைகள் மற்றும் காப்பீட்டுப் பலன்களை ஒரே கணக்கின் கீழ் தடையின்றி வழங்கப்படும்.
ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கு: முக்கிய அம்சம்
இந்த ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்குத் தொகுப்பில் வங்கிச் சேவைகள் (Banking), காப்பீடு (Insurance) மற்றும் கார்டுகள் (Cards) ஆகிய மூன்று முக்கியப் பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்குக் கட்டமைப்பு, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒருங்கிணைந்த வங்கி மற்றும் காப்பீட்டுப் பலன்களுடன் கூடிய ஒரு முழுமையான நிதித் தீர்வை வழங்குகிறது என்று நிதி அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.
ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கு: யாருக்கு பலன்?
குரூப் ஏ (Group A), குரூப் பி Group B) மற்றும் குரூப் சி (Group C) ஆகிய அனைத்துப் பிரிவு ஊழியர்களுக்கும் அதிகபட்சப் பலன்கள், சீரான தன்மை மற்றும் வசதி கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் வங்கிகளுடன் கலந்தாலோசித்து இது வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த திட்டம் என்பது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஒற்றைச் சாளரத் தீர்வு மூலம் நவீன வங்கிச் சேவைகள் மற்றும் விரிவான நிதிப் பாதுகாப்பை ஒரே இடத்தில் பெற முடியும் என்பதை உறுதி செய்கிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்ளுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?
- குறைந்தபட்ச இருப்பு வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத வங்கி கணக்கு வசதி.
- NEFT, RTGS, IMPS மற்றும் காசோலை பரிவர்த்தனைகளுக்குக் கட்டணம் ஏதுமில்லை.
- வீடு, வாகனம் மற்றும் தனிநபர் கடன்களுக்குக் குறைவான வட்டி விகிதம்.
- கடன்களுக்கான செயல்பாட்டுக் கட்டணம் (Processing fees) குறைவு.
- லாக்கர் வாடகையில் சலுகை மற்றும் குடும்பத்தினருக்கும் வங்கிச் சேவைகள்.
- அதிகபட்சமாக 1.5 கோடி ரூபாய் வரை தனிநபர் விபத்துக் காப்பீடு பாதுகாப்பு
- அதிகபட்சமாக 2 கோடி ரூபாய் வரை விமான விபத்துக் காப்பீடு பாதுகாப்பு
- 1.5 கோடி ரூபாய் வரை முழு ஊனமுற்றோருக்கான காப்பீடு
- ஆயுள் காப்பீடு 20 லட்சம் ரூபாய் வரை
- டாப் அப் வசதியுடன் கூடிய மருத்துவக் காப்பீடு
- விமான நிலையங்களில் உள்ள 'லவுஞ்ச்' (Lounge) வசதிகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
- பல்வேறு பணப் பரிமாற்றங்களுக்கு கேஷ்பேக் மற்றும் ரிவார்டு திட்டங்கள்.
- கார்டுகளுக்குப் பராமரிப்புக் கட்டணம் கிடையாது.
- கட்டணமின்றி வரம்பில்லாத ஏடிஎம் பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளலாம்.
ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கு திட்டம் தொடக்கம்
நிதிச் சேவைகள் துறையின் செயலாளர் எம். நாகராஜு அவர்கள் ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கு திட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கி வைத்தார். அந்த நிகழ்வில் எஸ்பிஐ (SBI) தலைவர், அனைத்து தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் மேலாண் இயக்குநர்கள் (MDs), தலைமைச் செயல் அதிகாரிகள் (CEOs) மற்றும் நிதிச் சேவைகள் துறையின் மூத்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
மேலும் படிக்க - தமிழ் தெரிந்தால் போதும்! ரூ.50,000 சம்பளத்துடன் அரசு வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
மேலும் படிக்க - புதிய ஓய்வூதிய திட்ட விதிமுறைகள் : தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!
மேலும் படிக்க - Insurance Bill 2025: காப்பீட்டுத் துறையில் மாற்றம், புதிய சட்டம், பாலிசிதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ