வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. RBI-இன் பிரம்மாண்ட இலவசங்கள்! 2026 முதல் புதிய ரூல்ஸ்

Reserve Bank of India Latest News: ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கவுண்ட் என்று பொதுவாக அழைக்கப்படும் அடிப்படை சேமிப்பு வங்கி வைப்பு கணக்குகள் (Basic Savings Bank Deposit - BSBD) குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) மிக முக்கியமான மற்றும் விரிவான புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளன. இந்த புதிய விதிகள், ஜீரோ பேலன்ஸ் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்குப் பல இலவச சேவைகளையும், சாதாரண சேமிப்புக் கணக்குக்கு இணையான வசதிகளையும் வழங்குவதை உறுதி செய்கின்றன. ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கவுண்ட் (BSBD) குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முக்கிய அறிவிப்புகள் குறித்து பார்ப்போம்.
முக்கிய மாற்றங்களும் சலுகைகளும்
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வெளியிட்டுள்ள புதிய வழிகாட்டுதல்களின்படி, BSBD கணக்குகளுக்குக் கிடைக்கவுள்ள முக்கிய இலவச சேவைகள் மற்றும் மாற்றங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
|வசதி
|பழைய நிலை
|புதிய RBI விதி (ஏப்ரல் 1, 2026 முதல்)
|குறைந்தபட்ச இருப்பு
|ஜீரோ பேலன்ஸ் கட்டாயம்
|எப்போதும் குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகை (Minimum Balance) தேவையில்லை.
|கட்டணமில்லா டெபாசிட்
|வங்கிகள் நிர்ணயித்திருக்கலாம்
|ரொக்கப் பணம் டெபாசிட் செய்வது, மின்னணு (NEFT/RTGS) அல்லது காசோலை மூலம் பணம் பெறுவது ஆகியவற்றுக்கு மட்டுமில்லை.
|ATM/டெபிட் கார்டு கட்டணம்
|சில வங்கிகளில் ஆண்டு கட்டணம் உண்டு
|எந்தவித ஆண்டு கட்டணமும் இல்லாமல் ATM அல்லது ATM-cum-டெபிட் கார்டு வழங்கப்படும்.
|காசோலைப் புத்தகம் (Cheque Book)
|சில வங்கிகளில் கட்டணம் உண்டு
|ஒரு வருடத்துக்கு குறைந்தது 25 இலைகள் (leaves) கொண்ட காசோலைப் புத்தகம் இலவசமாகக் கிடைக்கும்.
|இன்டர்நெட் & மொபைல் பேங்கிங்
|சில அம்சங்கள் கட்டுப்படுத்தப்படலாம்
|இலவச இன்டர்நெட் மற்றும் மொபைல் பேங்கிங் வசதி வழங்கப்படும்.
|பணம் எடுக்கும் வரம்பு
|மாதம் 4 முறை இலவசம் (அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் இதில் அடங்கும்)
|மாதம் குறைந்தது 4 முறை இலவசமாகப் பணம் எடுக்கலாம். ஆனால், UPI, NEFT, RTGS, IMPS மற்றும் PoS பரிவர்த்தனைகள் இந்த 4 பரிவர்த்தனைகள் வரம்பில் சேர்க்கப்படாது (அதாவது, டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் முற்றிலும் இலவசம்).
|கணக்கு மாற்றம்
|கடினமான நடைமுறை
|வாடிக்கையாளர் எழுத்து மூலமாகவோ அல்லது டிஜிட்டல் மூலமாகவோ கோரினால், சாதாரண சேமிப்புக் கணக்கை 7 வேலை நாட்களுக்குள் BSBD கணக்காக மாற்ற வங்கிகள் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
RBI-யின் முக்கிய நோக்கம் என்ன?
சமத்துவம்: BSBD கணக்குகளை சாதாரண சேமிப்புக் கணக்குகளைப் போலவே நடத்த வேண்டும்; இதை ஒரு 'குறைவான' மாற்றுத் தேர்வாகப் பார்க்கக் கூடாது என்று ரிசர்வ் வங்கி வங்கிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
நிதி உள்ளடக்கம்: குறைந்த வருமானம் கொண்ட மக்களும், முதல் முறையாக வங்கி கணக்கு தொடங்குபவர்களும் கூடுதல் கட்டணங்களைப் பற்றி கவலைப்படாமல் வங்கிச் சேவைகளைப் பெறுவதை உறுதி செய்வதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
செயல்படாத கணக்குகள் (Inoperative Accounts) குறித்த புதிய விதி:
ஜீரோ பேலன்ஸ் கணக்குகள் உட்பட, நீண்ட காலமாகப் பரிவர்த்தனைகள் செய்யப்படாத கணக்குகள் குறித்து ரிசர்வ் வங்கி தொடர்ந்து வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டு வருகிறது.
பரிவர்த்தனை அவசியம்: வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் கணக்குகளைச் செயலில் வைத்திருக்க அவ்வப்போது சிறிய பரிவர்த்தனைகளையாவது செய்வது அவசியம்.
அரசுப் பயன் பெறுவோர்: கல்வி உதவித்தொகை அல்லது நேரடிப் பலன்களைப் (Direct Benefits) பெறுவதற்காகத் திறக்கப்பட்ட கணக்குகள் இரண்டு வருடங்களுக்கு மேல் பயன்படுத்தப்படாமல் இருந்தாலும், அவற்றைச் செயல்படாத கணக்குகள் என்று உடனடியாக வங்கிகள் வகைப்படுத்த முடியாது என்றும் RBI தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
