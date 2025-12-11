English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஜாக்பாட்: HBA திட்டம்... மிகக்குறைந்த வட்டியில் வீட்டுக்கடன்

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஜாக்பாட்: HBA திட்டம்... மிகக்குறைந்த வட்டியில் வீட்டுக்கடன்

HBA Scheme: மத்திய அரசின் வீடு கட்டும் முன்பணத் (HBA) திட்டத்தின் மூலம், ஊழியர்கள் மிகக் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் வீட்டுக் கடன்களைப் பெறலாம். இந்த திட்டம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 11, 2025, 03:56 PM IST
  • HBA திட்ட விதிகள் எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளன.
  • HBA வீடு கட்டும் முன்பணத் திட்டத்தின் நிபந்தனைகள் என்ன?
  • HBA திட்டத்தின் வட்டி விகிதம் எவ்வளவு?

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஜாக்பாட்: HBA திட்டம்... மிகக்குறைந்த வட்டியில் வீட்டுக்கடன்

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? மத்திய அரசின் HBA, அதாவது, வீடு கட்டும் முன்பணத் திட்டம் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? குறைந்த வட்டி விகிதம், ₹25 லட்சம் வரை கடன் பெறும் வசதி மற்றும் நீண்ட கால அவகாசம் ஆகியவற்றுடன் இந்த திட்டம் வீடு வாங்கும் அல்லது கட்டும் கனவை எளிதாக்கியுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான HBA திட்டம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தனிப்பட்ட நன்மை

சொந்த வீடு என்பது அனைவருக்கும் உள்ள ஒரு கனவாகும். மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு, வீடு கட்டுவது அல்லது வாங்குவதற்கான இந்த கனவை நனவாக்குவது ஓரளவிற்கு எளிதாகிவிட்டது. மத்திய அரசின் வீடு கட்டும் முன்பணத் (HBA) திட்டத்தின் மூலம், ஊழியர்கள் மிகக் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் வீட்டுக் கடன்களைப் பெறலாம். இதில் இன்னும் பல நன்மைகளும் கிடைக்கின்றன.

House Building Advance scheme: வீடு கட்டும் முன்பணத் திட்டம் என்றால் என்ன?

- வீடு கட்டும் முன்பணத் திட்டத்தின் மூலம், வீடு கட்டுவதற்கோ, வாங்குவதற்கோ, புதுப்பிப்பதற்கோ அல்லது ஒரு நிலத்தை வாங்குவதற்கோ மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகக் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கடன்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 

- இந்த முயற்சி, ஊழியர்கள் தங்கள் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாத்துக்கொள்வதற்கும், அவர்களின் வீட்டு வசதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கும் பெரிதும் உதவுகிறது. 

- இதன் செயல்திறனை மேம்படுத்தும் வகையில், இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்ச கடன் வரம்பை அரசாங்கம் உயர்த்தியுள்ளது.

HBA திட்டத்தின் மூலம் எவ்வளவு கடன் பெறலாம்?

தற்போது, ​​ஒரு மத்திய அரசு ஊழியர் தனது அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியின் 34 மடங்கு வரை அல்லது ரூ.25 லட்சம் வரை, இதில் எது குறைவாக உள்ளதோ, அந்தத் தொகையை HBA ஆகப் பெறலாம். ஒரு ஊழியர் தனது குடியிருப்பை விரிவுபடுத்தவோ அல்லது புதுப்பிக்கவோ விரும்பினால், குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் முன்பணம் வழங்கப்படுகிறது.

HBA திட்டத்தின் வட்டி விகிதம் எவ்வளவு?

சந்தையில் உள்ள மற்ற வீட்டு கடன்களின் வட்டி விகிதங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​HBA-க்கு அரசாங்கம் மிகக் குறைந்த வட்டி விகிதத்தை விதித்துள்ளது. பொதுவாக, இந்த வட்டி விகிதம் 6% முதல் 7.5% வரை இருக்கும். அதே சமயம் தனியார் வங்கிகள் வீட்டுக் கடன்களுக்கு இதைவிட கணிசமாக அதிக வட்டி வசூலிக்கின்றன. மேலும், HBA வட்டி விகிதம் நிலையானது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதாவது கடன் காலம் முழுவதும் வட்டி அதிகரிப்பதற்கான ஆபத்து இதில் இல்லை.

HBA வீடு கட்டும் முன்பணத் திட்டத்தின் நிபந்தனைகள் என்ன?

- இந்தத் திட்டம் மத்திய அரசின் அனைத்து நிரந்தர ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும்.

- இருப்பினும் தற்காலிக ஊழியர்களும் சில குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ் இதன் மூலம் பயனடையலாம். 

- இருப்பினும், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இதன் மூலம் பயன் பெற குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் சேவையை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும் என்பது அவசியம். 

- மேலும், அந்த ஊழியர் இதற்கு முன்பு எந்தவொரு அரசு வீட்டு வசதி பலன்களையும் பெற்றிருக்கக்கூடாது. 

- கணவன் மனைவி இருவரும் அரசு ஊழியர்களாக இருந்தால், இருவரில் ஒருவர் மட்டுமே HBA-க்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.

HBA திட்ட விதிகள் எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளன

- சமீபத்திய ஆண்டுகளில், அரசாங்கம் HBA விதிமுறைகளை மேலும் எளிமையாக்கியுள்ளது. 

- கட்டுமானத்திற்கான சான்றுகள், வரைபடங்கள் மற்றும் பிற தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை இப்போது ஆன்லைனில் செய்யப்படுகிறது. 

- இது கடன் செயல்முறையை விரைவுபடுத்தியுள்ளது.

- மேலும் இது கடன் வாங்குபவர்களுக்கு ஏற்படும் தேவையற்ற தாமதங்களையும் நீக்கியுள்ளது.

HBA திட்டம் சுருக்கமாக....

- HBA திட்டம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பிரத்யேக நன்மைகளை அளிக்கும் திட்டமாக உள்ளது. 

- இதன் மூலம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மலிவான, பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான கடன் வசதி கிடைக்கிறது.

- வட்டி விகிதத்தின் அடிப்படையிலும் இது சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கின்றது.

- தெளிவான விதிகள் இந்த கடனை பெறுவதற்கான செயல்முறையை எளிதாக்குகின்றன.

