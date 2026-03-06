மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! 65 வயதிலேயே கூடுதல் பென்ஷன்? நாடாளுமன்ற குழு பரிந்துரை

மத்திய அரசு பென்ஷன் செய்திகள்: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில், 65 வயது முதல் 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான கூடுதல் ஓய்வூதியம் தொடர்பான முக்கியமான பரிந்துரைகள் தற்போது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. இது குறித்த விரிவான விவரங்கள் மற்றும் தற்போதைய நிலவரங்களை காணலாம்.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான மூன்று முக்கிய நற்செய்திகள்
நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு மத்திய அரசுக்கு வழங்கியுள்ள பரிந்துரையின் அடிப்படையில், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிதி ரீதியாக வலுசேர்க்கும் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள் விவாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
1. கூடுதல் ஓய்வூதியத்திற்கான வயது வரம்பு குறைப்பு
தற்போது 80 வயதிற்கு மேல் கிடைக்கும் கூடுதல் ஓய்வூதியத்தை 65 வயதிலிருந்தே வழங்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரை.
2. மாநில அரசுகளின் முன்னுதாரணம்
ராஜஸ்தான் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்கள் ஏற்கனவே இந்த நடைமுறையை அமல்படுத்தியுள்ளதால், மத்திய அரசுக்கும் அழுத்தம் அதிகரித்துள்ளது.
3. மருத்துவச் செலவுகளுக்கான நிதி பாதுகாப்பு
வயதான காலத்தில் அதிகரிக்கும் மருத்துவத் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த உயர்வு அவசியமான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
வயது வாரியான ஓய்வூதிய உயர்வு: புதிய பரிந்துரை விவரம்
தற்போதைய நடைமுறைப்படி, ஒரு ஓய்வூதியதாரர் 80 வயதை எட்டும்போதுதான் அவரது அடிப்படை ஓய்வூதியத்தில் 20% கூடுதல் தொகை (Additional Pension) வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், நாடாளுமன்றக் குழுவின் புதிய பரிந்துரை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், 65 வயதிலிருந்தே படிப்படியாக இந்த உயர்வு கிடைக்கும்.
புதிய பரிந்துரையின் கீழ் எதிர்பார்க்கப்படும் ஓய்வூதிய உயர்வு விகிதங்கள்
- 65 வயது முதல் 70 வயது வரை - 5% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 70 வயது முதல் 75 வயது வரை - 10% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 75 வயது முதல் 80 வயது வரை - 15% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 80 வயது பூர்த்தியான பின் - 20% கூடுதல் ஓய்வூதியம் (தற்போது அமலில் உள்ளது)
கூடுதல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் அவசியம் என்ன?
ஓய்வூதியதாரர்கள் 60 வயதில் ஓய்வு பெறும்போது கிடைக்கும் நிதிநிலை, அவர்கள் 70 அல்லது 75 வயதை எட்டும்போது பணவீக்கம் மற்றும் மருத்துவச் செலவுகளால் பெருமளவு பாதிக்கப்படுகிறது.
பணவீக்கத்தைச் சமாளித்தல்
அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வால், பழைய ஓய்வூதியத் தொகை அன்றாடத் தேவைகளுக்குப் போதுமானதாக இருப்பதில்லை.
மருத்துவச் செலவுகள்
65 வயதிற்குப் பிறகு உடல்நலக் குறைபாடுகள் அதிகரிப்பதால், தனியார் மருத்துவச் செலவுகளை ஈடுகட்ட கூடுதல் நிதி தேவைப்படுகிறது.
நிதி சுதந்திரம்
மற்றவர்களைச் சார்ந்து இருக்காமல், முதியோர் தங்களின் கௌரவமான வாழ்வைத் தொடர இந்த 5% முதல் 15% வரையிலான இடைக்கால உயர்வு மிகப்பெரிய ஊக்கமாக அமையும்.
அரசின் நிலைப்பாடு மற்றும் சவால்கள்
கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே நாடாளுமன்றக் குழு இந்த பரிந்துரையை முன்வைத்து வருகிறது. இருப்பினும், மத்திய அரசு நிதிச் சுமையைக் (Fiscal Burden) காரணம் காட்டி இந்தத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதில் தாமதம் காட்டி வருகிறது.
சுமார் 65 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் உள்ள நிலையில், இந்தத் திட்டத்தை அமல்படுத்தினால் அரசுக்கு ஆண்டுக்குச் சில ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவாகும். ஆனால், ஓய்வூதிய அமைப்புகள் மற்றும் சங்கங்கள், "முதியோர்களின் வாழ்வாதாரம் அரசின் கடமை" என்பதை வலியுறுத்தி வருகின்றன.
கூடுதல் ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா?
ஏற்கனவே ராஜஸ்தான் அரசு தனது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 75 வயதிலிருந்தே கூடுதல் ஓய்வூதியத்தை வழங்கத் தொடங்கியுள்ளது. அதேபோல் இமாச்சலப் பிரதேசமும் முதியோர் நலனில் அக்கறை காட்டி வருகிறது. இத்தகைய மாநிலங்களின் செயல்பாடுகள், மத்திய அரசு விரைவில் ஒரு சாதகமான முடிவை எடுக்க வைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் கோரிக்கை
மத்திய அரசு இந்த பரிந்துரையை ஏற்றுக்கொண்டால், அது லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றும். 80 வயது வரை காத்திருக்காமல், தாராளமான நிதி உதவியை 65 வயதிலேயே பெறுவது அவர்களுக்கு முதுமையில் ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வைத் தரும். இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எப்பொழுது வரும் என மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் காத்திருக்கிறார்கள்.
