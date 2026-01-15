குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்கு 'ஜாக்பாட்'.. NPS வாத்சல்யா 2025 புதிய விதிகள் வெளியீடு!

NPS Vatsalya 2025 Jackpot Scheme : இந்தியக் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தைச் சேமிப்பின் மூலம் பாதுகாக்கும் நோக்கில், மத்திய அரசு கொண்டு வந்த 'NPS வாத்சல்யா' திட்டத்திற்கான புதிய விரிவான வழிகாட்டுதல்களை (NPS Vatsalya Scheme Guidelines 2025) ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. 'விக்சித் பாரத் 2047' இலக்கை நோக்கி, சிறுவயதிலேயே சேமிப்புப் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்க இந்தத் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தில் யார் சேரலாம்? பணம் எடுக்கும் விதிகள் என்ன? முழு விவரங்களையும் இங்கே விரிவாகப் பார்ப்போம்.
NPS வாத்சல்யா சேமிப்பு திட்டத்தில் யாரெல்லாம் இந்தத் திட்டத்தில் சேரலாம்?
- 18 வயதுக்கு உட்பட்ட அனைத்து இந்தியக் குடிமக்களும் இத்திட்டத்தில் சேரலாம்.
- NRI மற்றும் OCI அந்தஸ்தில் உள்ள 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளும் இத்திட்டத்தில் இணைய அனுமதி உண்டு.
- பெற்றோர்கள் அல்லது சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலர்கள் குழந்தையின் சார்பாக கணக்கைத் தொடங்கி நிர்வகிக்கலாம். இதில் குழந்தை மட்டுமே முழுப் பயனாளி ஆவார்.
சேமிப்பு எவ்வளவு?
- NPS வாத்சல்யா சேமிப்பு திட்டத்தில் சேமிப்பு கணக்கைத் தொடங்கவும், ஆண்டுதோறும் செலுத்த வேண்டிய குறைந்தபட்சத் தொகையும் வெறும் ரூ. 250 மட்டுமே.
- பெற்றோர்கள் தவிர, உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்கள் கூட குழந்தையின் NPS வாட்சல்யா கணக்கிற்குப் பணத்தைப் பரிசாக வழங்கலாம்.
- வங்கிகள், ஆன்லைன் தளம் அல்லது eNPS தளம் வழியாகப் பணம் செலுத்தலாம்.
முதலீடு எப்படிச் செய்யப்படுகிறது?
பாதுகாவலர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான ஓய்வூதிய நிதியைத் (Pension Fund) தேர்ந்தெடுக்கலாம். உங்கள் பணம் பின்வரும் விகிதத்தில் முதலீடு செய்யப்படும்:
பங்குகள் (Equity): 50% முதல் 75% வரை.
அரசுப் பத்திரங்கள்: 15% முதல் 20% வரை.
கார்ப்பரேட் கடன்பத்திரங்கள்: 10% முதல் 30% வரை.
இடையில் பணம் எடுக்க முடியுமா?
இந்த சேமிப்பு திட்டத்தின் இடையில் நிச்சயமாக பணம் எடுக்க முடியும். ஆனால் சேமிப்பு கணக்கு தொடங்கி மூன்று ஆண்டுகள் வரை குறைந்தபட்சம் காத்திருக்க வேண்டும். கணக்கு தொடங்கி 3 ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு, சில குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காகப் பணம் எடுக்கலாம். அதாவது, குழந்தையின் உயர்கல்வி, கடுமையான நோய் பாதிப்பு இருந்து, அதற்கு ஏதேனும் மருத்துவ சிகிச்சை தேவைப்பட்டால் அல்லது 75% மேல் உடல் ஊனம் ஏற்பட்டால், பணம் எடுக்க முடியும்.
NPS வாத்சல்யா சேமிப்பு திட்டத்தில் எவ்வளவு எடுக்கலாம்?
மொத்தப் பங்களிப்பில் 25 விழுக்காடு வரை எடுக்க முடியும். ஆனால், இதில் ஒர கண்டிஷன் உள்ளது. குழந்தை 18 வயதை அடையும் வரை அதிகபட்சமாக 2 முறை மட்டுமே பகுதி அளவு பணம் எடுக்க முடியும்.
குழந்தைக்கு 18 வயது ஆன பிறகு என்ன நடக்கும்?
குழந்தைக்கு 18 வயது முடிந்ததும், கணக்கு அவருடைய பெயருக்கு மாற்றப்படும். இதற்காகப் புதிய KYC விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு அவருக்கு மூன்று வாய்ப்புகள் உள்ளன:
- சாதாரண NPS திட்டமாக (All Citizen Model) மாற்றிக் கொண்டு சேமிப்பைத் தொடரலாம்.
- 80% தொகையை ஆன்யூட்டி (Annuity) திட்டத்தில் முதலீடு செய்துவிட்டு, 20% தொகையை மொத்தமாக எடுக்கலாம்.
- ஒருவேளை மொத்தத் தொகை ரூ. 8 லட்சத்திற்கும் குறைவாக இருந்தால், முழுத் தொகையையும் மொத்தமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
பெற்றோர்கள் முக்கிய கவனத்திற்கு
18 வயது முதல் 21 வயது வரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை என்றால், அந்தக் கணக்கு தானாகவே 'அதிக ரிஸ்க்' கொண்ட (Equity exposure அதிகம்) முதலீட்டு முறைக்கு மாற்றப்படும்.
NPS வாத்சல்யா சேமிப்பு திட்டத்தில் கணக்கு தொடங்குவது எப்படி?
அருகிலுள்ள வங்கிகள், தபால் நிலையங்கள் அல்லது ஆன்லைன் (eNPS) மூலமாக எளிதாகக் கணக்கைத் தொடங்கலாம். குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் பாதுகாவலரின் KYC ஆவணங்களான ஆதார், பான் கார்டு போன்றவை இதற்குத் தேவை.
