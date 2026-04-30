  கிரெடிட் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! இனி 3 நாள் தாமதமானாலும் அபராதம் கிடையாது: RBI புதிய விதி

கிரெடிட் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! இனி 3 நாள் தாமதமானாலும் அபராதம் கிடையாது: RBI புதிய விதி

RBI Credit Card Guidelines Tamil: கிரெடிட் கார்டு பில் செலுத்தும் கடைசி தேதிக்குப் பிறகு 3 நாட்கள் அவகாசம், நிலுவைத் தொகைக்கு மட்டுமே அபராதம் மற்றும் கட்டண மாற்றங்களை ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே அறிவித்தல் போன்ற RBI-யின் அதிரடி உத்தரவு.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 30, 2026, 01:17 PM IST

கிரெடிட் கார்டு புதிய விதிகள்: இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் முதல் உயர் மட்டத்தினர் வரை பலரது கைகளில் தவழும் ஒரு முக்கிய நிதி கருவி கிரெடிட் கார்டு (Credit Card). அவசரத் தேவைகளுக்கும், சலுகைகளுக்காகவும் கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தும் பலருக்கு, அதன் பில் (Bill) கட்ட வேண்டிய கடைசி தேதி என்பது ஒரு சிம்ம சொப்பனமாகவே இருந்து வருகிறது. ஒரு நாள் தாமதமானாலும் கொழுத்த அபராதமும், வட்டியும் வசூலிக்கும் வங்கிகளுக்கு கடிவாளம் போடும் வகையில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) தற்போது வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சாதகமான மிக முக்கியமான விதிமுறைகளை அமல்படுத்தியுள்ளது. எனவே இது குறித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முழுமையான தகவல்கள் இங்கே காண்போம்

1. மூன்று நாட்கள் கிரேஸ் பீரியட் (Grace Period)

பொதுவாக கிரெடிட் கார்டு பில் செலுத்துவதற்கான கடைசி தேதி முடிந்து அடுத்த நிமிடம் முதலே அபராதக் கட்டணங்கள் கணக்கிடப்படுவது வழக்கம். ஆனால் ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய உத்தரவுப்படி, இனி வங்கிகள் உடனடியாக அபராதம் விதிக்க முடியாது. புதிய விதிமுறை படி பில் செலுத்தும் கடைசி தேதியில் இருந்து 3 நாட்கள் வரை 'கிரேஸ் பீரியட்' எனப்படும் கூடுதல் அவகாசம் வழங்கப்பட வேண்டும்.

உதாரணம்: உங்கள் பில் செலுத்தும் தேதி மே 5-ம் தேதி என்று வைத்துக்கொள்வோம். எதிர்பாராத காரணங்களால் அன்று உங்களால் பணம் செலுத்த முடியாவிட்டால், மே 8-ம் தேதி வரை உங்களுக்கு அவகாசம் உண்டு. இந்த மூன்று நாட்களுக்குள் நீங்கள் பில் செலுத்தினால், வங்கி எந்தவிதமான தாமதக் கட்டணத்தையும் (Late payment charges) வசூலிக்க முடியாது.

2. நிலுவைத் தொகைக்கு மட்டுமே அபராதம்

இதுவரை நடைமுறையில் இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய நிதிச் சுமை சிக்கல் என்னவென்றால், நீங்கள் ஒரு சிறு தொகையைச் செலுத்தத் தவறினாலும், உங்கள் அந்த மாதத்தின் மொத்த பில் தொகைக்கும் சேர்த்து அபராதம் மற்றும் வட்டி கணக்கிடப்படும்.

தற்போது ஆர்பிஐ-யின் புதிய விதியின்படி, இனிமேல் நீங்கள் எவ்வளவு தொகையைச் செலுத்தாமல் நிலுவையில் வைத்திருக்கிறீர்களோ, அந்தத் தனிப்பட்ட நிலுவைத் தொகைக்கு (Outstanding Amount) மட்டுமே அபராதம் விதிக்கப்பட வேண்டும். இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் தேவையில்லாமல் ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய்களை இழப்பது தவிர்க்கப்படும். இது சாமானிய மக்களின் பணப்பையைச் சேமிக்க உதவும் மிகச்சிறந்த முடிவாகும்.

3. கிரெடிட் ஸ்கோர் பாதிப்பைத் தவிர்ப்பது எப்படி?

மூன்று நாள் அவகாசம் கிடைத்துவிட்டது என்பதற்காக பில் கட்டுவதில் அலட்சியமாக இருக்கக் கூடாது என்று நிதி ஆலோசகர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள். அந்த 3 நாட்களுக்குள்ளும் நீங்கள் பில் செலுத்தாவிட்டால், உங்கள் கணக்கு பாஸ்ட் டியூ (Past Due) என வகைப்படுத்தப்படும்.

குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் பணம் செலுத்தத் தவறினால், அது உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோரை (Credit Score) நேரடியாகப் பாதிக்கும். வருங்காலத்தில் நீங்கள் கார் லோன் அல்லது ஹோம் லோன் வாங்கும்போது இது தடையாக அமையலாம். எனவே கடைசி தேதிக்கு முன்பே செலுத்துவதே உங்கள் நிதி ஆரோக்கியத்திற்குச் சிறந்தது.

4. ஒளிவுமறைவற்ற வங்கிக் கட்டணங்கள்

வங்கிகள் தன்னிச்சையாகக் கட்டணங்களை உயர்த்துவதைத் தடுக்க, ஆர்பிஐ மற்றுமொரு அதிரடி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. வங்கிகள் தங்களின் அபராதக் கட்டணங்கள் அல்லது விதிமுறைகளில் ஏதேனும் மாற்றங்களைச் செய்ய விரும்பினால், அதை ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும்.

எந்த ஒரு மறைமுகக் கட்டணங்களும் (Hidden Charges) இல்லாமல் வெளிப்படையான முறையில் வங்கிகள் செயல்பட வேண்டும் என்பதே இதன் நோக்கம்.

5. டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையில் புதிய அதிகாரம்

டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனை அசுர வேகத்தில் வளர்ந்து வரும் சூழலில், வாடிக்கையாளர்கள் வங்கிகளால் சுரண்டப்படுவதைத் தடுக்கவே இந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. கார்டு வழங்கும் நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் தொடங்கி, பில் செலுத்தும் முறை வரை வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிக அதிகாரத்தையும் பாதுகாப்பையும் இந்த புதிய விதிகள் வழங்குகின்றன.

கிரெடிட் கார்டு குறித்து RBI-யின் புதிய நிபந்தனை

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த நடவடிக்கைகள் கிரெடிட் கார்டு பயனர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிம்மதியைத் தந்துள்ளன. ஆனாலும் கிரெடிட் கார்டு என்பது ஒரு கடன் கருவி என்பதை நினைவில் கொண்டு, பொறுப்புடன் கையாள்வது அவசியம். கிரேஸ் பீரியட் என்பது ஒரு அவசர கால உதவி மட்டுமே தவிர, அதை ஒரு பழக்கமாக மாற்றிக்கொள்ளக் கூடாது.

கிரெடிட் கார்டு RBI புதிய நிபந்தனை அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. கிரெடிட் கார்டு பில் கட்ட 3 நாட்கள் கூடுதல் அவகாசம் என்பது அனைவருக்கும் பொருந்துமா?

ஆமாம், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) புதிய விதிமுறைகளின்படி, இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து வணிக வங்கிகள் மற்றும் கார்டு வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கும் இந்த 3 நாள் 'கிரேஸ் பீரியட்' (Grace Period) விதிமுறை பொருந்தும்.

2. இந்த 3 நாட்களில் பில் செலுத்தினால் வட்டி வசூலிக்கப்படுமா?

இல்லை. கடைசி தேதியில் இருந்து 3 நாட்களுக்குள் நீங்கள் நிலுவைத் தொகையைச் செலுத்தினால், வங்கி எந்தவிதமான தாமதக் கட்டணத்தையும் (Late payment charges) அல்லது அபராதத்தையும் விதிக்க முடியாது.

3. 3 நாள் அவகாசத்தைப் பயன்படுத்தினால் எனது கிரெடிட் ஸ்கோர் (CIBIL) பாதிக்குமா?

பாதிக்காது. இந்த 3 நாட்களுக்குள் நீங்கள் பில் செலுத்திவிட்டால், வங்கிகள் உங்கள் கணக்கை 'தவணை தவறியது' (Default) என கிரெடிட் பீரோக்களுக்கு (CIBIL, Experian போன்றவை) அறிக்கை செய்யக் கூடாது என RBI உத்தரவிட்டுள்ளது.

