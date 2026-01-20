பிஎப் கணக்கு உள்ளவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! கைநிறைய ஓய்வூதியம் கிடைக்கப் போகுது

EPFO : நாடு முழுவதும் உள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) சம்பள வரம்பை உயர்த்த மத்திய அரசு தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறது. இந்த அதிரடி மாற்றம் அமலுக்கு வந்தால், கோடி கணக்கான ஊழியர்களின் ஓய்வுக்கால நிதி கணிசமாக உயரும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதிரடி மாற்றம்
தற்போதுள்ள விதிகளின்படி, பிஎப் பங்களிப்பிற்கான அதிகபட்ச அடிப்படைச் சம்பள வரம்பு 15,000 ரூபாயாக உள்ளது. இந்த வரம்பு கடந்த 2014-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் பணவீக்கம், வாழ்க்கைச் செலவு மற்றும் ஊழியர்களின் சராசரி ஊதியம் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ள நிலையில், இந்த 15,000 ரூபாய் வரம்பு என்பது காலாவதியான ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, தற்போது இந்த வரம்பை 21,000 ரூபாயில் இருந்து 30,000 ரூபாய் வரை உயர்த்த மத்திய தொழிலாளர் அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளது.
ஓய்வுக்கால நிதி எப்படி அதிகரிக்கும்?
தற்போது ஒரு ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளம் 30,000 ரூபாயாக இருந்தாலும், பிஎப் கணக்கீடு 15,000 ரூபாயின் அடிப்படையிலேயே செய்யப்படுகிறது. இதனால் ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் செலுத்தும் பங்களிப்பு குறைவாகவே உள்ளது. புதிய வரம்பு 25,000 அல்லது 30,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டால், ஊழியரின் கணக்கில் சேரும் மாதாந்திர வைப்புத் தொகை இரட்டிப்பாகும்.
பிஎப் திட்டத்தைப் பொறுத்தவரை கூட்டு வட்டி (Compound Interest) முறை செயல்படுவதால், ஆரம்பத்தில் சிறிய தொகையாகத் தெரிந்தாலும், ஓய்வு பெறும்போது கையில் கிடைக்கும் மொத்தத் தொகை பல லட்சங்கள் கூடுதலாக இருக்கும். இது தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஒரு வலிமையான சமூகப் பாதுகாப்பை வழங்கும்.
பென்ஷன் திட்டத்திலும் நல்ல செய்தி
சம்பள வரம்பு உயர்வது பிஎப் தொகைக்கு மட்டுமல்லாமல், பணியாளர் பென்ஷன் திட்டத்திற்கும் (EPS) பெரும் பலனைத் தரும். தற்போது பென்ஷன் கணக்கீட்டிற்கு 15,000 ரூபாய் மட்டுமே உச்சவரம்பாக உள்ளதால், ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கும் பென்ஷன் தொகை மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது. சம்பள வரம்பு உயர்த்தப்படும்போது, எதிர்காலத்தில் ஊழியர்கள் பெறும் மாதாந்திர பென்ஷன் தொகையும் கௌரவமான அளவில் அதிகரிக்கும்.
கையில் வாங்கும் சம்பளம் குறையுமா?
இந்தத் திட்டத்தில் நன்மைகள் பல இருந்தாலும், ஒரு சிறிய சவாலும் உள்ளது. பிஎப் பங்களிப்பு என்பது ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளத்தில் இருந்து 12 சதவீதம் பிடிக்கப்படுகிறது. சம்பள வரம்பு உயரும்போது, பிஎப் கணக்கிற்குச் செல்லும் தொகை அதிகமாகும் என்பதால், ஊழியர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் கைக்கு வாங்கும் நிகரச் சம்பளம் சற்றே குறைய வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், இது நீண்ட கால அடிப்படையில் பார்க்கும் போது ஒரு லாபகரமான சேமிப்பாகவே அமையும். ஏனெனில், பிஎப் தொகைக்கு அரசு வழங்கும் வட்டி விகிதம் மற்ற சேமிப்புத் திட்டங்களை விட அதிகமாகும்.
நிறுவனங்களுக்கு ஏற்படும் தாக்கம்
இந்த மாற்றத்தினால் நிறுவனங்களுக்கும் கூடுதல் செலவு ஏற்படும். ஊழியர் செலுத்தும் அதே 12 சதவீதத் தொகையை நிறுவனமும் செலுத்த வேண்டும் என்பதால், அதிகப்படியான ஊழியர்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களின் நிதிச் சுமை அதிகரிக்கும். குறிப்பாகச் சிறு மற்றும் குறு நிறுவனங்கள் (MSME) இந்த மாற்றத்தை எப்படிக் கையாளப் போகின்றன என்பது சவாலான விஷயமாகும். இதன்காரணமாகவே அரசு அனைத்து தரப்பினரிடமும் ஆலோசனைகளை நடத்தி வருகிறது.
ஏன் இந்த மாற்றம் அவசியம்?
இந்தியாவில் நிலவும் பணவீக்க விகிதத்தைக் கணக்கிடும் போது, ஒரு ஊழியரின் சமூகப் பாதுகாப்பு என்பது மிக முக்கியமானது. 15,000 ரூபாய் வரம்பு என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் குறைவு. பெரும்பாலான மாநிலங்களில் குறைந்தபட்ச கூலியே இந்த வரம்பை நெருங்கிவிட்டது. எனவே, நடுத்தர மற்றும் உயர் வருவாய் ஈட்டும் ஊழியர்களையும் பிஎஃப் குடையின் கீழ் கொண்டு வந்து, அவர்களின் எதிர்காலத்தை உறுதி செய்ய வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும்.
எப்போது அறிவிப்பு வெளியாகும்?
மத்திய பட்ஜெட் அல்லது வரவிருக்கும் முக்கியக் கூட்டங்களில் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொழிலாளர் சங்கங்கள் இந்த வரம்பை 25,000 ரூபாயாக உடனடியாக உயர்த்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றன. இந்த மாற்றம் அமலுக்கு வந்தால், 2014-க்குப் பிறகு பிஎப் விதிகளில் செய்யப்படும் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தமாக இது அமையும். சுருக்கமாகச் சொன்னால், தற்காலிகமாகச் சம்பளம் சற்று குறைந்தாலும், உங்கள் முதுமைக் காலத்தை நிம்மதியாகக் கழிக்க இந்த பிஎப் வரம்பு உயர்வு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும்.
