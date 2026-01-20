English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • பிஎப் கணக்கு உள்ளவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! கைநிறைய ஓய்வூதியம் கிடைக்கப் போகுது

பிஎப் கணக்கு உள்ளவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! கைநிறைய ஓய்வூதியம் கிடைக்கப் போகுது

EPFO : பிஎப் கணக்கு உள்ளவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாக உள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 20, 2026, 06:30 PM IST
  • இபிஎப்ஓ சம்பள உயர்வு அப்டேட்
  • ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கப்போகும் குட்நியூஸ்
  • ஓய்வுகாலத்தில் பென்சன் அதிகரிக்கும்

Trending Photos

இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் மாற்றத்தை எதிர்கொள்வார்கள்... தை 6 - செவ்வாய் ராசிபலன் இதோ!
camera icon13
horoscope
இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் மாற்றத்தை எதிர்கொள்வார்கள்... தை 6 - செவ்வாய் ராசிபலன் இதோ!
&#039;வெங்காரம்&#039; உயிருக்கு ஆபத்தா.. உடல் எடை குறைக்க உதவுமா? விளக்கிய மருத்துவர்!
camera icon7
Vengaram
'வெங்காரம்' உயிருக்கு ஆபத்தா.. உடல் எடை குறைக்க உதவுமா? விளக்கிய மருத்துவர்!
இன்றைய ராசிபலன்: தை 5, எந்தெந்த ராசிகளுக்கு உயர்வு இருக்கும்...?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: தை 5, எந்தெந்த ராசிகளுக்கு உயர்வு இருக்கும்...?
8வது ஊதியக்குழு: பட்ஜெட் தாக்கம், அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு அரியர் தொகை.. எச்சரித்த ICRA
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: பட்ஜெட் தாக்கம், அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு அரியர் தொகை.. எச்சரித்த ICRA
பிஎப் கணக்கு உள்ளவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! கைநிறைய ஓய்வூதியம் கிடைக்கப் போகுது

EPFO : நாடு முழுவதும் உள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) சம்பள வரம்பை உயர்த்த மத்திய அரசு தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறது. இந்த அதிரடி மாற்றம் அமலுக்கு வந்தால், கோடி கணக்கான ஊழியர்களின் ஓய்வுக்கால நிதி கணிசமாக உயரும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதிரடி மாற்றம்

தற்போதுள்ள விதிகளின்படி, பிஎப் பங்களிப்பிற்கான அதிகபட்ச அடிப்படைச் சம்பள வரம்பு 15,000 ரூபாயாக உள்ளது. இந்த வரம்பு கடந்த 2014-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் பணவீக்கம், வாழ்க்கைச் செலவு மற்றும் ஊழியர்களின் சராசரி ஊதியம் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ள நிலையில், இந்த 15,000 ரூபாய் வரம்பு என்பது காலாவதியான ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, தற்போது இந்த வரம்பை 21,000 ரூபாயில் இருந்து 30,000 ரூபாய் வரை உயர்த்த மத்திய தொழிலாளர் அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளது.

ஓய்வுக்கால நிதி எப்படி அதிகரிக்கும்?

தற்போது ஒரு ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளம் 30,000 ரூபாயாக இருந்தாலும், பிஎப் கணக்கீடு 15,000 ரூபாயின் அடிப்படையிலேயே செய்யப்படுகிறது. இதனால் ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் செலுத்தும் பங்களிப்பு குறைவாகவே உள்ளது. புதிய வரம்பு 25,000 அல்லது 30,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டால், ஊழியரின் கணக்கில் சேரும் மாதாந்திர வைப்புத் தொகை இரட்டிப்பாகும்.

பிஎப் திட்டத்தைப் பொறுத்தவரை கூட்டு வட்டி (Compound Interest) முறை செயல்படுவதால், ஆரம்பத்தில் சிறிய தொகையாகத் தெரிந்தாலும், ஓய்வு பெறும்போது கையில் கிடைக்கும் மொத்தத் தொகை பல லட்சங்கள் கூடுதலாக இருக்கும். இது தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஒரு வலிமையான சமூகப் பாதுகாப்பை வழங்கும்.

பென்ஷன் திட்டத்திலும் நல்ல செய்தி

சம்பள வரம்பு உயர்வது பிஎப் தொகைக்கு மட்டுமல்லாமல், பணியாளர் பென்ஷன் திட்டத்திற்கும் (EPS) பெரும் பலனைத் தரும். தற்போது பென்ஷன் கணக்கீட்டிற்கு 15,000 ரூபாய் மட்டுமே உச்சவரம்பாக உள்ளதால், ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கும் பென்ஷன் தொகை மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது. சம்பள வரம்பு உயர்த்தப்படும்போது, எதிர்காலத்தில் ஊழியர்கள் பெறும் மாதாந்திர பென்ஷன் தொகையும் கௌரவமான அளவில் அதிகரிக்கும்.

கையில் வாங்கும் சம்பளம் குறையுமா?

இந்தத் திட்டத்தில் நன்மைகள் பல இருந்தாலும், ஒரு சிறிய சவாலும் உள்ளது. பிஎப் பங்களிப்பு என்பது ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளத்தில் இருந்து 12 சதவீதம் பிடிக்கப்படுகிறது. சம்பள வரம்பு உயரும்போது, பிஎப் கணக்கிற்குச் செல்லும் தொகை அதிகமாகும் என்பதால், ஊழியர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் கைக்கு வாங்கும் நிகரச் சம்பளம் சற்றே குறைய வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், இது நீண்ட கால அடிப்படையில் பார்க்கும் போது ஒரு லாபகரமான சேமிப்பாகவே அமையும். ஏனெனில், பிஎப் தொகைக்கு அரசு வழங்கும் வட்டி விகிதம் மற்ற சேமிப்புத் திட்டங்களை விட அதிகமாகும்.

நிறுவனங்களுக்கு ஏற்படும் தாக்கம்

இந்த மாற்றத்தினால் நிறுவனங்களுக்கும் கூடுதல் செலவு ஏற்படும். ஊழியர் செலுத்தும் அதே 12 சதவீதத் தொகையை நிறுவனமும் செலுத்த வேண்டும் என்பதால், அதிகப்படியான ஊழியர்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களின் நிதிச் சுமை அதிகரிக்கும். குறிப்பாகச் சிறு மற்றும் குறு நிறுவனங்கள் (MSME) இந்த மாற்றத்தை எப்படிக் கையாளப் போகின்றன என்பது சவாலான விஷயமாகும். இதன்காரணமாகவே அரசு அனைத்து தரப்பினரிடமும் ஆலோசனைகளை நடத்தி வருகிறது.

ஏன் இந்த மாற்றம் அவசியம்?

இந்தியாவில் நிலவும் பணவீக்க விகிதத்தைக் கணக்கிடும் போது, ஒரு ஊழியரின் சமூகப் பாதுகாப்பு என்பது மிக முக்கியமானது. 15,000 ரூபாய் வரம்பு என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் குறைவு. பெரும்பாலான மாநிலங்களில் குறைந்தபட்ச கூலியே இந்த வரம்பை நெருங்கிவிட்டது. எனவே, நடுத்தர மற்றும் உயர் வருவாய் ஈட்டும் ஊழியர்களையும் பிஎஃப் குடையின் கீழ் கொண்டு வந்து, அவர்களின் எதிர்காலத்தை உறுதி செய்ய வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும்.

எப்போது அறிவிப்பு வெளியாகும்?

மத்திய பட்ஜெட் அல்லது வரவிருக்கும் முக்கியக் கூட்டங்களில் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொழிலாளர் சங்கங்கள் இந்த வரம்பை 25,000 ரூபாயாக உடனடியாக உயர்த்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றன. இந்த மாற்றம் அமலுக்கு வந்தால், 2014-க்குப் பிறகு பிஎப் விதிகளில் செய்யப்படும் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தமாக இது அமையும். சுருக்கமாகச் சொன்னால், தற்காலிகமாகச் சம்பளம் சற்று குறைந்தாலும், உங்கள் முதுமைக் காலத்தை நிம்மதியாகக் கழிக்க இந்த பிஎப் வரம்பு உயர்வு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும்.

மேலும் படிக்க | EPFO : ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! PPO எண்ணை ஆன்லைனில் கண்டறிவது எப்படி?

மேலும் படிக்க | EPFO : பிஎப் பணத்தை குறிவைத்து நடக்கும் மோசடி! EPFO முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

EPFOpensionRetirement savingsPF Salary HikeEPFO Rules

Trending News