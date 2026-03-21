  சம்பளம் வாங்குபவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ஏப்ரல் 1 முதல் மாறப்போகும் டாப் 5 விதிமுறைகள்

சம்பளம் வாங்குபவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ஏப்ரல் 1 முதல் மாறப்போகும் டாப் 5 விதிமுறைகள்

New Income Tax Act 2026 Tamil: 60 ஆண்டுகால பழமையான வரிச் சட்டத்திற்குப் பதிலாக புதிய வருமான வரிச் சட்டம் 2026, ஏப்ரல் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது. இதில் குழந்தைகளின் கல்விக்கான வரி விலக்கு ரூ.3000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் பார்ம் 16-க்கு பதிலாக புதிய பார்ம் 130 அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 21, 2026, 01:41 PM IST
  • புதிய வருமான வரிச் சட்டம் எப்போது அமலுக்கு வருகிறது?
  • வருமான வரி அடுக்குகளில் ஏதேனும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதா?
  • குழந்தைகளின் கல்வி, விடுதி மற்றும் பிற படிகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் என்ன?

New Income Tax Act 2026 Highlights: இந்தியாவில் மாத சம்பளம் வாங்குபவர்களுக்கும், வருமான வரி செலுத்துபவர்களுக்கும் மத்திய அரசு ஒரு மிகப்பெரிய அதிரடி மாற்றத்தை அறிவித்துள்ளது. சுமார் 60 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைமுறையில் இருந்த 1961 ஆம் ஆண்டின் வருமான வரிச் சட்டத்திற்குப் பதிலாக "புதிய வருமான வரிச் சட்டம் 2026" (Income Tax Act 2026) வரும் ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

பழைய சட்டத்தில் இருந்த குழப்பங்களைக் களைந்து, டிஜிட்டல் காலத்திற்கு ஏற்ப எளிமையாக்கப்பட்டுள்ள இந்த புதிய சட்டத்தில் உள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் மற்றும் மாத சம்பளம் வாங்குபவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பயன்கள் கிடைக்கும் என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம். 

ஹச்.ஆர்.ஏ (HRA) சலுகையில் மாற்றம்

வீட்டு வாடகை படி (HRA) மூலம் வரி விலக்கு பெறுபவர்களுக்கு மிகப்பெரிய சலுகை கிடைத்துள்ளது. மெட்ரோ நகரங்களான சென்னை, மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தா ஆகிய நகரங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு மட்டுமே முன்னர் சம்பளத்தில் 50% வரை HRA வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டது. தற்போது பெங்களூரு மற்றும் ஹைதராபாத் நகரங்களும் இந்த 50% வரி விலக்கு பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மற்ற ஊர்களில் வசிப்பவர்களுக்கு வழக்கம்போல 40% வரி விலக்கு தொடரும்.

கல்வி மற்றும் ஹாஸ்டல் அலவன்ஸ் அதிரடி உயர்வு

குழந்தைகளின் கல்விச் செலவுகளுக்கான வரி விலக்கு வரம்பு பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கல்வி அலவன்ஸ் (Education Allowance) பொறுத்தவரை பழைய சட்டத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு மாதம் ரூ.100 மட்டுமே வரி விலக்கு இருந்தது. தற்போது இது ரூ.3000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது (அதிகபட்சம் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு).

அதேபோல ஹாஸ்டல் அலவன்ஸ் (Hostel Allowance) முறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. ஹாஸ்டலில் தங்கிப் படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ.9000 வரை வரி விலக்கு பெற முடியும் என புதிய சட்டத்தில் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது இந்தியா முழுவதும் உள்ள அனைத்து நகரங்களுக்கும் பொருந்தும்.

இனி படிவம் 16 (Form 16) கிடையாது

சம்பளம் வாங்குபவர்களின் மிக முக்கியமான ஆவணமாகக் கருதப்பட்ட பார்ம் 16 (Form 16) நடைமுறை முடிவுக்கு வருகிறது. அதற்குப் பதிலாக பார்ம் 130 (Form 130) என்ற புதிய படிவம் பயன்பாட்டுக்கு வரவுள்ளது. இது ஐடிஆர் (ITR) தாக்கல் செய்யும் முறையை இன்னும் எளிதாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வரி ஆண்டு (Tax Year) அறிமுகம்

இனி ஐடிஆர் தாக்கல் செய்யும் போது நிதியாண்டு (Financial Year), வரி மதிப்பீட்டு ஆண்டு (Assessment Year) என குழம்பத் தேவையில்லை. எந்த வரடத்திற்கு வரி கட்டுகிறோமோ, அந்த  டாக்ஸ் இயர் (Tax Year) மட்டுமே இனி கணக்கில் கொள்ளப்படும்.

சட்ட பிரிவுகள் மற்றும் அத்தியாயங்கள் குறைப்பு

வருமான வரி சட்டத்தை எளிமையாக்கும் நோக்கில், 800-க்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகள் (Sections) குறைக்கப்பட்டு, தற்போது 536 ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதேபோல 47 அத்தியாயங்கள் (Chapters) 23 ஆகச் சுருக்கப்பட்டுள்ளன.

அதேநேரம் வருமான வரி அடுக்குகளில் (Tax Slabs) எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. மக்கள் தங்கள் விருப்பப்படி பழைய வரி முறை அல்லது புதிய வரி முறையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம்.

மொத்தமாக, புதிய வருமான வரி விதிகள் 2026, வரி முறையை எளிமையாக்குவதையும், வெளிப்படையானதாக மாற்றுவதையும், உலகளாவிய தரங்களுடன் சீரமைப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. இவை சம்பளம் பெறும் வர்க்கத்தினருக்கும் வரி செலுத்துவோருக்கும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவருகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் ஒரு பக்கம் நிவாரணத்தை அளிக்கின்றன, மறுபுறம் அதிகரித்த பொறுப்பையும் தருகின்றன. வரி செலுத்துவோர், சரியான தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்களைக் கொண்டிருப்பதும், முறையான வரி திட்டமிடலும், முன்னெப்போதையும் விட மிகவும் அவசியமானதாகிவிட்டன.

புதிய வருமான வரிச் சட்டம் 2026: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. புதிய வருமான வரிச் சட்டம் எப்போது முதல் அமலுக்கு வருகிறது?
மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியத்தின் (CBDT) அறிவிப்புப்படி, புதிய வருமான வரிச் சட்டம் 2026 (Income Tax Act 2026) வரும் ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் இந்தியா முழுவதும் அமலுக்கு வருகிறது.

2. வருமான வரி அடுக்குகளில் (Tax Slabs) ஏதேனும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதா?
இல்லை. தற்போதைய அறிவிப்பின்படி வருமான வரி அடுக்குகளில் (Tax Slabs) எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. வரி செலுத்துவோர் தங்களுக்கு விருப்பமான பழைய வரி முறை (Old Regime) அல்லது புதிய வரி முறையைத் (New Regime) தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளும் வசதி தொடரும்.

3. குழந்தைகளின் கல்வி, விடுதி மற்றும் பிற படிகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் என்ன?

ஒரு குழந்தைக்கு வழங்கப்படும் குழந்தைகள் படி மாதம் ₹100 -இலிருந்து ₹3,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. விடுதிச் செலவுக்கான படி, மாதம் ₹300 -இலிருந்து ₹9,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

4. இந்த மாற்றங்கள் யாருக்கு அதிக பலன் தரும்?
இந்த புதிய சட்டத் திருத்தங்கள் குறிப்பாக நடுத்தர வர்க்கத்தினர் மற்றும் மாத சம்பளம் வாங்குபவர்களுக்கு, வரி விலக்கு பெறுவதிலும் வரி தாக்கல் செய்வதிலும் உள்ள சிக்கல்களைக் குறைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

5. புதிய வருமான வரி விதிகளின் நோக்கம் என்ன?
எளிமை, வெளிப்படைத்தன்மை, உலகளாவிய தரங்களுடன் ஒத்திசைவு ஆகி்வை இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

