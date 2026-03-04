வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு ஜாக்பாட்! தமிழக அரசு கொடுக்கும் பொன்னான வாய்ப்பு

Tamil Nadu Government : தமிழகத்தில் படித்த இளைஞர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII-TN) சார்பாக மூன்று விதமான சிறப்புப் பயிற்சிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னை கிண்டியில் அமைந்துள்ள இந்நிறுவன வளாகத்தில், வரும் மார்ச் மாதத்தில் இந்தத் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகள் நடைபெறவுள்ளன.
தமிழக அரசின் இந்த முன்னெடுப்பு, இளைஞர்களுக்குச் சுயதொழில் தொடங்கும் நம்பிக்கையை அளிப்பதோடு, தற்போதைய சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்பத் தங்களைத் தகுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும் ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. இந்தப் பயிற்சிகளில் சேர விரும்புவோர் மார்ச் 9 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் தொடங்கும் வகுப்புகளுக்கு இப்போதே முன்பதிவு செய்யலாம்.
ஐந்து நாள் தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி
தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் வழங்கும் மிக முக்கியமான பயிற்சிகளில் ஒன்று 'தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி' ஆகும். மார்ச் 9, 2026 முதல் மார்ச் 13, 2026 வரை ஐந்து நாட்கள் காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை இப்பயிற்சி நடைபெறும். இதில் தங்கம், வெள்ளி போன்ற உலோகங்களின் தரம் அறிதல், கேரட் மதிப்பீடுகள் மற்றும் ஆசிட் சோதனைகள் குறித்து நேரடிப் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
மேலும், போலி நகைகளைக் கண்டறிவது எப்படி, நகை எடையை அளவிடுவது, சந்தை நிலவரப்படி விலையை நிர்ணயிக்கும் முறைகள் மற்றும் ஆபரணக் கடனுக்கான கணக்கீட்டு முறைகள் குறித்தும் விரிவாகக் கற்றுத்தரப்படும். நகைக்கடன் வழங்கும் வங்கிகளில் பணிபுரிய விரும்புவோருக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த பயிற்சியாகும்.
அழகு மற்றும் மூலிகை தோல் பராமரிப்புப் பொருட்கள் தயாரிப்பு
சுயதொழில் தொடங்க ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்காக, 'ஆயுர்வேத அழகு மற்றும் மூலிகை முடி மற்றும் தோல் பராமரிப்புப் பொருட்கள் தயாரித்தல்' குறித்த மூன்று நாள் பயிற்சி மார்ச் 11 முதல் மார்ச் 13 வரை நடைபெறுகிறது. இப்பயிற்சியில் அன்றாடம் பயன்படும் தேங்காய் எண்ணெய் சோப்பு, மூலிகை சோப்பு, முகப் பொலிவு ஜெல், முடி வளரும் எண்ணெய் மற்றும் உதட்டு பராமரிப்பு தைலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களைத் தயாரிக்கும் முறைகள் கற்றுத்தரப்படும். தரமான பொருட்களைச் சந்தைப்படுத்துவது மற்றும் பேக்கிங் முறைகள் குறித்தும் ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்.
தொழில் முனைவோருக்கான ஜெனரேட்டிவ் AI பயிற்சி
கால மாற்றத்திற்கு ஏற்பத் தொழிலை மேம்படுத்த விரும்புவோருக்காக 'Generative AI for Entrepreneurs' என்ற மூன்று நாள் சிறப்புப் பயிற்சி முகாம் மார்ச் 11 முதல் மார்ச் 13 வரை சென்னை கிண்டியில் உள்ள EDII-TN வளாகத்தில் நடைபெறுகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவை (AI) வணிகச் செயல்பாடுகளில் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது, வாடிக்கையாளர் தொடர்பை மேம்படுத்துவது மற்றும் 90 நாள் AI செயல்திட்டத்தை உருவாக்குவது எப்படி என்பது குறித்து இதில் கற்றுத்தரப்படும். தொழில்நுட்ப அறிவு இல்லாதவர்களும் வணிகப் பயன்பாட்டிற்காக AI-யைப் பயன்படுத்த இப்பயிற்சி உதவும்.
பயிற்சிக்குப் பின் காத்திருக்கும் பிரகாசமான வாய்ப்புகள்
இந்தப் பயிற்சிகளை முடிப்பதன் மூலம் இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களுக்குப் பல்வேறு வேலைவாய்ப்புகளும், தொழில் தொடங்கும் வாய்ப்புகளும் உருவாகின்றன. அவை பின்வருமாறு:
வங்கி மற்றும் நிதித்துறை வேலைவாய்ப்புகள்:
தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சியை முடித்தவர்களுக்குப் பொதுத்துறை வங்கிகள், கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் தனியார் நிதி நிறுவனங்களில் 'நகை மதிப்பீட்டாளர்' (Jewel Appraiser) பணிக்கான நேரடி வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன. நகைக் கடனுக்காக வரும் வாடிக்கையாளர்களின் நகைகளைச் சோதித்துச் சரியான மதிப்பீடு வழங்கும் பொறுப்பான பணி இவர்களுக்குக் கிடைக்கும்.
சுயதொழில் மற்றும் குறுந்தொழில் வாய்ப்புகள்:
அழகுக்கலை மற்றும் மூலிகைப் பொருட்கள் தயாரிப்புப் பயிற்சியை முடித்தவர்கள், தங்களது வீட்டிலேயே சிறிய அளவில் உற்பத்திப் பிரிவைத் தொடங்கி, இயற்கை முறையிலான சோப்புகள் மற்றும் ஆயுர்வேதப் பொருட்களைத் தயாரித்து விற்பனை செய்யலாம். இதன் மூலம் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் (MSME) நிறுவனங்களாகத் தங்களை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும்.
டிஜிட்டல் வணிக மேலாண்மை:
AI பயிற்சியை முடிக்கும் தொழில் முனைவோர்கள், தங்களது வணிகத்தை டிஜிட்டல் முறைக்கு மாற்றுவதோடு, உற்பத்தித் திறனை அதிகரித்துச் சர்வதேசச் சந்தையில் போட்டியிட முடியும். நவீனத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஆவணப்படுத்துதல் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் பணிகளை மிக எளிதாகச் செய்ய முடியும்.
அரசு மானியம் மற்றும் கடனுதவி ஆலோசனைகள்:
பயிற்சி முடிவில் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ் வழங்கப்படும். இந்தப் பயிற்சிகளின் போது மத்திய, மாநில அரசுகளின் கடனுதவித் திட்டங்கள் மற்றும் மானியங்கள் குறித்த விரிவான வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்படுவதால், முதலீடு தேடும் இளைஞர்களுக்கு இது பெரும் உதவியாக இருக்கும்.
தகுதி மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை
இந்தப் பயிற்சிகளில் சேர 18 வயது பூர்த்தியடைந்த, குறைந்தபட்சம் 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற எவரும் விண்ணப்பிக்கலாம். சென்னைக்கு வெளியிலிருந்து வரும் ஆண் மற்றும் பெண் பயனாளிகளுக்குத் தங்குவதற்குக் குறைந்த வாடகையில் விடுதி வசதிகளும் உள்ளன. விருப்பமுள்ளவர்கள் www.editn.in என்ற இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். கூடுதல் விவரங்களுக்கு 8668102600 மற்றும் 8754495254 ஆகிய எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம். அரசு அறிவித்துள்ள இந்தப் பொன்னான வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, இளைஞர்கள் தங்களது எதிர்காலத்தை வளமாக்கிக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
