ஜாக்பாட்! இந்த 2 ரூபாய் நோட்டு இருந்தா.. ஒரே நைட்டில் லட்சாதிபதியாகலாம்

இந்த நவீன யுகத்தில், மக்கள் விரைவாக பணம் சம்பாதிக்கும் வழிகளை தேடுகிறார்கள், ஆனால் பெரும்பாலும் வாய்ப்புகளை கண்டுபிடிப்பது கடினம். அதனால், உங்களிடம் உள்ள 2 ரூபாய் நோட்டை விற்பதன் மூலம் ஒரு நொடியில் லட்சாதிபதியாகலாம். ஆம், இந்த நோட்டை நீங்கள் ஆன்லைனில் விற்பனை செய்வதன் மூலம் பல லட்சம் பெறலாம்.
2 ரூபாய் நோட்டை 5 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பதன் மூலம் நீங்கள் எளிதாக பணக்காரராகலாம். இந்த நோட்டை ஆன்லைன் மூலம் மிகச் சுலபமாக விற்க முடியும். முதலில், 2 ரூபாய் நோட்டில் எந்த அம்சங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதைப் பார்ப்போம்.
2 ரூபாய் நோட்டின் அம்சங்கள்
பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்கள் உலக சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்கப்படுகின்றன. அந்த வகையில், உங்களிடன் இருக்கும் 2 ரூபாய் நோட்டில் சீரியல் எண் 786 இருக்க வேண்டும். மேலும், நோட்டில் மகாத்மா காந்தியின் படம் அச்சிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதுடன், அசோகத் தூணின் சின்னமும் இடம்பெற்றிருந்தால், அந்த நோட்டை விற்பனை செய்யலாம்.
இதனால் உங்களுக்கு எந்தவித பிரச்சனையும் ஏற்படாது. மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்புக்காக பலர், குறிப்பாக முஸ்லிம் சமூகம், 786 எண் கொண்ட நோட்டுகளை வாங்க விரும்புகின்றனர். ஒரு 2 ரூபாய் நோட்டை 5 லட்சம் ரூபாய்க்கும், மூன்று 2 ரூபாய் நோட்டுகளை 15 லட்சம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்வதன் மூலம் நீங்கள் பெரும் வருமானத்தை ஈட்டலாம். இந்த நோட்டுகளை ஆன்லைனில் எளிதாக விற்கலாம், மேலும் இதில் எந்த தொந்தரவும் இருக்காது.
நோட்டுகளை இங்கே விற்பனை செய்யுங்கள்
- முதலில், நீங்கள் OLX தளத்தில் விற்பனையாளராக பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- அதன் பிறகு, ஆர்வமுள்ள வாடிக்கையாளர்கள் உங்களைத் தொடர்புகொள்வார்கள்.
- நீங்கள் விரும்பும் விலையை குறிப்பிடித்தான் நோட்டை விற்பனை செய்யலாம்.
- சில சமயங்களில் இத்தளத்தில் அதிக விலைகள் கிடைக்கக்கூடும்.
- இந்த வகையில் உங்கள் பழைய ரூபாய் நோட்டு, வீட்டில் இருந்தபடியே உங்களுக்கு லாபத்தை ஈட்டிக்கொடுக்கும்.
ஆகஸ்ட் 2020 இல், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI), கரன்சி நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கப்படுவது மற்றும் விற்கப்படுவது தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அந்த அறிக்கையில், “ரிசர்வ் வங்கியின் (Reserve Bank Of India) பெயர்/லோகோவைப் பயன்படுத்தி, பல்வேறு ஆன்லைன்/ ஆஃப்லைன் தளங்களில் பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களின் வாங்குதல் மற்றும் விற்பது தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளில், பொதுமக்களிடம் இருந்து கட்டணங்கள்/கமிஷன்/வரி என சில தனிமங்கள் மோசடியில் ஈடுபடுவது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது." என ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது.
ஆகையால் ஆன்லைனில் பழைய நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்கும் / விற்கும் போது பொது மக்கள் அதிகபட்ச கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: ஜீ தமிழ் நியூஸ் பழைய நாணயங்கள் அல்லது வங்கி நோட்டுகளை ஆன்லைனில் வாங்குவதையும் விற்பதையும் ஊக்குவிக்கவில்லை. இந்த செய்தி வெறும் தகவலுக்காக மட்டுமே பகிரப்பட்டுள்ளது)
