  • இந்த 20 ரூபாய் நோட்டு இருந்தா, உங்களுக்கு அடிச்சுது ஜாக்பாட், பண மழை கொட்டும்

இந்த 20 ரூபாய் நோட்டு இருந்தா, உங்களுக்கு அடிச்சுது ஜாக்பாட், பண மழை கொட்டும்

அனைத்து 20 ரூபாய் நோட்டுகளும் லட்சக்கணக்கில் மதிப்புடையவை அல்ல. மாறாக, சில சிறப்பான அல்லது அரிதான அடையாளங்கள் அல்லது எண்களைக் கொண்ட நோட்டுகளிலிருந்தே உண்மையான லாபம் ஈட்டப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 11, 2025, 11:16 AM IST
  • இந்த 20 ரூபாய் நோட்டு ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?
  • நோட்டை எப்படி விற்பனை செய்வது
  • நீங்கள் ₹12 லட்சம் வரை சம்பாதிக்கலாம்

இந்த 20 ரூபாய் நோட்டு இருந்தா, உங்களுக்கு அடிச்சுது ஜாக்பாட், பண மழை கொட்டும்

Sell 20 Rupee Note: இன்றைய உலகில், மக்கள் இரவு பகலாக உழைத்துப் பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள், ஆனால் சிலர் அதிக முயற்சி இல்லாமல் கூட லட்சக்கணக்கில் ஈட்டுகிறார்கள். உண்மை என்னவென்றால், ஒரு குறிப்பிட்ட பழைய 20 ரூபாய் நோட்டு உங்களுக்கு ஒரு திருப்புமுனையாக அமையலாம். தற்போது மக்களிடையே பழைய மற்றும் அரிய ரூபாய் நோட்டுகளை சேகரிக்கும் ஆர்வம் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது, மேலும் அத்தகைய நோட்டுகளுக்கான ஆன்லைன் தேவையும் உயர்ந்து வருகிறது.

இந்த 20 ரூபாய் நோட்டு ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?
அனைத்து 20 ரூபாய் நோட்டுகளும் லட்சக்கணக்கில் மதிப்புடையவை அல்ல. மாறாக, சில சிறப்பான அல்லது அரிதான அடையாளங்கள் அல்லது எண்களைக் கொண்ட நோட்டுகளிலிருந்தே உண்மையான லாபம் ஈட்டப்படுகிறது. இவற்றில் மிகவும் பிரபலமானது '786' என்ற தொடர் எண்ணைக் (Serial Number) கொண்ட நோட்டு ஆகும். இஸ்லாத்தில், '786' என்பது புனிதமானதாகவும் மங்களகரமானதாகவும் கருதப்படுகிறது. அதனால்தான் பலர் இந்த எண்ணைக் கொண்ட நோட்டுகளை நல்ல அதிர்ஷ்டம் மற்றும் செழிப்பின் அடையாளமாகக் கருதி அதிக விலை கொடுத்து வாங்கத் தயாராக உள்ளனர்.

நோட்டை எப்படி விற்பனை செய்வது
உங்களிடம் இதுபோன்ற அரிதான ரூபாய் நோட்டு இருந்தால், அதை விற்க உங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. eBay போன்ற வலைத்தளங்கள் உட்பட, இதுபோன்ற ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்குவதற்கும் விற்பனை செய்வதற்கும் ஆன்லைனில் ஏராளமான தளங்கள் உள்ளன. நீங்கள் இந்த வலைத்தளங்களில் பதிவு செய்து, உங்களுடைய ரூபாய் நோட்டின் தெளிவான புகைப்படத்தைப் பதிவேற்றி, சரியான விவரங்களுடன் பட்டியலிட வேண்டும். உங்களுடைய ரூபாய் நோட்டு நல்ல நிலையில் இருந்து, '786' என்ற எண் தெளிவாகத் காணப்பட்டால், நீங்கள் ₹4 லட்சம் வரை சம்பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது.

முக்கிய தகவல்
பழைய ரூபாய் நோட்டுகளை விற்கும்போது சில முக்கிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவத  வேண்டும். முதலில், ரூபாய் நோட்டு நல்ல நிலையில், கறைகள் அல்லத மற்றும் கீழியாமல் இருக்க வேண்டும். மேலும், ரூபாய் நோட்டு இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்க வேண்டும், அதில் 786 என்ற எண் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். சில நேரங்களில், ரூபாய் நோட்டில் ஒரு அச்சு அல்லது கையொப்பம் இருந்தால் அதன் மதிப்பு அதிகரிக்கும். எனவே, ரூபாய் நோட்டை விற்பனை செய்வதற்கு முன் அதன் அனைத்து விவரங்களையும் கவனமாக சரிபார்க்கவும்.

நீங்கள் ₹12 லட்சம் வரை சம்பாதிக்கலாம்
உங்களிடம் '786' என்ற தொடர் எண்ணுடன் கூடிய மூன்று 20 ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தால், நீங்கள் உண்மையிலேயே அதிர்ஷ்டசாலிதான்! ஆன்லைன் நாணயச் சேகரிப்பாளர்கள் (Online Collectors) அத்தகைய தனித்துவமான மூன்று நோட்டுகளுக்கு ₹10 லட்சம் முதல் ₹12 லட்சம் வரை செலுத்தத் தயாராக உள்ளனர். இந்த அதிகப்படியான தொகை முற்றிலும் அந்த நோட்டுகளின் அரிதான தன்மை மற்றும் அது இருக்கும் நல்ல நிலையைப் (Condition) பொறுத்தது.

ஆகஸ்ட் 2020 இல், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI), கரன்சி நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கப்படுவது மற்றும் விற்கப்படுவது தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அந்த அறிக்கையில், “ரிசர்வ் வங்கியின் (Reserve Bank Of India) பெயர்/லோகோவைப் பயன்படுத்தி, பல்வேறு ஆன்லைன்ஆஃப்லைன் தளங்களில் பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களின் வாங்குதல் மற்றும் விற்பது தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளில்பொதுமக்களிடம் இருந்து கட்டணங்கள்/கமிஷன்/வரி என சில தனிமங்கள் மோசடியில் ஈடுபடுவது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது." என ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது.

ஆகையால் ஆன்லைனில் பழைய நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்கும் / விற்கும் போது பொது மக்கள் அதிகபட்ச கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

(பொறுப்புத் துறப்புஜீ தமிழ் நியூஸ் பழைய நாணயங்கள் அல்லது வங்கி நோட்டுகளை ஆன்லைனில் வாங்குவதையும் விற்பதையும் ஊக்குவிக்கவில்லை. இந்த செய்தி வெறும் தகவலுக்காக மட்டுமே பகிரப்பட்டுள்ளது)

