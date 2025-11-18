English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • இந்த 100 ரூபாய் நோட்டு உங்களை லட்சாதிபதி ஆக்கலாம்.. எப்படி தெரியமா?

இந்த 100 ரூபாய் நோட்டு உங்களை லட்சாதிபதி ஆக்கலாம்.. எப்படி தெரியமா?

அரிய 100 ரூபாய் நோட்டு சந்தையில் அதிக விலைக்கு, சில சமயங்களில் பல லட்சம் ரூபாய் வரை, விற்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. பழைய நாணயங்கள் மற்றும் நோட்டுகளின் உலகளாவிய சந்தையில் டிமாண்ட் அதிகம் உள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 18, 2025, 06:24 PM IST
  • மூன்று நோட்டுகள் 18 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்படும்.
  • விற்பனையாளர்கள் முதலில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
  • நீங்கள் அவற்றை ஆன்லைனில் விற்கலாம்.

Selling a 100 Rupee Note – பணம் ஈட்டுவதற்கும், கனவுகளை நனவாக்குவதற்கும் எண்ணற்ற வழிகள் உள்ளன. மக்கள் தங்கள் கனவுகளை பல்வேறு வழிகளில் நிறைவேற்றுகிறார்கள். நீங்கள் வேலையில்லாமல் இருந்து பணக்காரர் ஆக விரும்பினால், பழைய (அல்லது அரிய) ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களை விற்கலாம். உங்கள் சட்டைப் பையில் உள்ள ஒரு 100 ரூபாய் நோட்டு கூட, அதன் தனித்துவத்தைப் பொறுத்து, நல்ல வருமானத்தை ஈட்டித் தரலாம்.

ஒரு குறிப்பிட்ட, அரிய 100 ரூபாய் நோட்டு சந்தையில் அதிக விலைக்கு, சில சமயங்களில் பல லட்சம் ரூபாய் வரை, விற்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. பழைய நாணயங்கள் மற்றும் நோட்டுகளின் உலகளாவிய சந்தையில் டிமாண்ட் அதிகம் உள்ளது, இது விற்பனையாளர்களிடையே உற்சாகத்தை உருவாக்குகிறது. எனவே, இந்த நோட்டை விற்பனை செய்ய முயற்சிக்கும் முன், அதன் அம்சங்கள், குறிப்பாக அதன் வரிசை எண் (Serial Number) அல்லது அரிய குறியீடுகள் பற்றி முதலில் நன்கு ஆராய்ந்து புரிந்துகொள்வது மிக அவசியம்.

100 ரூபாய் நோட்டின் சிறப்பம்சங்கள்
சர்வதேச (அல்லது அரிய நோட்டுகளின்) சந்தையில் தேவை உள்ள ஒரு 100 ரூபாய் நோட்டை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வது அதன் தனிப்பட்ட பண்புகளின் அடிப்படையில் அமைகிறது. அத்தகைய நோட்டுகளில் முக்கியமான அம்சங்கள் பின்வருமாறு:

* வரிசை எண் (Serial Number): அந்த நோட்டின் வரிசை எண்ணில் '786' என்ற எண் தொடர்ச்சியாக இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும். (இந்த எண் சில கலாச்சாரங்களில் அதிர்ஷ்டமாகக் கருதப்படுகிறது).

* முகப்பு: அதில் மகாத்மா காந்தியின் புகைப்படம் அச்சிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

* அசோகத் தூண்: இந்திய நோட்டுகளில் அசோகத் தூண் சித்தரிக்கப்பட்டிருப்பது இயல்பானது. இந்த அடிப்படை அம்சங்கள் இருந்தாலே, (குறிப்பாக '786' வரிசை எண் இருந்தால்) அந்த நோட்டை சிரமம் இல்லாமல் விற்க வாய்ப்பு உள்ளது.

ஆன்லைனில் அரிய நோட்டு விற்பனை
நீங்கள் இந்த அரிய நோட்டுகளை ஆன்லைன் தளங்களில் விற்க முயற்சி செய்யலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட அரிய 100 ரூபாய் நோட்டு அதிகபட்சமாக ₹6 லட்சம் வரை விலைபோக வாய்ப்புள்ளது; அதேபோல, மூன்று அரிய நோட்டுகள் மொத்தம் ₹18 லட்சம் வரை விலைபோகவும் வாய்ப்புள்ளது.

ரூபாய் நோட்டுகளை விற்க, நீங்கள் முதலில் OLX அல்லது பிற நாணயச் சேகரிப்புக்கான சிறப்பு வலைத்தளங்களில் ஒரு விற்பனையாளராகப் பதிவு செய்ய வேண்டும். பதிவு செய்த பிறகு, அந்த ரூபாய் நோட்டின் தனிப்பட்ட அம்சங்கள் தெளிவாகத் தெரியும் வகையில் உயர்தரப் புகைப்படத்தைப் பதிவேற்றவும். அதன் பிறகு, ஆர்வமுள்ள சேகரிப்பாளர்கள் அல்லது வாடிக்கையாளர்கள் உங்களைத் தாமாகவே தொடர்புகொள்வார்கள்.

ஆகஸ்ட் 2020 இல், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI), கரன்சி நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கப்படுவது மற்றும் விற்கப்படுவது தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அந்த அறிக்கையில், “ரிசர்வ் வங்கியின் (Reserve Bank Of India) பெயர்/லோகோவைப் பயன்படுத்தி, பல்வேறு ஆன்லைன்/ ஆஃப்லைன் தளங்களில் பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களின் வாங்குதல் மற்றும் விற்பது தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளில், பொதுமக்களிடம் இருந்து கட்டணங்கள்/கமிஷன்/வரி என சில தனிமங்கள் மோசடியில் ஈடுபடுவது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது." என ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது.

ஆகையால் ஆன்லைனில் பழைய நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்கும் / விற்கும் போது பொது மக்கள் அதிகபட்ச கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

(பொறுப்புத் துறப்பு: ஜீ தமிழ் நியூஸ் பழைய நாணயங்கள் அல்லது வங்கி நோட்டுகளை ஆன்லைனில் வாங்குவதையும் விற்பதையும் ஊக்குவிக்கவில்லை. இந்த செய்தி வெறும் தகவலுக்காக மட்டுமே பகிரப்பட்டுள்ளது)

மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை நாளை வருகிறது: டைம் இதுதான்... அமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு ஓய்வூதிய உயர்வு: டென்ஷனில் ஓய்வூதியதாரர்கள், 'மிஸ்' ஆன முக்கிய அறிவிப்பு

