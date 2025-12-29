English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • வங்கிக்கு போக பிளான் இருக்கா? உஷார்.. ஜனவரியில் மட்டும் 16 நாட்கள் விடுமுறை - முழு பட்டியல்

வங்கிக்கு போக பிளான் இருக்கா? உஷார்.. ஜனவரியில் மட்டும் 16 நாட்கள் விடுமுறை - முழு பட்டியல்

January 2026 Bank Holidays: ஜனவரியில் மட்டும்  16 நாட்கள் வங்கிகள் செயல்படாது என்பதால், பொதுமக்கள் அதற்கேற்ப வங்கிப் பணிகளை திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 29, 2025, 06:44 PM IST
  • ஜனவரி 2026ல் வங்கி விடுமுறை பட்டியல்
  • மொத்தம் 16 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை
  • புத்தாண்டு முதல் சுதந்திர தினம் வரை

Trending Photos

பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் டபுள் எவிக்‌ஷன்! வெளியேறிய 2 முக்கிய போட்டியாளர்கள் யார்?
camera icon7
Bigg Boss 9
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் டபுள் எவிக்‌ஷன்! வெளியேறிய 2 முக்கிய போட்டியாளர்கள் யார்?
2025ல் IMDB-ல் அதிக ரேட்டிங் பெற்ற டாப் 10 தமிழ் படங்கள்! முதல் இடத்தில் எந்த படம் தெரியுமா?
camera icon10
IMDb 2025
2025ல் IMDB-ல் அதிக ரேட்டிங் பெற்ற டாப் 10 தமிழ் படங்கள்! முதல் இடத்தில் எந்த படம் தெரியுமா?
போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இ-சேவை மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்
camera icon11
Government Announcement
போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இ-சேவை மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்
2026 புத்தாண்டு: மறக்க முடியாத அனுபவத்தைப் பெற இந்த 5 இடங்களுக்கு செல்லுங்கள்
camera icon7
travel destinations in india
2026 புத்தாண்டு: மறக்க முடியாத அனுபவத்தைப் பெற இந்த 5 இடங்களுக்கு செல்லுங்கள்
வங்கிக்கு போக பிளான் இருக்கா? உஷார்.. ஜனவரியில் மட்டும் 16 நாட்கள் விடுமுறை - முழு பட்டியல்

January 2026 Bank Holidays: புத்தாண்டு பிறக்க இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் மாதமான ஜனவரியில் வங்கிப் பணிகளுக்காகச் செல்பவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஜனவரி மாதத்தில் மட்டும் வார விடுமுறைகள் மற்றும் பண்டிகை கால விடுமுறைகளைச் சேர்த்து மொத்தம் 16 நாட்கள் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) தெரிவித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் பெரும்பாலான பணப் பரிமாற்றங்கள் ஆன்லைன் மூலமாகவே நடந்தாலும், கடன் தொடர்பான ஆவணங்கள், லாக்கர் வசதி மற்றும் புதிய கணக்குத் தொடங்குதல் போன்ற முக்கிய வேலைகளுக்கு நேரில் செல்வது அவசியமாகிறது. எனவே, வங்கிக்குச் சென்று ஏமாறாமல் இருக்க இந்த விடுமுறை பட்டியலை இப்போதே குறித்துக் கொள்ளுங்கள்.

புத்தாண்டு மற்றும் விழா விடுமுறைகள்

ஜனவரி 1-ஆம் தேதியே புத்தாண்டு மற்றும் காங்-நகாய் பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை, கொல்கத்தா உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஜனவரி 2-ஆம் தேதி கேரளா மற்றும் மிசோரம் மாநிலங்களிலும், ஜனவரி 3-ஆம் தேதி லக்னோவிலும் (ஹஸ்ரத் அலி பிறந்தநாள்) வங்கிகள் செயல்படாது. ஜனவரி 4 ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் நாடு முழுவதும் பொது விடுமுறை அமலில் இருக்கும்.

தமிழகத்தின் பொங்கல் கொண்டாட்டம்: 4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை

தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை ஜனவரி மாதத்தின் மிக முக்கியமான விடுமுறை காலம் பொங்கல் பண்டிகைதான். ஜனவரி 15-ஆம் தேதி, வியாழன் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விடுமுறை தொடங்குகிறது. தொடர்ந்து ஜனவரி 16-ஆம் தேதி திருவள்ளுவர் தினம், ஜனவரி 17-ஆம் தேதி உழவர் திருநாள் என வரிசையாக விடுமுறை தினங்கள் வருகின்றன. ஜனவரி 18-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால், தமிழகத்தில் ஜனவரி 15 முதல் ஜனவரி 18 வரை தொடர்ந்து 4 நாட்கள் வங்கிகள் செயல்படாது. இந்த காலகட்டத்தில் பணத்தேவை அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் ஏடிஎம்களில் பணம் தட்டுப்பாடு ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது.

சுதந்திர தின வாரம்

மாத இறுதியில் மற்றொரு நீண்ட விடுமுறை காத்திருக்கிறது. ஜனவரி 24-ஆம் தேதி நான்காவது சனிக்கிழமை என்பதால் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை. அடுத்த நாள் ஜனவரி 25 ஞாயிற்றுக்கிழமை. அதனைத் தொடர்ந்து ஜனவரி 26-ஆம் தேதி (திங்கள்) நாடு முழுவதும் குடியரசு தின விழா கொண்டாடப்படுவதால் வங்கிகளுக்குத் தேசிய விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாத இறுதியில் சனி முதல் திங்கள் வரை 3 நாட்கள் வங்கிகள் இயங்காது.

ஜனவரி 2026 : வங்கிகளின் முழுமையான விடுமுறைப் பட்டியல் 

ஜனவரி 1: ஆங்கிலப் புத்தாண்டு - சென்னை உட்பட பெரும்பாலான மாநிலங்களில் வங்கிகள் செயல்படாது.

ஜனவரி 2: புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் மற்றும் மன்னம் ஜெயந்தி - மிசோரம் மற்றும் கேரளா மாநிலங்களில் மட்டும்.

ஜனவரி 3: ஹஸ்ரத் அலி பிறந்தநாள் - உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் மட்டும்.

ஜனவரி 4: ஞாயிற்றுக்கிழமை - நாடு முழுவதும் வார விடுமுறை.

ஜனவரி 10: இரண்டாவது சனிக்கிழமை - நாடு முழுவதும் வங்கி விடுமுறை.

ஜனவரி 11: ஞாயிற்றுக்கிழமை - நாடு முழுவதும் வார விடுமுறை.

ஜனவரி 12: சுவாமி விவேகானந்தர் பிறந்தநாள் - மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் மட்டும்.

ஜனவரி 14: மகர சங்கராந்தி மற்றும் மாக் பிஹு - குஜராத், ஒடிசா மற்றும் அஸ்ஸாம் மாநிலங்களில் மட்டும்.

ஜனவரி 15: பொங்கல் மற்றும் சங்கராந்தி - தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களில் விடுமுறை.

ஜனவரி 16: திருவள்ளுவர் தினம் - தமிழகத்தில் மட்டும் வங்கிகள் செயல்படாது.

ஜனவரி 17: உழவர் திருநாள் - தமிழகத்தில் மட்டும் வங்கிகள் செயல்படாது.

ஜனவரி 18: ஞாயிற்றுக்கிழமை - நாடு முழுவதும் வார விடுமுறை.

ஜனவரி 23: நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பிறந்தநாள் - மேற்கு வங்காளம் மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களில் மட்டும்.

ஜனவரி 24: நான்காவது சனிக்கிழமை - நாடு முழுவதும் வங்கி விடுமுறை.

ஜனவரி 25: ஞாயிற்றுக்கிழமை - நாடு முழுவதும் வார விடுமுறை.

ஜனவரி 26: குடியரசு தினம் - நாடு முழுவதும் தேசிய விடுமுறை.

பொதுமக்களுக்கான முக்கிய தகவல்:

வங்கி கிளைகள் மூடப்பட்டிருந்தாலும், Internet Banking, மொபைல் பேங்கிங் (Mobile Banking) மற்றும் யுபிஐ (UPI) போன்ற டிஜிட்டல் சேவைகள் 24 மணிநேரமும் தடையின்றி இயங்கும். அவசர பணத் தேவைகளுக்கு ஏடிஎம் மையங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். எனினும், பெரிய அளவிலான பணப் பரிவர்த்தனைகள் அல்லது காசோலை டெபாசிட் போன்ற வேலைகளை விடுமுறைக்கு முன்னரே திட்டமிட்டு முடிப்பது நல்லது. விடுமுறை தினங்களைப் சரியாகத் தெரிந்து கொண்டு திட்டமிடுவதன் மூலம் தேவையற்ற அலைச்சலையும் நேர விரயத்தையும் தவிர்க்கலாம்.

மேலும் படிக்க  | வங்கி வாடிக்கையாளர்களே அலர்ட்! இத்தனை நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா?

மேலும் படிக்க | டிசம்பர் 31, ஜனவரி 1: வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா? திறந்திருக்குமா? முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Bank HolidaysJanuary holidaysJanuary 2026 bank holidaysholidays list 2026RBI bank holiday

Trending News