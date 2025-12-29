வங்கிக்கு போக பிளான் இருக்கா? உஷார்.. ஜனவரியில் மட்டும் 16 நாட்கள் விடுமுறை - முழு பட்டியல்

January 2026 Bank Holidays: புத்தாண்டு பிறக்க இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் மாதமான ஜனவரியில் வங்கிப் பணிகளுக்காகச் செல்பவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஜனவரி மாதத்தில் மட்டும் வார விடுமுறைகள் மற்றும் பண்டிகை கால விடுமுறைகளைச் சேர்த்து மொத்தம் 16 நாட்கள் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) தெரிவித்துள்ளது.
இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் பெரும்பாலான பணப் பரிமாற்றங்கள் ஆன்லைன் மூலமாகவே நடந்தாலும், கடன் தொடர்பான ஆவணங்கள், லாக்கர் வசதி மற்றும் புதிய கணக்குத் தொடங்குதல் போன்ற முக்கிய வேலைகளுக்கு நேரில் செல்வது அவசியமாகிறது. எனவே, வங்கிக்குச் சென்று ஏமாறாமல் இருக்க இந்த விடுமுறை பட்டியலை இப்போதே குறித்துக் கொள்ளுங்கள்.
புத்தாண்டு மற்றும் விழா விடுமுறைகள்
ஜனவரி 1-ஆம் தேதியே புத்தாண்டு மற்றும் காங்-நகாய் பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை, கொல்கத்தா உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஜனவரி 2-ஆம் தேதி கேரளா மற்றும் மிசோரம் மாநிலங்களிலும், ஜனவரி 3-ஆம் தேதி லக்னோவிலும் (ஹஸ்ரத் அலி பிறந்தநாள்) வங்கிகள் செயல்படாது. ஜனவரி 4 ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் நாடு முழுவதும் பொது விடுமுறை அமலில் இருக்கும்.
தமிழகத்தின் பொங்கல் கொண்டாட்டம்: 4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை
தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை ஜனவரி மாதத்தின் மிக முக்கியமான விடுமுறை காலம் பொங்கல் பண்டிகைதான். ஜனவரி 15-ஆம் தேதி, வியாழன் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விடுமுறை தொடங்குகிறது. தொடர்ந்து ஜனவரி 16-ஆம் தேதி திருவள்ளுவர் தினம், ஜனவரி 17-ஆம் தேதி உழவர் திருநாள் என வரிசையாக விடுமுறை தினங்கள் வருகின்றன. ஜனவரி 18-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால், தமிழகத்தில் ஜனவரி 15 முதல் ஜனவரி 18 வரை தொடர்ந்து 4 நாட்கள் வங்கிகள் செயல்படாது. இந்த காலகட்டத்தில் பணத்தேவை அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் ஏடிஎம்களில் பணம் தட்டுப்பாடு ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது.
சுதந்திர தின வாரம்
மாத இறுதியில் மற்றொரு நீண்ட விடுமுறை காத்திருக்கிறது. ஜனவரி 24-ஆம் தேதி நான்காவது சனிக்கிழமை என்பதால் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை. அடுத்த நாள் ஜனவரி 25 ஞாயிற்றுக்கிழமை. அதனைத் தொடர்ந்து ஜனவரி 26-ஆம் தேதி (திங்கள்) நாடு முழுவதும் குடியரசு தின விழா கொண்டாடப்படுவதால் வங்கிகளுக்குத் தேசிய விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாத இறுதியில் சனி முதல் திங்கள் வரை 3 நாட்கள் வங்கிகள் இயங்காது.
ஜனவரி 2026 : வங்கிகளின் முழுமையான விடுமுறைப் பட்டியல்
ஜனவரி 1: ஆங்கிலப் புத்தாண்டு - சென்னை உட்பட பெரும்பாலான மாநிலங்களில் வங்கிகள் செயல்படாது.
ஜனவரி 2: புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் மற்றும் மன்னம் ஜெயந்தி - மிசோரம் மற்றும் கேரளா மாநிலங்களில் மட்டும்.
ஜனவரி 3: ஹஸ்ரத் அலி பிறந்தநாள் - உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் மட்டும்.
ஜனவரி 4: ஞாயிற்றுக்கிழமை - நாடு முழுவதும் வார விடுமுறை.
ஜனவரி 10: இரண்டாவது சனிக்கிழமை - நாடு முழுவதும் வங்கி விடுமுறை.
ஜனவரி 11: ஞாயிற்றுக்கிழமை - நாடு முழுவதும் வார விடுமுறை.
ஜனவரி 12: சுவாமி விவேகானந்தர் பிறந்தநாள் - மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் மட்டும்.
ஜனவரி 14: மகர சங்கராந்தி மற்றும் மாக் பிஹு - குஜராத், ஒடிசா மற்றும் அஸ்ஸாம் மாநிலங்களில் மட்டும்.
ஜனவரி 15: பொங்கல் மற்றும் சங்கராந்தி - தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களில் விடுமுறை.
ஜனவரி 16: திருவள்ளுவர் தினம் - தமிழகத்தில் மட்டும் வங்கிகள் செயல்படாது.
ஜனவரி 17: உழவர் திருநாள் - தமிழகத்தில் மட்டும் வங்கிகள் செயல்படாது.
ஜனவரி 18: ஞாயிற்றுக்கிழமை - நாடு முழுவதும் வார விடுமுறை.
ஜனவரி 23: நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பிறந்தநாள் - மேற்கு வங்காளம் மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களில் மட்டும்.
ஜனவரி 24: நான்காவது சனிக்கிழமை - நாடு முழுவதும் வங்கி விடுமுறை.
ஜனவரி 25: ஞாயிற்றுக்கிழமை - நாடு முழுவதும் வார விடுமுறை.
ஜனவரி 26: குடியரசு தினம் - நாடு முழுவதும் தேசிய விடுமுறை.
பொதுமக்களுக்கான முக்கிய தகவல்:
வங்கி கிளைகள் மூடப்பட்டிருந்தாலும், Internet Banking, மொபைல் பேங்கிங் (Mobile Banking) மற்றும் யுபிஐ (UPI) போன்ற டிஜிட்டல் சேவைகள் 24 மணிநேரமும் தடையின்றி இயங்கும். அவசர பணத் தேவைகளுக்கு ஏடிஎம் மையங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். எனினும், பெரிய அளவிலான பணப் பரிவர்த்தனைகள் அல்லது காசோலை டெபாசிட் போன்ற வேலைகளை விடுமுறைக்கு முன்னரே திட்டமிட்டு முடிப்பது நல்லது. விடுமுறை தினங்களைப் சரியாகத் தெரிந்து கொண்டு திட்டமிடுவதன் மூலம் தேவையற்ற அலைச்சலையும் நேர விரயத்தையும் தவிர்க்கலாம்.
