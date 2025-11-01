ஆயுள் சான்றிதழ்: இன்று முதல் சமர்ப்பிக்கலாம்.... ஆன்லைனில் DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி?

Pensioners Latest News: மூத்த குடிமக்களுக்கு இது மிக முக்கியமான மாதம். மூத்த குடிமக்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை நவம்பர் மாதம் தொடங்குகிறது. ஓய்வூதியம் பெறுவோர் நவம்பர் 1 முதல் 30, 2025 வரை ஆஃப்லைன் மற்றும் ஆன்லைன் முறைகளில் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம். இருப்பினும், மூத்த குடிமக்களுக்கான பிரச்சனைகளைக் குறைக்கவும், செயல்முறைகளை எளிதாக்கவும் டிஜிட்டல் சமர்ப்பிப்பை ஊக்குவிப்பதில் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
Digital Life Certificate 4.0 campaign
ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறுவோர் நலத்துறை (DoPPW) டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (DLC) 4.0 பிரச்சாரத்தைத் தொடங்குவதாகவும் அறிவித்துள்ளது. இதன் கீழ் நாடு முழுவதும் சுமார் 2,000 நகரங்களில் விழிப்புணர்வு முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்படும். சூப்பர் சீனியர்களுக்கு, ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பதற்கான வருடாந்திர செயல்முறை ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே, ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்
ஓய்வூதியம் பெறுவோர் தங்கள் ஓய்வூதியத்தை இடையூறு இல்லாமல் தொடர்ந்து பெறுவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பது முக்கியம். 2014 ஆம் ஆண்டில் டிஜிட்டல் சமர்ப்பிப்பு வசதி தொடங்கப்படுவதற்கு முன்பு, ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வங்கிகள், அல்லது தபால் அலுவலகம் அல்லது ஓய்வூதியம் வழங்கும் அமைப்புகளுக்குச் சென்று, அல்லது வீட்டு வாசலில் வங்கிச் சேவைகளைப் பெற்று, தாங்கள் உயிருடன் இருப்பதாக அறிவிக்க அதிகாரிகள் முன்னிலையில் சான்றிதழில் கையொப்பமிட வேண்டியிருந்தது.
ஆஃப்லைன் சமர்ப்பிப்பு இன்றும் கிடைக்கிறது. இருப்பின், ஆன்லைன் முறையை ஒப்பிடும் போது, இது அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. இதனால் சில நேரங்களில் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பது தாமதமாகக்கூடும். இதனால் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படலாம். அமைப்பில் சான்றிதழ் புதுப்பித்த அடுத்த மாதத்திலிருந்து ஓய்வூதியம், நிலுவைத் தொகையுடன் மீண்டும் தொடங்கும். ஆனால், டிஜிட்டல் சேவை மூலம், ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பது மிகவும் எளிதாகிவிட்டது.
Jeevan Pramaan: ஆன்லைன் செயல்முறை எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
அரசாங்கம் 2014 இல் 'ஜீவன் பிரமான்' செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது. ஒரு ஓய்வூதியதாரர் இந்த செயலி மூலம் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம். இது ஓய்வூதியதாரரின் தனிப்பட்ட தகவல்களை ஆதார்-இணைக்கப்பட்ட பயோமெட்ரிக் தகவலுடன் சரிபார்த்து, டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை (DLC) உருவாக்குகிறது. இந்தச் சான்றிதழ் அரசாங்கத்தின் களஞ்சியத்தில் சேமிக்கப்படுகிறது. அங்கு ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனங்கள் அதை அணுகி அதற்கேற்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதியத்தை வழங்குகின்றன.
DLC: ஆயுள் சான்றிதழை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான படிப்படியான செயல்முறை இதோ:
- கூகிள் பிளே ஸ்டோர் அல்லது APP ஸ்டோரிலிருந்து ‘ஜீவன் பிரமான் ஃபேஸ் ஆப்’ மற்றும் ‘ஆதார்ஃபேஸ்ஆர்டி’ செயலியைப் பதிவிறக்கவும்.
- மொபைல் எண், மின்னஞ்சல் ஐடி மற்றும் ஆதார் எண்ணை உள்ளிடவும்.
- ஓய்வூதியதாரர் தவிர வேறு யார் வேண்டுமானாலும் ஓய்வூதியதாரரின் சார்பாக இதைச் செய்யலாம்.
- ஏனெனில் இந்த மொபைல் எண் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை.
- மொபைலில் பெறப்பட்ட OTP மூலம் விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும்.
- சரிபார்த்த பிறகு, உங்கள் (ஓய்வூதியதாரரின்) பெயரை உள்ளிட்டு, முகத்தை ஸ்கேன் செய்வதற்கான பாக்சை டேப் செய்யவும்.
- முகத்தை ஸ்கேன் செய்வதற்கான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.
- வெற்றிகரமாக ஸ்கேன் செய்த பிறகு, ‘வாடிக்கையாளர் பதிவு வெற்றியடைந்தது’ என்ற செய்தி திரையில் காண்பிக்கப்படும்.
- அடுத்த திரையில், உங்கள் (ஓய்வூதியதாரரின்) ஆதார் மற்றும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு 'சமர்ப்பி' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- ஓய்வூதியதாரரின் மொபைலுக்கு ஒரு OTP அனுப்பப்படும்.
- உள்ளிட்ட விவரங்களைச் சரிபார்க்க அந்த OTP ஐ உள்ளிடவும்.
- அடுத்த திரையில் ஓய்வூதிய வகை, ஒப்புதல் அதிகாரம், விநியோக நிறுவனம் போன்ற ஓய்வூதிய விவரங்கள் காண்பிக்கப்படும்.
- சரிபார்த்து, தேவைப்பட்டால் மாற்றங்களைச் செய்து சமர்ப்பிக்கவும்.
செயல்முறை முடிந்தது. ஓய்வூதியதாரரின் பிரமான் ஐடி மற்றும் PPO எண்ணைக் கொண்ட டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் திரையில் காண்பிக்கப்படும். ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பித்ததற்கான உறுதிப்படுத்தல் ஓய்வூதியதாரருக்கு SMS மூலமாகவும் அனுப்பப்படும்.
