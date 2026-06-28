Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /ஜியோ பைனான்சியல் சர்வீசஸ்: அம்பானியின் புதிய அஸ்திரம் – குறைந்த வட்டியில் கடன்

ஜியோ பைனான்சியல் சர்வீசஸ்: அம்பானியின் புதிய அஸ்திரம் – குறைந்த வட்டியில் கடன்

Jio Finance, Mukesh Ambani : ஜியோ நிறுவனம் பைனான்ஸ் துறையில் கால் பதிக்க இருப்பதால், இந்த துறையில் இனி மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வர இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரங்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 28, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:58 PM IST
ஜியோ பைனான்சியல் சர்வீசஸ்: அம்பானியின் புதிய அஸ்திரம் – குறைந்த வட்டியில் கடன்
Image Credit: Jio Finance - Mukesh AmbaniSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஜியோ பைனான்சியல் சர்வீசஸ்: அம்பானியின் புதிய அஸ்திரம் – குறைந்த வட்டியில் கடன்
Jio10 min ago
2
VCK33 min ago
3
TN Govt1 hr ago
4
TVK1 hr ago
5
Bengaluru1 hr ago