/ஜியோ பைனான்சியல் சர்வீசஸ்: அம்பானியின் புதிய அஸ்திரம் – குறைந்த வட்டியில் கடன்

இந்தியத் தொழில் துறையின் ஜாம்பவானான முகேஷ் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் குழுமம், டெலிகாம் துறையில் கால்பதித்து எப்படி ஒரு மாபெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தியதோ, அதே போன்ற ஒரு அதிரடி ஆட்டத்தை தற்போது நிதிச் சேவை துறையிலும் தொடங்கியுள்ளது. ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டு பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட ஜியோ பைனான்சியல் சர்வீசஸ், தற்போது தனது அசுர வேக டிஜிட்டல் கட்டமைப்பின் மூலம் இந்தியாவின் முன்னணி நிதி நிறுவனங்களுக்குப் பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.
மும்பையைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட இந்நிறுவனம், தற்போது முதலீடு செய்யும் ஆரம்பக் கட்டத்தில் இருந்தாலும், அதன் எதிர்காலத் திட்டங்கள் ஒட்டுமொத்த பைனான்ஸ் துறையையும் உற்றுநோக்க வைத்துள்ளன.
ஜியோ பைனான்சியல் சர்வீசஸ் வெறும் கடன் வழங்கும் நிறுவனமாக மட்டுமல்லாமல், ஒரு முழுமையான டிஜிட்டல் நிதிச் சேவை தளமாக மாறுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதற்காகப் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் இந்நிறுவனம் தனது அசுர வளர்ச்சியைத் திட்டமிட்டுள்ளது:
கடன் வழங்கும் பிரிவு: நுகர்வோர் சாதன கடன்கள், தனிநபர் கடன்கள், வணிகக் கடன்கள், சொத்து அடமான கடன்கள் மற்றும் புதிய வரவான சூரிய ஆற்றல் கட்டமைப்புக்கான நிதியுதவிகள் எனப் பலதரப்பட்ட கடன்களை ஜியோ வழங்கி வருகிறது. தற்போது இதன் மொத்த கடன் மதிப்பு ரூ.25,711 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது.
வங்கி மற்றும் கட்டணச் சேவைகள்: ஜியோ பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் வாயிலாக டிஜிட்டல் சேமிப்புக் கணக்கு, பணப் பரிமாற்றம் மற்றும் யு.பி.ஐ (UPI) சேவைகளை வழங்கி வருகிறது.
காப்பீடு மற்றும் மறுக்காப்பீடு: வாகனம், மருத்துவம், ஆயுள் மற்றும் கல்வி உள்ளிட்ட காப்பீட்டுச் சேவைகளை வழங்கி வரும் வேளையில், 'அலையன்ஸ் ஜியோ ரீஇன்சூரன்ஸ் லிமிடெட்' நிறுவனமும் தனது பிரீமியம் செயல்பாடுகளைத் தொடங்கியுள்ளது.
சொத்து மேலாண்மை: உலகின் மிகப்பெரிய சொத்து மேலாண்மை நிறுவனமான பிளாக்ராக் உடன் 50:50 கூட்டு ஒப்பந்தம் செய்து 'ஜியோ பிளாக்ராக்' மியூச்சுவல் ஃபண்ட் விநியோகத்தை கையில் எடுத்துள்ளது.
ஜியோ பைனான்ஸ் சூப்பர் ஆப்: ஒரே இடத்தில் லோன், இன்சூரன்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என அனைத்தையும் இணைக்கும் ஜியோவின் இந்தச் செயலி, 2.30 கோடிக்கும் அதிகமான தனித்துவமான பயனர்களைப் பெற்று மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது.
ஜியோ பைனான்ஸ் சந்தைக்குள் முழுவீச்சில் இறங்குவதால், வரவிருக்கும் நாட்களில் நிதிச் சந்தையில் ஒரு 'விலைப்போர்' (Price War) ஏற்படுவது தவிர்க்க முடியாததாகிவிடும். ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய சாதகமே, அதன் மிகக் குறைந்த செலவிலான நிதித் திரட்டும் வசதி (Low cost of funds) மற்றும் வலுவான மூலதனப் பின்னணிதான்.
இதனைப் பயன்படுத்தி, மற்ற முன்னணி வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களை விடக் குறைவான வட்டி விகிதத்தில் ஜியோவால் கடன்களை வழங்க முடியும். ஜியோவின் இந்த அதிரடி வட்டி குறைப்பு உத்தியால், சந்தையில் இருக்கும் பிற நிறுவனங்களும் தங்களது வாடிக்கையாளர்களைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்படுவார்கள். இது நுகர்வோருக்கும், கடன் வாங்குபவர்களுக்கும் சாதகமாக அமைந்தாலும், ஒட்டுமொத்த பைனான்ஸ் துறையின் லாப வரம்பில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
தற்போது சந்தையில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் எச்.டி.எஃப்.சி, பஜாஜ் பைனான்ஸ், போன்பே போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் ஜியோவிடமிருந்து பலமுனைச் சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்:
குறைந்த வாடிக்கையாளர் சேர்க்கைச் செலவு:
ரிலையன்ஸ் குழுமத்திடம் ஏற்கனவே 49 கோடிக்கும் அதிகமான ஜியோ சந்தாதாரர்கள் உள்ளனர். இவர்களின் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, மிகக் குறைந்த செலவிலேயே புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஜியோவால் ஈர்க்க முடியும். ஆனால், பிற நிறுவனங்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களைப் பெற விளம்பரங்களுக்குப் பெரும் தொகையைச் செலவிட வேண்டியிருக்கும்.
ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்டல் கட்டமைப்பு: ஒரே செயலியில் அனைத்து நிதிச் சேவைகளையும் அதிவேகமாக வழங்கும் ஜியோவின் தொழில்நுட்பத்திற்கு ஈடுகொடுப்பது பாரம்பரிய நிறுவனங்களுக்குப் பெரும் சவாலாகும்.
ஒழுங்குமுறை: கடன், இன்சூரன்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எனப் பலதரப்பட்ட வணிகங்களை ஒரே நேரத்தில் தடையின்றி இயக்குவது ஒருபுறம் ஜியோவுக்குச் சாதகமாக இருந்தாலும், பல்வேறு ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுக்குக் கீழ் இயங்குவது மற்றும் செயல்பாட்டு லாபத்தைத் தக்கவைப்பது அனைத்து நிறுவனங்களுக்குமே சவாலான காரியமாக மாறும்.
2026-ம் நிதியாண்டின் அறிக்கையின்படி, ஜியோ பைனான்சியல் சர்வீசஸ் அசுர வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது:
மொத்த வருவாய்: 2025ல் ரூ. 1,838 கோடியாக இருந்தது, 2026ல் ரூ.3,274 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
செயல்பாட்டு லாபம்: 2025ல் ரூ.1,353 கோடியாக இருந்தது, 2026ல் ரூ.1,357 கோடியாக நிலைபெற்றுள்ளது.
எதிர்காலத் திட்டம்: 2026ல் 78% வருவாய் வளர்ச்சியை எட்டியுள்ள இந்நிறுவனம், அடுத்த இரு ஆண்டுகளில் ஆண்டுக்கு 44% வரை வளரும் என நிபுணர்களால் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் முதலீடுகளை ஈர்க்கவும், லோன் வர்த்தகத்தை 30-40% வேகத்தில் வளர்க்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது.
ஜியோ பைனான்ஸ் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது குறித்து சந்தை வல்லுநர்கள் வழங்கும் தெளிவான வழிகாட்டுதல் இதோ:
1. நீண்ட கால முதலீட்டாளர்கள்:
நீங்கள் 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கும் மேலான நீண்ட காலப் பார்வையில் முதலீடு செய்ய நினைப்பவராக இருந்தால், இந்தப் பங்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் பின்னணி, பிளாக்ராக் உடனான கூட்டணி மற்றும் இன்சூரன்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எனப் பரந்து விரிந்து வரும் அதன் எதிர்கால வணிகத் திட்டங்கள் நீண்ட காலத்தில் முதலீட்டாளர்களுக்குப் பன்மடங்கு (Multibagger) வருவாயைத் தரக்கூடிய வல்லமை கொண்டவை.
2. குறுகிய கால முதலீட்டாளர்கள்:
தற்போதைக்கு இந்நிறுவனம் தனது உள்கட்டமைப்பு மற்றும் விநியோக நெட்வொர்க்குகளுக்காகத் தீவிரமாக முதலீடு செய்து வரும் ஆரம்பக் கட்டத்தில் உள்ளது. இதன் காரணமாக, தற்காலிகமாக அதன் நிகர லாப வரம்பு சற்று குறைந்துள்ளது. மேலும், சந்தையில் இதன் பி/இ விகிதம் (P/E Ratio) சற்று அதிகமாக இருப்பதால், பங்கின் விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம். எனவே, குறுகிய கால முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பாதவர்கள், சந்தை சரியும் போது (Buy on dips) நிதானமாகப் பங்குகளைச் சேர்ப்பது நல்லது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இக்கட்டுரை முதலீட்டுப் பரிந்துரை அல்ல. பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டதால், முதலீடு செய்வதற்கு முன் உங்கள் நிதி ஆலோசகரிடம் ஆலோசனை பெறுவது அவசியமாகும்.