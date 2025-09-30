English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ZOHO நிறுவனத்தில் வேலை: ஃப்ரெஷர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் முதல் ரூ.12 லட்சம் வரை சம்பளம்!!

Zoho Fresher Salaries: Zoho நிறுவனத்தில் பணிபுரிய வேண்டுமா? ஃப்ரெஷர்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்கும்? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 30, 2025, 05:35 PM IST
  • Zoho நிறுவனத்தில் பணிபுரிய வேண்டுமா?
  • கல்லுரி படிப்பை முடித்து புதிதாக பணியில் சேர காத்திருக்கும் ஃப்ரெஷர்களுக்கு எவ்வளவு ஊதியம் கிடைக்கும்?
  • இதை பற்றிய சில முக்கிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Trending Photos

புரட்டாசி 13 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 13 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
பெண்கள் மதி அங்காடி நடத்த விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
camera icon10
Mathi Angadi Application
பெண்கள் மதி அங்காடி நடத்த விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
camera icon10
Highest collection movie
முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
ZOHO நிறுவனத்தில் வேலை: ஃப்ரெஷர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் முதல் ரூ.12 லட்சம் வரை சம்பளம்!!

Zoho: ஜோஹோ கார்ப்பரேஷன் என்பது ஒரு இந்திய பன்னாட்டு மென்பொருள் நிறுவனமாகும். இது Zoho Office Suite, Zoho CRM மற்றும் Zoho Social உள்ளிட்ட கிளவுட் அடிப்படையிலான வணிக செயலிகளின் தொகுப்பை வழங்குகிறது. 1996 ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீதர் வேம்பு மற்றும் டோனி தாமஸ் ஆகியோரால் நிறுவப்பட்ட இந்த நிறுவனம், உலகளவில் 100 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பயனர்களால் பயன்படுத்தப்படும் 55 க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

சென்னையில் தலைமையிடம்

இந்தியாவில் சென்னையில் தலைமையிடமாகக் கொண்ட Zoho, ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு தனியார் நிறுவனமாக நாளுக்கு நாள் பிரபலமாகி வருகிறது. இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் தத்துவத்தை முதன்மையாகக் கொண்டுள்ளது. இது விளம்பர அடிப்படையிலான வருவாய் மாதிரிகளை அதிகம் சார்ந்தில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

Arattai: அரட்டை செயலி

Zoho நிறுவனத்தின் செய்தியிடல் செயலியான அரட்டை (Arattai) பற்றி கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக பேசப்பட்டு வருகின்றது. மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் சமீபத்தில் இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட அரட்டை செய்தி செயலி பற்றி புகழ்ந்து பேசினார். ஜோஹோ கார்ப்பரேஷனின் ஸ்ரீதர் வேம்பு, இந்த செயலி ஏற்கனவே வைரலாகிவிட்டாலும், நவம்பரில் "ஒரு பெரிய வெளியீடு" திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகக் கூறியுள்ளார்.

மூன்று நாட்களில் அறட்டை செயலி போக்குவரத்தில் மிகப்பெரிய அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், பதிவுகள் ஒரு நாளைக்கு 3000 லிருந்து 3,50,000 ஆக அதிகரித்துள்ளதாகவும் வேம்பு தனது செப். 29 X பதிவில் தெரிவித்துள்ளார். 

Zoho Fresher Salaries

Zoho நிறுவனத்தில் வேலை: சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

அரட்டை செயலி மட்டுமல்லாமல் Zoho நிறுவனமும் சமீபத்திய நாட்களில் மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை கண்டு வருகின்றது. பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் ஊழியர்களை வேலையை விட்டு நீக்கும் போக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில், Zoho போன்ற இந்திய நிறுவனங்களில் பணிபுரிவதில் இந்திய இளைஞர்களின் ஆர்வம் அதிகரித்து வருகின்றது.

Zoho நிறுவனத்தில் பணிபுரிய வேண்டுமா? கல்லுரி படிப்பை முடித்து புதிதாக பணியில் சேர காத்திருக்கும் ஃப்ரெஷர்களுக்கு எவ்வளவு ஊதியம் கிடைக்கும்? இதை பற்றிய சில முக்கிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

- மென்பொருள் டெவலப்பர்கள் (Software Developer) ஆண்டுக்கு ரூ.5 லட்சம் முதல் ரூ.8 லட்சம் வரை சம்பாதிக்கலாம்.

- மென்பொருள் பொறியாளர்கள் ( Software Engineer) ஆண்டுக்கு ரூ.5 லட்சம் முதல் ரூ.9 லட்சம் வரை சம்பளம் பெற முடியும்.

- தொழில்நுட்ப ஆதரவு பொறியாளர்களுக்கு (Technical Support Engineer) ஆண்டுக்கு தோராயமாக ரூ.5 முதல் 6 லட்சம் வரை ஊதியம் கிடைக்கும்.

- Zoho வில் ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஆய்வாளராக (Marketing Analyst) பணியில் சேர்ந்தால், ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.6 லட்சம் முதல் ரூ.8 லட்சம் வரை சம்பாதிக்கலாம்.

- பயிற்சியில் சேரும் இன்டர்ண்களுக்கு (Intern) ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.7 லட்சம் சம்பளம் கிடைக்கும்.

- மூத்த கிராஃபிக் டிசைனராக (Senior Graphic Designer) பணியில் சேரும் நபர்களுக்கு ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.12 லட்சம் வரை சம்பளம் கிடைக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஊதிய அளவுகள் Glassdoor மற்றும் AmbitionBox போன்ற மூன்றாம் தரப்பு மதிப்பாய்வாளர்களின் தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.)

மேலும் படிக்க | டிகிரி முடித்து இருந்தால் போதும்! ரூ.40,000 சம்பளம்! மத்திய அரசில் வேலை!

மேலும் படிக்க | SBI கிளர்க் வேலை: 6589 காலியிடங்கள்... ஆன்லைனில் முதற்கட்ட தேர்வு - எப்போது தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

ZOHOArattaiSridhar VembujobsEmployment

Trending News