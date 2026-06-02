/Bank Holidays : ஜூன் மாதத்தில் 11 நாட்கள் வங்கி விடுமுறை! எந்தெந்த தேதிகள் தெரியுமா?

Bank Holidays June 2026 : ஜூன் மாதம் தொடங்கி விட்டது. இந்த மாதத்தில், பள்ளிகள் திறப்பு, பருவமழை தொடக்கம், முக்கியமான திட்டங்கள் அமல்படுத்தப்படுவது போன்ற பல விஷயங்கள் நடைபெற இருக்கிறது. சூட்டோடு சூடாக, இந்த மாதத்தில் நாட்டில் இருக்கும் வங்கிகளுக்கு எப்போதெல்லாம் விடுமுறை, அதற்கு ஏற்ப மக்கள் நிதி திட்டங்களை வகுத்துக்கொள்வது எப்படி என்பது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஜூன் மாதம் தொடங்கிவிட்டது. இந்த மாதத்தில், நம்மில் பலர் வங்கியில் செய்ய வேண்டிய சில வேலைகளை திட்டமிட்டிருப்போம். பணத்தை வங்கியில் டெபாசிட் செய்வது, செக் க்ளியரன்ஸ், லாக்கர் சேவைகள் அல்லது கடன் ஆவண சரிபார்ப்பு போன்ற பல பணிகள் இருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட பணிகளை, நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு நாளில் செய்து கொள்ளலாம் என்று திட்டமிட்டிருப்பீர்கள். அந்த நாள் வங்கி விடுமுறை நாளாக போய் விட்டால் என்ன செய்வது? இங்கு, வங்கி விடுமுறை நாட்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் நாடு முழுவதும் மற்றும் மாநில வாரியாக கொண்டாடப்படும் பண்டிகைகளின் விடுமுறைகளை சேர்த்து மொத்தம் 11 நாட்கள் வங்கிகள் மூடியிருக்குமாம். ராஜா சங்கராந்தி, ரெம்னா நி, முஹர்ரம் உள்ளிட்ட நாட்களுடன் சேர்த்து, ஞாயிறுகள் மற்றும் மாதத்தின் இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகளும் விடுமுறை தினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜூன் 7ஆம் தேதியான ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு முழுவதும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை
ஜூன் 13ஆம் தேதி இரண்டாவது சனிக்கிழகை விடுமுறை
ஜூன் 14ஆம் தேதியான ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை
ஜூன் 15 YMA தினம் மற்றும் ராஜா சங்கராந்தி தினங்களாகும். இந்த தினங்களில், இந்தியாவின் ஒரு சில மாநிலங்களில் மட்டும் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக மிசோரம்மில் வங்கிகள் மூடியிருக்கும்.
ஜூன் 21ஆம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை வங்கிகளுக்கு விடுமுறை.
ஜூன் 25ஆம் தேதி முஹர்ரம், இந்த தேதியில் குறிப்பாக விஜயவாடாவில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுகிறது.
ஜூன் 26ஆம் தேதியில், பல பகுதிகளில் முஹர்ரம் கொண்டாடப்படுவதால் அந்த தேதியில் வங்கிகள் மூடியிருக்கலாம்.
ஜூன் 27ஆம் தேதி இம்மாதத்தின் நான்காவது சனிக்கிழமையாகும். இந்த நாளில், பெரும்பாலான வங்கிகள் மூடியிருக்கும்.
ஜூன் 28ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையாகும், இந்த தேதியில் நாட்டின் வங்கிகள் மூடியிருக்கும்.
ஜூன் 29ஆம் தேதி சாந்த் கபீர் ஜெயந்தியாகும். இந்த நாளில், சிம்லாவில் வங்கிகள் மூடியிருக்கும்.
ஜூன் 30ஆம் தேதியான ரெம்னா நி நாள் என்பதால் இந்த நாளில் ஜஸ்வாலில் வங்கிகள் மூடியிருக்கும்.
மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில், வங்கிகள் மட்டும் மூடியிருக்குமே அன்றி, ஆன்லைன் பேமண்ட்கள், UPI, பேங்கிங் செயலிகள் மூலம் செய்யப்படும் பண பரிவர்த்தனைகள் உள்ளிட்ட சேவைகள் தொடங்கும். கூகுள் பே, போன் பே, பேடிஎம் உள்ளிட்ட சேவைகள் வழக்கம் போல தொடங்கும். அதே போல, ஏடிஎம் சேவைகள் தடையின்றி தொடரும்.