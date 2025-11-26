குழந்தைக்கு ஆதார் அட்டை.. வீட்டிலேயே ஈஸியா எப்படி பெறுவது எப்படி?

குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் இருவருக்கும் ஆதார் அட்டைகளைப் பெறுவதற்கான செயல்முறையை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (Unique Identification Authority of India - UIDAI) எளிமைப்படுத்தியுள்ளது. ஆதார் எண் என்பது இந்திய அரசாங்கத்தால் UIDAI மூலம் இந்தியாவின் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வழங்கப்படும் 12 இலக்கங்கள் (digits) கொண்ட தனித்துவமான அடையாள எண்ணாகும்.
ஒரு நபரின் கைரேகைகள், புகைப்படங்கள், நிரந்தர முகவரி மற்றும் பிற தனிப்பட்ட அடையாள விவரங்கள் (பிறந்த தேதி போன்றவை) உள்ளிட்ட பயோமெட்ரிக் தரவுகளுடன் ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கும் ஆதார் அட்டைகள் வழங்கப்படுகின்றன என்பது பலருக்கும் தெரியாது. குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு ஆதார் அட்டை "பால் ஆதார் (Baal Aadhaar)" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த சிறப்பு அட்டையைப் பெறும் செயல்முறையும் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, மேலும் "பால் ஆதார்" பெறுவதற்கு எந்த கட்டணமும் இல்லை.
குழந்தைகளுக்கான ஆதார் அட்டையைச் சில நிமிடங்களில் பதிவு செய்யுங்கள்
குழந்தைகளுக்கும் ஆதார் அட்டை இப்போது சமமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மாறிவிட்டது. பள்ளிச் சேர்க்கை முதல் அரசு திட்டங்களின் சலுகைகளைப் பெறுவது வரை, ஆதார் அட்டை முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இந்தத் தேவையை உணர்ந்து, இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (India Post Payments Bank - IPPB) மற்றும் தபால் அலுவலகம் இணைந்து குழந்தைகளுக்கான ஆதார் விண்ணப்பச் செயல்முறையை மிகவும் எளிதாகவும், வேகமாகவும், முழுமையாக டிஜிட்டல் முறையிலும் மாற்றியுள்ளன.
இந்த குழந்தை ஆதார் அட்டையில் குழந்தையின் பெயர், புகைப்படம், பிறந்த தேதி மற்றும் பாலினம் ஆகியவை இருக்கும், மேலும் இது பெற்றோரில் ஒருவரின் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்படும். இந்த வயதுக் குழந்தைகளுக்கு பயோமெட்ரிக் தரவுகள் (கைரேகைகள் அல்லது கருவிழி ஸ்கேன்) தேவையில்லை.
இப்போது, 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஆதார் அட்டையைச் சில நிமிடங்களில் இலவசமாகப் பதிவு செய்ய முடியும்.
குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் பெற்றோர்/பாதுகாவலரின் ஆதார் அட்டை ஆகியவற்றில் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் தபால் நிலையத்திற்குச் சென்றால் போதும். ஆரம்ப ஆவணச் சரிபார்ப்பு மற்றும் உங்கள் (பெற்றோர்/பாதுகாவலர்) பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு முடிந்ததும், ஆதார் சேர்க்கை நிறைவடையும்.
இந்தச் சேவையின் சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால், இது முற்றிலும் தொந்தரவு அற்றது நீண்ட வரிசைகள் இல்லை, கூடுதல் காகித வேலைகள் (paperwork) இல்லை மற்றும் கூடுதல் கட்டணங்கள் இல்லை. இந்தச் செயல்பாட்டில் தபால் நிலைய அதிகாரிகள் உங்களுக்குத் தனிப்பட்ட முறையில் உதவுவார்கள், மேலும் தேவைப்பட்டால் உங்கள் உள்ளூர் தபால்காரர் அல்லது கிராமின் டாக் சேவக் (Gramin Dak Sevak - GDS)-ஐயும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
தபால் நிலையத்திலிருந்து குழந்தை ஆதார் அட்டையை எவ்வாறு பெறுவது?
முதலில், பெற்றோர்கள் தங்கள் அருகிலுள்ள தபால் நிலையத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். ஆதார் சேர்க்கை மையத்தில், அவர்கள் குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் தந்தை அல்லது தாய் இருவரில் ஒருவரின் ஆதார் அட்டையைக் காட்ட வேண்டும். அதன் பிறகு, அதிகாரிகள் பெற்றோரின் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பைச் செய்வார்கள். பின்னர் குழந்தையின் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டு, ஆதார் சேர்க்கை டிஜிட்டல் முறையில் முடிக்கப்படும்.
சில நிமிடங்களில், உங்கள் விண்ணப்பம் பதிவு செய்யப்படும். சில நாட்களுக்குப் பிறகு, ஆதார் அட்டை தபால் மூலம் உங்கள் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும், மேலும் மின்னணு ஆதார் (e-Aadhaar) வழங்கப்படுகிறது.
குழந்தைகளுக்கு ஆதார் ஏன் தேவைப்படுகிறது?
இன்று, ஆதார் என்பது வெறும் அடையாள அட்டை மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு அரசாங்க செயல்முறைக்கும் அடிப்படையாக மாறிவிட்டது. பள்ளி சேர்க்கை, அரசு திட்டச் சலுகைகள், மருத்துவமனை அடையாள அட்டைகள், ரேஷன் கார்டு இணைப்பு, மற்றும் வங்கிச் சேவைகள் என ஆதார் எல்லா இடங்களிலும் கட்டாயமாகி வருகிறது.
இதன் விளைவாக, குழந்தைகளுக்கு ஆதார் அட்டை பெறுவது குடும்பங்களுக்கு இன்றியமையாததாகிவிட்டது. குறிப்பாக, 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சரியான நேரத்தில் ஆதார் அட்டை பெறுவது, பிற்காலத்தில் முக்கியமான பணிகளில் ஏற்படும் சிக்கல்களைத் தடுக்க உதவுகிறது.
