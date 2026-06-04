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ரூ.1 கோடி யாருக்கு? இன்று வெளியாகும் காருண்யா பிளஸ் KN-626 முடிவுகள்

Karunya Plus KN-626 Results Today: கேரளாவின் பிரபலமான காருண்யா பிளஸ் KN-626 லாட்டரி குலுக்கல் இன்று திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறுகிறது. ரூ.50 மதிப்புள்ள டிக்கெட்டுக்கு ரூ.1 கோடி முதல் பரிசு வழங்கப்படுவதால் லாட்டரி ஆர்வலர்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. குலுக்கல் மதியம் 3 மணிக்கு தொடங்கி, அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் மாலை 4:30 மணிக்கு PDF வடிவில் வெளியிடப்பட உள்ளன.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 04, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:50 PM IST
ரூ.1 கோடி யாருக்கு? இன்று வெளியாகும் காருண்யா பிளஸ் KN-626 முடிவுகள்
Image Credit: Karunya Plus KN-626 Lottery Results Today | Image Credit: AI Generated (Chatgpt)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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