/ரூ.1 கோடி யாருக்கு? இன்று வெளியாகும் காருண்யா பிளஸ் KN-626 முடிவுகள்

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாரந்தோறும் நடத்தும் மிகவும் பிரபலமான குலுக்கல்களில் ஒன்றான காருண்யா பிளஸ் (Karunya Plus) லாட்டரி குலுக்கல் இன்று (ஜூன் 4, 2026) நடைபெறுகிறது. வியாழக்கிழமைகளில் வழக்கமாக நடைபெறும் இந்தக் குலுக்கலில், இன்று KN-626 என்ற குலுக்கல் எண்ணுக்கான முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. மொத்தம் 4 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பரிசுகள் வழங்கப்படவுள்ள நிலையில், முதல் பரிசாக ரூ.1 கோடி வழங்கப்படுவதால் லாட்டரி ஆர்வலர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
0039 0177 0184 0196 0350 0516 0581 0614 0644 0897
0913 1327 1502 1749 1797 1831 1877 1984 1994 2039
2092 2224 2704 2733 2750 2801 2806 3067 3270 3595
3826 3980 4136 4173 4222 4319 4366 4430 4587 4704
4743 4759 4835 4899 4906 5505 5714 5855 6213 6400
6437 6801 6835 6906 6932 6940 7260 7313 7390 7534
7550 7750 8081 8162 8257 8357 8537 8863 8897 8924
8951 9039 9154 9625 9640 9647
0045 0185 0279 0356 0611 0706 0712 0858 0900 0977
1237 1391 1461 1513 1802 1847 2356 2388 2579 2713
2857 3214 3328 3650 3706 3828 3841 3896 4153 4262
4425 4492 4569 4609 4618 4641 4701 4934 5054 5130
5318 5559 5661 5835 5885 5927 6036 6302 6369 6477
6663 6681 6772 6815 6839 6926 7111 7163 7297 7475
7937 7960 7971 7974 7976 8030 8265 8366 8376 8401
8500 8553 8605 8716 8850 8941 9499 9523 9610 9710
9756 9914 9918 9926
9வது பரிசு (ரூ.100): காத்திருக்கவும்
|விவரம்
|தகவல்
|லாட்டரி பெயர்
|காருண்யா பிளஸ் (Karunya Plus)
|குலுக்கல் எண்
|KN-626
|தேதி
|04 ஜூன் 2026 (வியாழக்கிழமை)
|குலுக்கல் நேரம்
|மதியம் 3:00 மணி
|இடம்
|கோர்க்கி பவன், பேக்கரி சந்திப்பு அருகில், திருவனந்தபுரம்
|டிக்கெட் விலை
|ரூ.50 (ஜிஎஸ்டி உட்பட)
|PDF முடிவுகள்
|மாலை 4:30 மணிக்குள் வெளியீடு
கேரள அரசு அதிகாரிகளின் நேரடி கண்காணிப்பில், முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இயந்திரங்கள் மூலம் குலுக்கல் நடைபெறுகிறது.
குறிப்பு: அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளியானவுடன் மேலே உள்ள வெற்றி எண்கள் புதுப்பிக்கப்படும்.
|பரிசு
|தொகை
|முதல் பரிசு
|ரூ.1 கோடி
|2வது பரிசு
|ரூ.30 லட்சம்
|3வது பரிசு
|ரூ.5 லட்சம்
|ஆறுதல் பரிசு
|ரூ.5,000
|4வது பரிசு
|ரூ.5,000
|5வது பரிசு
|ரூ.2,000
|6வது பரிசு
|ரூ.1,000
|7வது பரிசு
|ரூ.500
|8வது பரிசு
|ரூ.200
|9வது பரிசு
|ரூ.100
கேரள மாநில லாட்டரி விதிகளின்படி, வெற்றி பெறும் பரிசுத் தொகைகளில் குறிப்பிட்ட அளவு கமிஷன் மற்றும் வரிகள் பிடித்தம் செய்யப்படும்.
முதல், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் பரிசுகளை வெல்லும் டிக்கெட்டுகளின் பரிசுத் தொகையில் இருந்து 12% முகவர் கமிஷன் பிடித்தம் செய்யப்பட்டு, அந்த டிக்கெட்டை விற்பனை செய்த ஏஜெண்டுக்கு வழங்கப்படும்.
4 முதல் 9 வரையிலான பரிசுகள் மற்றும் ஆறுதல் பரிசுகளுக்கான 10% கமிஷன் தொகையை அரசு தனியாக ஒதுக்கப்பட்ட நிதியிலிருந்து வழங்குகிறது. இதனால் வெற்றியாளர்களின் பரிசுத் தொகையில் நேரடி பாதிப்பு ஏற்படாது.
லாட்டரி முடிவுகளை எப்படி சரிபார்ப்பது?
குலுக்கல் மதியம் 3:00 மணிக்கு தொடங்கியவுடன், வெற்றி எண்கள் கட்டம் கட்டமாக அறிவிக்கப்படும். முழுமையான முடிவுகள் மாலை 4:30 மணியளவில் PDF வடிவில் வெளியிடப்படும்.
ரூ.50 மதிப்புள்ள ஒரு டிக்கெட்டுக்கு ரூ.1 கோடி முதல் பரிசு வழங்கப்படுவதால், காருண்யா பிளஸ் லாட்டரி ஒவ்வொரு வாரமும் ஆயிரக்கணக்கானோரின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. குறிப்பாக இன்று நடைபெறும் KN-626 குலுக்கலின் முடிவுகளை அறிய கேரளா மட்டுமின்றி அண்டை மாநிலங்களிலும் பலர் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
(லாட்டரி என்பது அதிர்ஷ்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு வாய்ப்பு விளையாட்டு. இதில் வெற்றி பெறுவது உறுதியானதல்ல. பொறுப்புடன் மட்டுமே பங்கேற்க வேண்டும். இக்கட்டுரையில் வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுத் தகவல் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளன; முதலீடு அல்லது நிதி ஆலோசனையாக கருதப்படக்கூடாது.)