ஒரு கோடி யாருக்கு? கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-599 குலுக்கல் முடிவுகள்!

Kerala Lottery Karunya Plus KN 599 Today Result: காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-599 (Karunya Plus KN-599) லாட்டரியின் குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 27) பிற்பகல் 3 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அதிரஷ்ட குலுக்கலில் வெற்று பெறுவோருக்கு முதல் பரிசாக ரூ. 1 கோடி வழங்கப்படும். கேரள லாட்டரி நாட்டின் மிகவும் நம்பகமான விளையாட்டுகளில் ஒன்றாக விழங்குகிறது.
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-599 லாட்டரி முடிவுகள்: முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: PH 465954
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-599 லாட்டரி முடிவுகள்: 2வது பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: PF 253807
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-599 லாட்டரி முடிவுகள்: 3வது பரிசு (ரூ. 5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: H 246618
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-599 லாட்டரி முடிவுகள்: ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: PA465954, PB465954, PC465954, PD465954, PE465954, PF465954, PG465954, PJ465954, PK465954, PL465954, PM465954.
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-599 லாட்டரி முடிவுகள்: 4வது பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
1834, 2003, 2317, 4139, 4913, 5210, 5212, 5369, 5615, 6183, 7109, 7151, 7393, 7609, 7975, 9095, 9343, 9427, 9577.
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-599 லாட்டரி முடிவுகள்: 5வது பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0799, 1734, 1986, 2643, 5414, 7304.
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-599 லாட்டரி முடிவுகள்: 6வது பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0300, 0411, 1589, 1769, 1956, 2545, 3497, 4103, 4215, 4415, 4847, 5014, 5790, 5818, 5879, 6215, 6262, 7068, 7329, 7415, 7427, 8112, 8657, 9612, 9652.
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-599 லாட்டரி முடிவுகள்: 7வது பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0084, 0103, 0270, 0381, 0451, 0597, 0720, 0772, 0854, 1064, 1103, 1369, 1519, 1526, 1911, 2245, 2325, 2449, 2473, 2746, 3103, 3494, 3568, 3618, 3928, 4037, 4146, 4310, 4603, 4670, 4792, 4982, 4999, 5059, 5071, 5089, 5295, 5356, 5387, 5601, 5645, 6050, 6091, 6203, 6207, 6225, 6316, 6428, 6651, 7144, 7225, 7237, 7267, 7550, 7648, 7706, 7834, 7908, 8067, 8169, 8206, 8480, 8541, 8687, 8795, 8800, 8973, 9078, 9226, 9373, 9448, 9490, 9497, 9562, 9574, 9661.
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-599 லாட்டரி முடிவுகள்: 8வது பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0145, 0201, 0281, 0385, 0409, 0666, 0705, 0839, 0876, 0879, 1036, 1065, 1149, 1576, 1719, 1795, 1920, 1980, 1988, 2145, 2300, 2338, 2487, 2492, 2747, 2918, 3041, 3517, 3623, 3708, 3797, 3832, 3944, 3947, 3948, 4191, 4209, 4337, 4650, 4657, 4683, 4714, 4749, 4864, 4964, 5193, 5207, 5607, 5732, 5734, 5789, 5841, 5863, 5894, 5929, 5959, 6018, 6073, 6099, 6773, 6844, 6861, 7143, 7325, 7332, 7461, 7483, 7678, 7723, 7745, 8146, 8207, 8258, 8281, 8508, 8615, 9037, 9091, 9197, 9282, 9348, 9630, 9798, 9984.
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-599 லாட்டரி முடிவுகள்: 9வது பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
2926, 0061, 5990, 3743, 3180, 8295, 6701, 8735, 7251, 6556, 2818, 1260, 7069, 9434, 5807, 8618, 7516, 1374, 9533, 2282, 5381, 1392, 2848, 4730, 1947, 9505, 3181, 6416, 3582, 5854, 1815, 9428, 9824, 0521, 4413, 9085, 5351, 4640, 2610, 9733, 2753, 9757, 3487, 6796, 0185, 3314, 3868, 5777, 4149, 5113, 7651, 6157, 4902, 8439, 7228, 3576, 6101, 6725, 0925, 3823, 5551, 9590, 8860, 2189, 5977, 3855, 5658, 7899, 5135, 6214, 5060, 7589, 8547, 8787, 8468, 6254, 3294, 7320, 9660, 4530, 1088, 3764, 6354, 6609 0757, 4113, 9356.
கேரள லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-599 (Karunya Plus KN-599) பரிசு விவரங்கள்
- முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி
- 2வது பரிசு: ரூ. 30 லட்சம்
- 3வது பரிசு: ரூ. 5 லட்சம்
- ஆறுதல் பரிசு: ரூ. 5000
- 4வது பரிசு: ரூ. 5000
- 5வது பரிசு: ரூ. 2000
- 6வது பரிசு: ரூ. 1000
- 7வது பரிசு: ரூ. 500
- 8வது பரிசு: ரூ. 200
- 9வது பரிசு: ரூ. 100
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது)
மேலும் படிக்க: ஆயுள் சான்றிதழ்: இன்னும் 4 நாட்களே.... இதை சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றால் பென்ஷன் கிடைக்காது!!
மேலும் படிக்க: அரசு ஊழியர்களுக்கு 2 குட் நியூஸ்! குழந்தை விதி நீக்கம், அரசு வீடு ஒதுக்கீடு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ