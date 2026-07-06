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கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் 06-07-2026: பக்யதாரா BT-61 குலுக்கல்! ₹1 கோடி முதல் பரிசு யாருக்கு?

கேரள மாநில அரசின் பக்யதாரா (BT-61) வாராந்திர லாட்டரி குலுக்கல் இன்று நடைபெறுகிறது. மதியம் 3 மணிக்கு நடைபெறும் குலுக்கலின் நேரலை அப்டேட்கள், மாலை வெளியாகும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள், ₹1 கோடி முதல் பரிசு, பரிசு அமைப்பு, வரி விவரங்கள் மற்றும் வெற்றி பெற்றவர்கள் பரிசுத் தொகையை பெறும் நடைமுறைகள்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 06, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:14 PM IST
கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் 06-07-2026: பக்யதாரா BT-61 குலுக்கல்! ₹1 கோடி முதல் பரிசு யாருக்கு?
Image Credit: AI Generated | Kerala Lottery Bhagyathara BT-61 Result Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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