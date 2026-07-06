/கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் 06-07-2026: பக்யதாரா BT-61 குலுக்கல்! ₹1 கோடி முதல் பரிசு யாருக்கு?

கேரள மாநில அரசின் பக்யதாரா (Bhagyathara) BT-61 வாராந்திர லாட்டரி குலுக்கல் இன்று ஜூலை 6, 2026 (திங்கட்கிழமை) நடைபெறுகிறது. வழக்கம்போல், திருவனந்தபுரம், பேக்கரி ஜங்ஷன் அருகே உள்ள கோர்கி பவனில் (Gorky Bhavan) மதியம் 3.00 மணிக்கு அதிகாரிகள் முன்னிலையில் குலுக்கல் நடைபெறும்.
இன்றைய குலுக்கலில் முதல் பரிசாக ₹1 கோடி வழங்கப்படுவதால், கேரளா முழுவதும் லட்சக்கணக்கானோர் ஆவலுடன் முடிவுகளை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். நேரலை (Live) முடிவுகள் மதியம் 2.55 மணி முதல் வெளியாகத் தொடங்கும். அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் மாலை 4.30 மணியளவில் வெளியிடப்படும்.
BG 906028
BG 617789
BG 614468
BA 906028
BB 906028
BC 906028
BD 906028
BE 906028
BF 906028
BH 906028
BJ 906028
BK 906028
BL 906028
BM 906028
0186 1531 2273 2339 2678 2970 3504 4525 4734 4993 6744 7249 7512 7707 7916 8462 8688 9050 9864
1831 3802 4025 4462 5471 8450
0467 0803 1759 2213 2393 2492 2558 5305 5781 5783 5978 6775 7201 7278 7497 7609 7720 7879 7915 8207 8928 9433 9547 9916 9981
0073 0118 0250 0354 0574 0594 0826 0891 0917 1102 1186 1515 1550 1579 1610 1685 1721 1786 1827 1839 1910 2090 2239 2387 2790 3040 3126 3542 4000 4121 4369 4381 4491 4550 4635 4683 4872 5014 5029 5236 5377 5535 5573 5800 6064 6300 6519 6579 6810 6893 6916 7654 7740 7743 7819 7832 8197 8224 8436 8484 8865 8866 9011 9229 9258 9262 9298 9378 9490 9638 9687 9765 9819 9882 9883
0027 0312 0470 0565 0585 0695 0899 0974 1065 1121 1125 1198 1276 1311 1333 1440 1623 1653 1744 1774 1808 1888 1958 1985 2012 2098 2302 2549 2593 2695 2708 2720 2793 3223 3254 3273 3459 3572 3642 3724 3771 3823 4089 4349 4607 4774 4896 5003 5011 5131 5209 5218 5252 5267 5422 5539 5578 5965 6003 6023 6108 6155 6200 6325 6369 6372 6401 6434 6528 6534 6550 6746 6800 6816 6942 6944 7157 7234 7427 7494 7584 7618 7644 7893 8027 8044 8261 8479 8750 9375 9400 9539 9576 9684
0004 0146 0258 0289 0298 0421 0491 0524 0564 0599 0634 0643 0727 0769 0775 0781 0816 0824 0956 0994 1072 1081 1107 1119 1193 1265 1266 1309 1310 1402 1404 1408 1505 1593 1608 1654 1704 1714 1851 1891 1954 2059 2120 2130 2171 2263 2319 2403 2542 2604 2657 2730 2825 2852 2868 2899 2944 2960 3037 3257 3278 3355 3478 3525 3652 3888 4065 4135 4141 4181 4308 4445 4535 4555 4610 4694 4716 4909 5052 5074 5196 5206 5431 5487 5675 5834 5923 6032 6092 6139 6145 6291 6293 6323 6331 6542 6549 6564 6787 6884 6938 7063 7171 7208 7273 7313 7322 7366 7457 7787 7872 7969 8029 8114 8156 8305 8359 8428 8619 8690 8701 8793 8817 8829 8946 9010 9015 9082 9203 9280 9342 9376 9420 9526 9549 9558 9695 9722 9841 9852 9861 9918 9919 9943
வெறும் 50 ரூபாய் மட்டுமே விலை கொண்ட இந்த பாக்யதாரா லாட்டரி சீட்டின் மூலம் மொத்தம் 10 பிரிவுகளில் பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அதன் விவரம்:
நீங்கள் வாங்கிய டிக்கெட்டிற்கு பரிசு விழுந்திருந்தால், அதைத் தகுந்த ஆதாரங்களுடன் க்ளைம் செய்ய வேண்டும். இதற்கான விதிகள் இதோ:
₹5,000-க்கு கீழ் பரிசு விழுந்தால்: கேரளாவில் உள்ள எந்தவொரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட லாட்டரி கடையிலும் உங்கள் டிக்கெட்டைக் காட்டி பணத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
₹5,000-க்கு மேல் பரிசு விழுந்தால்: லாட்டரி சீட்டுடன் உங்களது அடையாளச் சான்று (ID Proof) மற்றும் வங்கி விவரங்களை இணைத்து, நேரடியாக அரசு லாட்டரி அலுவலகத்திலோ அல்லது வங்கியிலோ ஒப்படைக்க வேண்டும்.
வரி விவரம்: மொத்த பரிசுத் தொகையில் 30% அரசு வரி (Tax) மற்றும் 10% ஏஜென்ட் கமிஷன் பிடிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தக் கட்டுரை தகவல் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே. உங்கள் டிக்கெட்டின் வெற்றி எண்ணை அதிகாரப்பூர்வ கேரள மாநில லாட்டரி துறையின் வெளியீட்டுடன் ஒப்பிட்டு உறுதிப்படுத்திய பிறகே பரிசுத் தொகைக்கான கோரிக்கையை மேற்கொள்ளவும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)