  கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-593 குலுக்கல் ரூ. 1 கோடி வென்ற அதிர்ஷ்ட நம்பர்!

கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-593 குலுக்கல் ரூ. 1 கோடி வென்ற அதிர்ஷ்ட நம்பர்!

Kerala Lottery Karunya Plus KN-593 Result (10.16.2025): இன்று மதியம் 3 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்க்கி பவனில் "காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-593" லாட்டரி அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Oct 16, 2025, 12:09 PM IST

கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-593 குலுக்கல் ரூ. 1 கோடி வென்ற அதிர்ஷ்ட நம்பர்!

Kerala Lottery Karunya Plus Result Latest Update: கேரள அரசின் கீழ் செயல்படும் கேரள லாட்டரித் துறை சார்பாக "காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-593" (Karunya Plus KN-593) லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று (2025 அக்டோபர்  16, வியாழக்கிழமை) பிற்பகல் 3 மணிக்கு வெளியிடப்படும். இந்த அதிரஷ்ட குலுக்கலில் வெற்றி பெறும் எண்ணுக்கு முதல் பரிசாக ரூ.1 கோடி வழங்கப்படும். லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக, டிரா செயல்முறை ஒரு சுயாதீன குழுவின் மேற்பார்வையின் கீழ் நடத்தப்படுகிறது.

கேரள மாநிலத்தின் காருண்யா பிளஸ் KN-593 (Karunya Plus KN-593) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியலுக்காக Zee Tamil News  சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-593 லாட்டரி முடிவுகள்: முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-593 லாட்டரி முடிவுகள்: ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-593 லாட்டரி முடிவுகள்: 2வது பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-593 லாட்டரி முடிவுகள்: 3வது பரிசு (ரூ. 5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-593 லாட்டரி முடிவுகள்: 4வது பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-593 லாட்டரி முடிவுகள்: 5வது பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-593 லாட்டரி முடிவுகள்: 6வது பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-593 லாட்டரி முடிவுகள்: 7வது பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-593 லாட்டரி முடிவுகள்: 8வது பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

(காத்திருக்கவும்)

காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-593 லாட்டரி முடிவுகள்: 9வது பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

(காத்திருக்கவும்)

கேரள லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-593 (Karunya Plus KN-593) பரிசு விவரங்கள்

- முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி
- ஆறுதல் பரிசு: ரூ. 5000
- 2வது பரிசு: ரூ. 30 லட்சம்
- 3வது பரிசு: ரூ. 5 லட்சம்
- 4வது பரிசு: ரூ. 5000
- 5வது பரிசு: ரூ. 2000
- 6வது பரிசு: ரூ. 1000
- 7வது பரிசு: ரூ. 500
- 8வது பரிசு: ரூ. 200
- 9வது பரிசு: ரூ. 100

கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?

படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். 

படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்.

படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும். 

படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.

படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது)

