கேரளா லாட்டரி: அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? ரூ.1 கோடி பரிசு! சுவர்ண கேரளம் SK-32 குலுக்கல்

Suvarna Keralam Lottery SK-32 Result Today: சுவர்ண கேரளா SK-32 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்படும். இன்று மதியம் 2.55 மணிக்குப் பிறகு லாட்டரி வெற்றி எண்கள் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம். சுவர்ண கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் டிரா முடிவுகள் திருவனந்தபுரம் பாளையம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெற்றது.
சுவர்ண கேரளம் எஸ்கே-32 லாட்டரி முடிவுகள்:
முதல் பரிசு (ரூ.1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்
RV 566899
2வது பரிசு (ரூ.30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்
RV 824216
3வது பரிசு (ரூ.5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்
ஆறுதல் பரிசு (ரூ.5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
RN 589486
RO 589486
RP 589486
RR 589486
RT 589486
RU 589486
RV 589486
RW 589486
RX 589486
RY 589486
RZ 589486
4வது பரிசு (ரூ.5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
0677 1097 1148 2654 2927
3665 4512 5303 5319 5877
6629 8230 8778 9018 9302
9315 9403 9549 9851
5வது பரிசு (ரூ.2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
3100 3131 4028 7759 8403 9101
6வது பரிசு (ரூ.1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
0380 1770 3152 3218 4447
4568 5175 5209 5254 5471
5990 6044 6696 6750 7754
7778 8623 8758 9008 9133
9436 9455 9883 9910 9990
7வது பரிசு (ரூ.500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
8வது பரிசு (ரூ.200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
9வது பரிசு (ரூ.100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி பரிசு பட்டியல்
முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000,
ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000,
2வது பரிசு: ₹30,00,000,
3வது பரிசு: ₹5,00,000,
4வது பரிசு: ₹5,000,
5வது பரிசு: ₹2,000,
6வது பரிசு: ₹1,000,
7வது பரிசு: ₹500,
8வது பரிசு: ₹200,
9வது பரிசு: ₹100,
கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?
படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்.
படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும்.
படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)