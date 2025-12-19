English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கேரளா லாட்டரி: அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? ரூ.1 கோடி பரிசு! சுவர்ண கேரளம் SK-32 குலுக்கல்

கேரளா லாட்டரி: அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? ரூ.1 கோடி பரிசு! சுவர்ண கேரளம் SK-32 குலுக்கல்

Kerala Lottery News Today: கேரளா மாநிலத்தின் சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி எஸ்கே-32 குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று 3 மணிக்கு அறிவிக்கப்படும். லாட்டரி குலுக்களில் எந்த எண்ணுக்கு எந்த பரிசு கிடைத்தது என்ற வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழு பட்டியலை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 19, 2025, 03:23 PM IST

கேரளா லாட்டரி: அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? ரூ.1 கோடி பரிசு! சுவர்ண கேரளம் SK-32 குலுக்கல்

Suvarna Keralam Lottery SK-32 Result Today: சுவர்ண கேரளா SK-32 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்படும். இன்று மதியம் 2.55 மணிக்குப் பிறகு லாட்டரி வெற்றி எண்கள் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம். சுவர்ண கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் டிரா முடிவுகள் திருவனந்தபுரம் பாளையம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெற்றது. 

சுவர்ண கேரளம் எஸ்கே-32 லாட்டரி முடிவுகள்:

முதல் பரிசு (ரூ.1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

RV 566899

2வது பரிசு (ரூ.30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

RV 824216

3வது பரிசு (ரூ.5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

RV 566899

ஆறுதல் பரிசு (ரூ.5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

RN 589486
RO 589486
RP 589486
RR 589486
RT 589486
RU 589486
RV 589486
RW 589486
RX 589486
RY 589486
RZ 589486

4வது பரிசு (ரூ.5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

0677  1097  1148  2654  2927  
3665  4512  5303  5319  5877  
6629  8230  8778  9018  9302  
9315  9403  9549  9851

5வது பரிசு (ரூ.2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

3100  3131  4028  7759  8403  9101

6வது பரிசு (ரூ.1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

0380  1770  3152  3218  4447  
4568  5175  5209  5254  5471  
5990  6044  6696  6750  7754  
7778  8623  8758  9008  9133  
9436  9455  9883  9910  9990

7வது பரிசு (ரூ.500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

8வது பரிசு (ரூ.200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

9வது பரிசு (ரூ.100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி பரிசு பட்டியல்

முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000, 
ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000, 
2வது பரிசு: ₹30,00,000, 
3வது பரிசு: ₹5,00,000,
4வது பரிசு: ₹5,000, 
5வது பரிசு: ₹2,000, 
6வது பரிசு: ₹1,000, 
7வது பரிசு: ₹500, 
8வது பரிசு: ₹200, 
9வது பரிசு: ₹100, 

கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?

படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். 
படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும். 
படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும். 
படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும். 
படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)

