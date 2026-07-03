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கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் இன்று (03-07-2026): சுவர்ண கேரளம் SK-59 – ரூ.1 கோடி முதல் பரிசு யாருக்கு?

கேரளா லாட்டரி துறையின் சுவர்ண கேரளம் SK-59 லாட்டரி குலுக்கல் இன்று (03-07-2026) திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்றது. ரூ.1 கோடி முதல் பரிசு உட்பட பல்வேறு பரிசுகளுக்கான வெற்றி எண்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படுகின்றன. டிரா நேரம், பரிசு விவரங்கள், பரிசு பெறும் நடைமுறை மற்றும் வரி தொடர்பான தகவல்களை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 03, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:01 PM IST
கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் இன்று (03-07-2026): சுவர்ண கேரளம் SK-59 – ரூ.1 கோடி முதல் பரிசு யாருக்கு?
Image Credit: AI Generated | Suvarna Keralam SK-59 ResultSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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