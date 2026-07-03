/கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் இன்று (03-07-2026): சுவர்ண கேரளம் SK-59 – ரூ.1 கோடி முதல் பரிசு யாருக்கு?

கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் இன்று (03-07-2026): கேரள அரசின் லாட்டரி துறை நடத்தும் வாராந்திர சுவர்ண கேரளம் (Suvarna Keralam) SK-59 லாட்டரி இன்று (ஜூலை 3, 2026, வெள்ளிக்கிழமை) திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறுகிறது. மதியம் 3.00 மணிக்கு நடைபெறும் இந்த குலுக்கலின் நேரலை (Live Updates) சுமார் 2.55 மணி முதல் வெளியாகும். அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் மாலை 4.30 மணிக்கு வெளியிடப்படும்.
ரூ.50 மதிப்புள்ள இந்த லாட்டரி டிக்கெட்டின் முதல் பரிசாக ரூ.1 கோடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கேரளா மட்டுமின்றி தமிழகம் உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களிலும் இந்த முடிவை ஆயிரக்கணக்கானோர் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
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0550 0974 1051 1744 2602 2856 3838 4884 5996 6418 6885 6995 7470 7656 8022 8730 9337 9683 9854
1283 2594 2876 5755 8335 8831
1309 1338 1520 1545 2509 2676 2976 3080 3996 4636 4939 5051 5075 6067 6154 6600 6704 6781 7517 7521 7637 7854 8266 8502 9978
0113 0150 0435 0454 0643 0802 1552 1610 1649 1743 1863 2059 2137 2208 2264 2271 2400 2649 2802 2851 2907 2975 3070 3365 3403 3444 3478 3504 3682 3703 3936 4415 4500 4667 4674 4843 4933 5080 5290 5367 5374 5427 5563 5667 5715 5790 5825 5839 5991 5995 6156 6177 6478 6557 6642 6682 6875 7058 7145 7314 8043 8052 8190 8205 8315 8383 8521 8556 8818 9217 9238 9488 9537 9567 9655 9930
0043 0280 0358 0361 0706 0940 0951 1031 1221 1356 1585 1589 1793 1847 1857 1887 1915 1982 2090 2166 2450 2455 2608 2613 2685 2792 2879 2970 3044 3393 3470 3481 3519 4299 4334 4447 4715 4770 4876 5067 5251 5284 5410 5426 5439 5551 5665 5811 5862 6018 6101 6168 6253 6467 6479 6495 6711 6769 6947 7041 7072 7194 7209 7520 7559 7701 7732 7819 7856 7918 8025 8039 8122 8138 8174 8233 8373 8393 8624 8661 8835 8926 8959 9170 9245 9341 9436 9553 9565 9611 9628 9939
0187 0214 0270 0404 0494 0579 0628 0738 0780 0793 0870 1027 1056 1124 1224 1240 1323 1359 1405 1439 1477 1568 1619 1631 1633 1670 1802 1826 1830 2125 2192 2254 2273 2323 2330 2403 2443 2470 2582 2751 2773 2860 2919 3015 3097 3326 3396 3542 3592 3616 3631 3633 3673 3708 3856 3859 4002 4117 4150 4163 4179 4206 4250 4291 4316 4350 4368 4370 4497 4616 4681 4687 4727 4809 4854 5100 5181 5283 5309 5463 5628 5970 5979 6001 6105 6124 6146 6258 6286 6294 6301 6335 6500 6521 6570 6597 6712 6794 6802 6823 6945 7030 7062 7090 7166 7510 7591 7684 7714 7992 8027 8184 8252 8396 8480 8513 8531 8555 8651 8691 8777 8870 8969 9046 9081 9083 9097 9101 9111 9145 9187 9205 9240 9305 9380 9547 9635 9680 9702 9741 9744 9878 9947 9953
சுவர்ண கேரளம் லாட்டரியில் மொத்தம் 10 வகையான பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
வெற்றி பெற்றவர்கள் பரிசுத் தொகையை கீழ்க்கண்ட முறையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
கேரளா அரசின் விதிகளின்படி,
கேரளா லாட்டரி துறை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள Barcode Scanner வசதியின் மூலம் உங்கள் டிக்கெட் உண்மையானதா என்பதை சரிபார்க்கலாம். மேலும், அதிகாரப்பூர்வ PDF முடிவில் உள்ள வெற்றி எண்ணுடன் உங்கள் டிக்கெட்டை ஒப்பிட்டு உறுதிப்படுத்துவது அவசியம்.
சுவர்ண கேரளம் (SK) என்பது கேரளா அரசின் மிகவும் பிரபலமான வாராந்திர லாட்டரிகளில் ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் மதியம் 3.00 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்தில் டிரா நடைபெறுகிறது. ஒவ்வொரு டிராவிற்கும் தனித்துவமான SK குறியீடும், டிரா எண்ணும் வழங்கப்படும். இந்த லாட்டரியில் மொத்தம் 6.5 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. முதல் பரிசு ரூ.1 கோடி என்பதால், ஒவ்வொரு வாரமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் இந்த லாட்டரியில் பங்கேற்கின்றனர்.
(பொறுப்புத்துறப்பு (Disclaimer): இந்தக் கட்டுரை தகவல் வழங்கும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே. லாட்டரி முடிவுகளை உறுதிப்படுத்த அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் PDF முடிவையே இறுதி ஆதாரமாகக் கருத வேண்டும். வெற்றி எண், பரிசுத் தொகை மற்றும் பரிசு கோரும் நடைமுறைகள் தொடர்பாக கேரளா லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளைப் பின்பற்றுங்கள்)