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Kerala Lottery Result Today (09-07-2026): கருண்யா பிளஸ் KN-631 லாட்டரி முடிவுகள்! ரூ.1 கோடி முதல் பரிசு யாருக்கு?

கேரள அரசின் கருண்யா பிளஸ் KN-631 லாட்டரி குலுக்கல் இன்று (09.07.2026) நடைபெறுகிறது. மதியம் 3 மணிக்கு டிரா நடைபெற உள்ள நிலையில், அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் மாலை 4.30 மணியளவில் வெளியாகும். ரூ.1 கோடி முதல் பரிசு உள்ளிட்ட முழு பரிசுத் தொகை விவரங்கள், பரிசு பெறும் நடைமுறைகள் மற்றும் முக்கிய தகவல்கள் இந்த கட்டுரையில் இடம்பெற்றுள்ளன.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 09, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:03 PM IST
Kerala Lottery Result Today (09-07-2026): கருண்யா பிளஸ் KN-631 லாட்டரி முடிவுகள்! ரூ.1 கோடி முதல் பரிசு யாருக்கு?
Image Credit: AI Generated | Kerala Lottery Result (09-07-2026): Karunya Plus KN-631 Result OutSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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