/Kerala Lottery Result Today (09-07-2026): கருண்யா பிளஸ் KN-631 லாட்டரி முடிவுகள்! ரூ.1 கோடி முதல் பரிசு யாருக்கு?

இன்றைய Karunya Plus KN-631 லாட்டரி குலுக்கல், திருவனந்தபுரம் பாலயம் பகுதியில் உள்ள கோர்க்கி பவனில் (Gorky Bhavan) அதிகாரிகள் முன்னிலையில் மதியம் 3.00 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. இதன் லைவ் அப்டேட் 2.55 மணியிலிருந்து தொடங்கும். அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் பொதுவாக மாலை 4.30 மணியளவில் வெளியிடப்படும்.
PF 129287
PH 377232
PB 576412
PA 129287
PB 129287
PC 129287
PD 129287
PE 129287
PG 129287
PH 129287
PJ 129287
PK 129287
PL 129287
PM 129287
1112 1282 3305 3366 3857 4444 4705 6322 6574 6944 7177 8094 8150 8331 8799 8945 9084 9403 9474
4792 5464 5695 8573 8942 9859
0047 1461 1716 1969 2313 2834 3131 3441 3634 3687 3914 4304 4351 4620 5145 6594 7712 7985 8016 8299 8449 8452 9009 9065 9349
0400 0402 0490 0571 0695 0713 0728 1165 1319 1382 1429 1499 1539 1673 1747 1775 1911 1933 2030 2304 2511 2684 2748 3303 3365 3769 3785 4023 4153 4260 4279 4339 4363 4589 4676 4918 4940 5379 5671 5692 5716 5811 5835 6060 6077 6212 6419 6479 6602 6693 6757 6930 7098 7119 7443 7496 7923 7994 8046 8114 8203 8226 8300 8408 8632 8832 8891 8941 8992 9147 9292 9329 9370 9659 9848 9944
0123 0468 0544 0715 0827 0828 0837 0934 0995 1007 1153 1178 1243 1304 1516 1570 1625 1651 1696 1998 2069 2322 2366 2576 2657 2691 2755 2877 2900 2958 3142 3167 3211 3287 3546 3675 3707 3808 4081 4292 4530 4576 4711 4878 5009 5090 5177 5393 5414 5425 5474 5487 5562 5703 5874 5877 6232 6560 6828 6898 7113 7125 7131 7199 7399 7486 7538 7639 8087 8251 8602 8625 8689 8721 8765 8923 9029 9159 9306 9625 9670 9690 9745 9965
0030 0060 0281 0381 0437 0445 0628 0670 0823 0865 0932 0966 1001 1074 1158 1163 1191 1193 1199 1242 1308 1322 1475 1523 1585 1609 1644 1667 1679 1728 1786 2008 2126 2156 2177 2411 2465 2472 2676 2716 2845 2878 2962 2964 2969 3000 3002 3056 3106 3249 3282 3368 3463 3537 3643 3703 3854 3968 3971 4008 4042 4070 4094 4109 4187 4313 4376 4580 4818 4973 5047 5123 5136 5257 5266 5374 5400 5423 5509 5540 5577 5689 5709 5710 5757 5818 5979 6026 6047 6093 6185 6377 6434 6535 6679 6775 6800 6865 6880 6884 6901 7066 7071 7083 7090 7094 7136 7139 7358 7379 7453 7481 7510 7519 7546 7572 7585 7720 7737 7783 7921 7954 7961 7990 8076 8134 8153 8171 8304 8456 8532 8540 8569 8576 8697 8750 8753 8794 8877 8936 8984 8999 9040 9128 9131 9224 9267 9312 9346 9373 9397 9402 9537 9555 9602 9682
இன்றைய Karunya Plus லாட்டரியில் முதல் பரிசாக ரூ.1,00,00,000 (ஒரு கோடி ரூபாய்) வழங்கப்படுகிறது. மேலும் பல்வேறு பிரிவுகளில் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் பரிசுகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
Karunya Plus என்பது கேரள மாநில அரசு நடத்தும் வாராந்திர ஏழு லாட்டரிகளில் ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழக்கிழமைகளில் இந்த டிரா நடத்தப்படுகிறது.
இன்றைய காருண்யா பிளஸ் லாட்டரியில் மொத்தம் 10 பிரிவுகளின் கீழ் பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளன. அதன் முழு விவரம் பின்வருமாறு:
கேரள லாட்டரி துறை தற்போது Barcode Scanner வசதியையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம்:
முடிவுகள் வெளியானதும், வெற்றி பெற்ற டிக்கெட் எண்கள் அதிகாரப்பூர்வ பட்டியலில் வெளியிடப்படும்.
(பொறுப்புத்துறப்பு (Disclaimer): இந்தக் கட்டுரை தகவல் வழங்கும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே. லாட்டரி முடிவுகளை உறுதிப்படுத்த அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் PDF முடிவையே இறுதி ஆதாரமாகக் கருத வேண்டும். வெற்றி எண், பரிசுத் தொகை மற்றும் பரிசு கோரும் நடைமுறைகள் தொடர்பாக கேரளா லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளைப் பின்பற்றுங்கள்)