Kerala KN-601 Lottery Result: கேரள லாட்டரி கருண்யா பிளஸ் KN-601 குலுக்கல் மதியம் 2 மணி.. ஒரு கோடி பரிசுத் தொகை!

Kerala KN-601 Lottery Result: கேரள அரசின் கீழ் செயல்படும் கேரள லாட்டரித் துறை சார்பாக "காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601" (Karunya Plus KN-601) லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று (2025 டிசம்பர் 12, வெள்ளிக்கிழமை) பிற்பகல் 2 மணிக்கு வெளியிடப்படும். அதாவது கேரளா உள்ளாட்சித் தேர்தல் காரணமாக 2025 டிசம்பர் 11 அன்று பிற்பகல் 3 மணிக்கு அறிவிக்கப்பட இருந்த கருண்யா பிளஸ் KN-601 குலுக்கல் இன்று ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
காருண்யா பிளஸ் KN-601 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியல், குலுக்கலுக்குப் பிறகு இங்கே புதுப்பிக்கப்படும். வாசகர்கள் முழுமையான வெற்றியாளர் பட்டியலுக்காக எங்களுடன் (Zee News Tamil) இணைந்திருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் அப்டேட்: வெற்றி எண்கள் பட்டியல்
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்
(காத்திருக்கவும்)
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
(காத்திருக்கவும்)
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 2வது பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்
(காத்திருக்கவும்)
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 3வது பரிசு (ரூ. 5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்
(காத்திருக்கவும்)
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 4வது பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
(காத்திருக்கவும்)
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 5வது பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
(காத்திருக்கவும்)
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 6வது பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
(காத்திருக்கவும்)
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 7வது பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
(காத்திருக்கவும்)
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 8வது பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
(காத்திருக்கவும்)
காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 9வது பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
(காத்திருக்கவும்)
காருண்யா பிளஸ் லாட்டரி பரிசு விவரங்கள்
கேரள மாநிலத்தில் மிகவும் பிரபலமான இந்த லாட்டரியின் மூலம் வெற்றி பெறும் அதிர்ஷ்டசாலிக்கு முதல் பரிசாக ரூ. 1 கோடி வழங்கப்படவுள்ளது. காருண்யா பிளஸ் லாட்டரியின் மொத்தப் பரிசு விவரங்கள் பின்வருமாறு:
- முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி
- ஆறுதல் பரிசு: ரூ. 5000
- 2வது பரிசு: ரூ. 30 லட்சம்
- 3வது பரிசு: ரூ. 5 லட்சம்
- 4வது பரிசு: ரூ. 5000
- 5வது பரிசு: ரூ. 2000
- 6வது பரிசு: ரூ. 1000
- 7வது பரிசு: ரூ. 500
- 8வது பரிசு: ரூ. 200
- 9வது பரிசு: ரூ. 100
ஆன்லைனில் முடிவுகளைப் பார்ப்பது எப்படி?
கேரள லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளைக் கீழ்க்கண்ட வழிகளில் ஆன்லைனில் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்:
அதிகாரப்பூர்வ தளங்கள்: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in ஆகிய அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
தேர்வு: இணையதளத்திற்குச் சென்று 'லாட்டரி ரிசல்ட்' என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்வு செய்யவும்.
காண்க: புதிய பக்கம் திறந்ததும், 'வியூ' (View) என்பதை கிளிக் செய்வதன் மூலம் முடிவுகளைத் திரையில் காணலாம்.
பரிசுத் தொகையைப் பெறுவதற்கான விதிமுறைகள்
வெற்றி பெற்றவர்கள் தங்கள் பரிசுத் தொகையைப் பெறுவதற்குப் பின்வரும் நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்:
ரூ. 5,000-க்கும் குறைவான பரிசு: வெற்றியாளர்கள் எந்தவொரு அங்கீகாரம் பெற்ற லாட்டரி முகவர் அல்லது சில்லறை விற்பனையாளரிடமிருந்தும் நேரடியாகப் பரிசுத் தொகையைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
ரூ. 5,000-க்கு மேற்பட்ட பரிசு: வெற்றியாளர்கள் தங்களின் அசல் வெற்றி டிக்கெட்டுடன், மாவட்ட லாட்டரி அலுவலகத்திலோ அல்லது மாநில லாட்டரி இயக்குநரகத்திலோ டிக்கெட்டுகளைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
கால வரம்பு: வெற்றியாளர்கள் தங்கள் டிக்கெட் எண்களை அதிகாரப்பூர்வ கேரள லாட்டரி இணையதளத்தில் சரிபார்த்து, முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் தங்களின் வெற்றி டிக்கெட்டைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரி என்பது ஒருவித வாய்ப்பு சார்ந்த விளையாட்டு. இதற்கு அடிமையாகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது.)
