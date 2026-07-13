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கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் (13-07-2026): பாக்கியதாரா BT-62 குலுக்கல்! முதல் பரிசு ₹1 கோடி

கேரள மாநில அரசின் Bhagyathara BT-62 லாட்டரி குலுக்கல் இன்று (13.07.2026) திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறுகிறது. மதியம் 2:55 மணி முதல் Live Updates தொடங்கும் நிலையில், அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் மாலை 4:30 மணிக்கு வெளியாகும். முதல் பரிசு ₹1 கோடி வழங்கப்படவுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 13, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:06 PM IST
கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் (13-07-2026): பாக்கியதாரா BT-62 குலுக்கல்! முதல் பரிசு ₹1 கோடி
Image Credit: AI Generated | Kerala Lottery Bhagyathara BT-62 ResultSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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