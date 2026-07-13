/கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் (13-07-2026): பாக்கியதாரா BT-62 குலுக்கல்! முதல் பரிசு ₹1 கோடி

கேரள மாநில அரசின் Kerala State Lotteries Department நடத்தும் வாராந்திர பாக்கியதாரா (Bhagyathara BT-62) லாட்டரி குலுக்கல் இன்று 13 ஜூலை 2026 (திங்கட்கிழமை) நடைபெறுகிறது. மதியம் 2:55 மணி முதல் நேரடி (Live) அப்டேட்கள் வெளியாகத் தொடங்கும். அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் மாலை 4:30 மணி அளவில் வெளியிடப்படும். இன்றைய குலுக்கல் திருவனந்தபுரம், Palayam, Bakery Junction அருகே உள்ள Gorky Bhavan-ல் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் நடைபெறுகிறது. லாட்டரி டிக்கெட் வாங்கியவர்கள் தங்களது டிக்கெட் எண்ணை அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டு பரிசு வென்றுள்ளார்களா என்பதை சரிபார்க்கலாம்.
BP 540430
BO 260724
BX 865157
BN 540430
BO 540430
BR 540430
BS 540430
BT 540430
BU 540430
BV 540430
BW 540430
BX 540430
BY 540430
BZ 540430
0482 0855 1483 1781 1817 2044 2070 3369 3941 4313 4662 5317 5646 6379 6717 7512 8045 9631 9890
1921 2296 4658 5173 7599 8003
0594 1068 1071 1086 1367 1548 1733 1750 1956 2432 2818 3722 3755 4220 4577 4690 4798 5121 5357 6895 8277 8779 8946 9109 9980
0005 0102 0135 0137 0180 0395 0726 0912 1028 1164 1237 1593 1688 1791 1792 1889 1938 2136 2162 2266 2344 2563 2672 2735 2934 2940 3183 3372 3417 3492 3749 3822 3898 3989 4011 4087 4244 4495 4570 4827 5107 5163 5252 5568 5725 6176 6257 6396 7145 7165 7196 7205 7257 7294 7411 7612 7655 7671 7677 7799 7894 8087 8116 8225 8350 8601 8621 8652 8685 8762 8844 8878 9249 9499 9620 9856
0019 0186 0295 0447 0650 0911 1150 1201 1284 1564 1614 1860 2057 2130 2190 2221 2227 2301 2444 2586 2642 2851 2907 3047 3091 3184 3187 3294 3306 3375 3505 3517 3538 3741 3926 3954 3958 4010 4026 4209 4247 4318 4324 4367 4476 4525 4528 4542 4545 4721 4961 4970 5136 5150 5203 5326 5407 5684 5738 6251 6260 6401 6547 6733 6768 6893 7121 7147 7156 7170 7256 7345 7672 7757 7795 8251 8472 8511 8536 8590 8663 8945 9032 9305 9373 9427 9491 9505 9706 9761 9778 9823 9894 9959
0081 0120 0122 0158 0164 0280 0289 0292 0354 0397 0422 0494 0538 0635 0738 0859 1010 1278 1289 1292 1348 1353 1531 1625 1774 1908 2075 2164 2248 2254 2311 2383 2408 2449 2535 2537 2628 2785 2875 2922 3079 3119 3272 3319 3407 3439 3449 3457 3466 3602 3739 3836 4001 4039 4061 4161 4278 4333 4605 4663 4739 4749 4764 4943 4998 5056 5071 5196 5332 5476 5486 5513 5570 5599 5602 5619 5638 5699 5729 5756 5994 6111 6129 6193 6202 6222 6271 6365 6390 6433 6466 6499 6549 6657 6738 6919 6938 7026 7052 7055 7096 7183 7255 7353 7501 7619 7644 7732 7856 7881 7990 8014 8047 8056 8070 8084 8086 8139 8156 8320 8334 8405 8468 8525 8527 8559 8600 8632 8711 8738 8821 8877 9010 9050 9056 9123 9178 9202 9276 9587 9698 9798 9883 9932City & Local Guides
இந்த வார பாக்கியதாரா லாட்டரியில் மொத்தம் 10 வகையான பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன.