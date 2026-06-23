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கேரளா லாட்டரி SS-525 முடிவு இன்று: ரூ.1 கோடி முதல் பரிசு யாருக்கு? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்!

கேரள அரசின் ஸ்த்ரீ சக்தி (Sthree Sakthi) SS-525 லாட்டரி குலுக்கல் ஜூன் 23, 2026 அன்று திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்றது. ரூ.50 மதிப்புள்ள இந்த லாட்டரியில் முதல் பரிசாக ரூ.1 கோடி வழங்கப்படுகிறது. ஆயிரக்கணக்கானோர் எதிர்பார்த்த இந்த குலுக்கலில் வெற்றி எண்கள், பரிசுத் தொகைகள் மற்றும் பரிசு பெறும் நடைமுறைகள் பற்றிய முழு தகவல்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 23, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:10 PM IST
கேரளா லாட்டரி SS-525 முடிவு இன்று: ரூ.1 கோடி முதல் பரிசு யாருக்கு? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்!
Image Credit: AI Generated | Kerala Lottery Sthree Sakthi Result

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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