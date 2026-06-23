/கேரளா லாட்டரி SS-525 முடிவு இன்று: ரூ.1 கோடி முதல் பரிசு யாருக்கு? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்!

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநில லாட்டரி துறையின் மிகவும் பிரபலமான வாராந்திர லாட்டரிகளில் ஒன்றான ஸ்த்ரீ சக்தி (Sthree Sakthi) SS-525 லாட்டரி குலுக்கல் இன்று (23 ஜூன் 2026) பிற்பகல் 3 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெறுகிறது. ரூ.50 மட்டுமே விலையுள்ள இந்த லாட்டரியின் முதல் பரிசாக ரூ.1 கோடி வழங்கப்படுவதால், ஆயிரக்கணக்கானோர் இன்று வெளியாகும் முடிவுகளை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.
ST 871122
SS 679010
SO 822330
SN 871122
SO 871122
SP 871122
SR 871122
SS 871122
SU 871122
SV 871122
SW 871122
SX 871122
SY 871122
SZ 871122
0169 1485 1779 1900 1956 1994
2153 2460 2604 3370 3812 4482
5339 6122 6450 7265 8864 9290
9786
1053 2139 4057 6557 7326 9548
0284 0294 0507 0761 1050 1329
1384 1404 1525 1915 3089 3125
3452 3916 4006 4078 4896 5890
6097 6319 6562 8060 8081 9340
9901
0090 0125 0161 0506 0893 1049
1268 1294 1295 1474 1572 1582
1801 1969 2156 2255 2277 2356
2389 2392 2503 2524 2530 2607
2614 2618 2906 2921 3007 3072
3075 3465 3538 3606 3718 3758
4041 4254 4277 4658 4673 4772
4805 5235 5463 5600 5679 5809
6240 6574 6596 6691 6734 6742
6957 7343 7424 7425 7741 7859
7994 8061 8204 8274 8276 8292
8343 8350 8790 8823 8837 8932
9090 9277 9851 9875
0052 0181 0266 0302 0676 0695
0713 1000 1039 1098 1184 1205
1302 1367 1412 1473 1684 1725
2103 2145 2161 2202 2318 2605
2760 2822 3035 3050 3279 3293
3522 3927 4060 4215 4425 4476
4754 4849 4916 5035 5279 5365
5384 5400 5875 5959 5962 6171
6188 6210 6233 6269 6330 6372
6384 6386 6474 6522 6625 6720
6906 6924 7084 7161 7217 7243
7312 7357 7390 7466 7489 7771
7789 7799 7888 8014 8256 8447
8470 8574 8887 8899 9149 9292
9406 9474 9606 9615 9848 9907
0019 0036 0192 0222 0330 0382
0425 0439 0519 0594 0607 0653
0750 0784 0799 0805 0866 0959
0995 1029 1124 1183 1346 1490
1544 1600 1617 1789 1845 1894
2154 2308 2434 2469 2574 2575
2577 2725 2759 2860 2864 2898
3061 3101 3129 3145 3160 3165
3185 3194 3285 3356 3373 3400
3454 3564 3647 3679 3680 4306
4339 4399 4416 4508 4519 4574
4586 4611 4646 4758 4765 4802
4918 4931 5064 5185 5237 5254
5260 5461 5491 5498 5503 5748
5786 5805 5815 5918 5961 6120
6230 6387 6423 6489 6520 6592
6638 6685 6694 6698 6755 6783
6912 6914 6961 7058 7073 7196
7255 7264 7383 7407 7416 7448
7510 7773 7917 8000 8031 8068
8138 8222 8283 8330 8430 8443
8473 8492 8522 8579 8706 8747
8796 8819 8867 8876 8991 9062
9079 9232 9392 9414 9483 9508
9586 9747 9755 9757 9856 9908
கேரள மாநில அரசு நடத்தும் ஏழு வாராந்திர லாட்டரிகளில் ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி முக்கிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் இந்த குலுக்கல் நடைபெறுகிறது. "SS" என்ற குறியீட்டுடன் வெளியிடப்படும் இந்த லாட்டரியில் பல்வேறு தொடர்களில் டிக்கெட்டுகள் அச்சிடப்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு வாரமும் சுமார் 108 லட்சம் டிக்கெட்டுகள் விற்பனைக்கு விடப்படுகின்றன. லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த லாட்டரியில் பங்கேற்பதால், மாநிலத்தின் மிகப்பெரிய வாராந்திர லாட்டரிகளில் ஒன்றாக இது கருதப்படுகிறது.
ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரியில் மொத்தம் 10 வகையான பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
முதல் பரிசு வென்ற தொடரைத் தவிர மற்ற தொடர்களில் அதே எண்ணைக் கொண்ட டிக்கெட்டுகளுக்கு ஆறுதல் பரிசும் வழங்கப்படும்.
பரிசு வென்றவர்கள் தங்கள் டிக்கெட்டுகளை அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளுடன் சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அதன் பின்னர்,
இன்றைய ஸ்த்ரீ சக்தி SS-525 குலுக்கல் பிற்பகல் 3 மணிக்கு நடைபெறும். அதன் பின்னர் முதல் பரிசு, இரண்டாம் பரிசு மற்றும் மற்ற அனைத்து பரிசு எண்களும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும். முடிவுகள் வெளியானதும், வெற்றி எண்கள் கேரள மாநில லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ கெஜெட்டிலும் பதிவு செய்யப்படும்.