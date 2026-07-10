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கேரளா லாட்டரி முடிவு: ₹1 கோடி யாருக்கு? சுவர்ண கேரளம் SK-60 Winning Number, பரிசுத் தொகை விவரங்கள்

கேரள மாநில லாட்டரி துறை நடத்தும் சுவர்ண கேரளம் SK-60 லாட்டரி இன்று (10-07-2026) நடைபெறுகிறது. மதியம் 2.55 மணி முதல் நேரலை அப்டேட்களும், மாலை 4.30 மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளும் வெளியாகும். முதல் பரிசு ₹1 கோடி. பரிசுத் தொகை, வெற்றி எண்களை சரிபார்ப்பது, பரிசு பெறும் முறை உள்ளிட்ட அனைத்து முக்கிய தகவல்களும் இந்த கட்டுரையில் இடம்பெற்றுள்ளன.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 10, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:14 PM IST
கேரளா லாட்டரி முடிவு: ₹1 கோடி யாருக்கு? சுவர்ண கேரளம் SK-60 Winning Number, பரிசுத் தொகை விவரங்கள்
Image Credit: AI Generated | Kerala Lottery Suvarna Keralam SK-60 Result TodaySource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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