/கேரளா லாட்டரி முடிவு: ₹1 கோடி யாருக்கு? சுவர்ண கேரளம் SK-60 Winning Number, பரிசுத் தொகை விவரங்கள்

கேரளா மாநில லாட்டரித் துறையின் மிக பிரபலமான வாராந்திர குலுக்கல்களில் ஒன்றான சுவர்ணா கேரளம் SK 60 (Suvarna Keralam SK 60) லாட்டரி குலுக்கல் இன்று, வெள்ளிக்கிழமை (10 ஜூலை 2026) நடைபெறுகிறது. இந்த டிக்கெட்டின் விலை வெறும் ₹50 மட்டுமே.
இன்று அதிர்ஷ்டக் காற்று உங்கள் பக்கம் வீசப்போகிறதா என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள ஒட்டுமொத்த லாட்டரி பிரியர்களும் ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். திருவனந்தபுரம் பாளையம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகில் உள்ள கோர்க்கி பவனில் (Gorky Bhavan) அரசு அதிகாரிகளின் முன்னிலையில் இந்த குலுக்கல் நடத்தப்படுகிறது.
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ஆறுதல் பரிசும் வழங்கப்படுகிறது.
நேரடி முடிவுகள் (Live Updates): மதியம் 2:55 மணி முதல் நேரடி முடிவுகள் வெளியாகத் தொடங்கும்.
அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் (Official PDF): மாலை 4:30 மணிக்கு முழுமையான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான முடிவுகள் கேரளா லாட்டரித் துறையின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்.
லாட்டரி முடிவுகள் வெளியான பிறகு, உங்கள் டிக்கெட்டில் உள்ள:
ஆகியவற்றை அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கலாம். முதலில் வெளியாகும் நேரலை முடிவுகளை மட்டுமே நம்பாமல், பின்னர் வெளியிடப்படும் அதிகாரப்பூர்வ PDF முடிவுகளையும் சரிபார்ப்பது நல்லது.
வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுத் தொகையைப் பெற இரண்டு விதமான நடைமுறைகள் உள்ளன.
இன்று சுவர்ண கேரளம் SK-60 லாட்டரி குலுக்கல் நடைபெறுகிறது.
முதல் பரிசுத் தொகை ₹1,00,00,000 (1 கோடி).
மாலை 4.30 மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வ முடிவு வெளியிடப்படும்.
ஒரு சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி டிக்கெட்டின் விலை ₹50.
அசல் டிக்கெட், அடையாள ஆவணங்களுடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கி அல்லது கேரள அரசு லாட்டரி அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்து பரிசுத் தொகையைப் பெற வேண்டும்.
இந்த கட்டுரை பொதுமக்களுக்கு தகவல் வழங்கும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே தயாரிக்கப்பட்டது. இதில் இடம்பெற்றுள்ள கேரள லாட்டரி தொடர்பான தகவல்கள் கேரள மாநில லாட்டரி துறை வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இந்த கட்டுரையில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் எடுக்கப்படும் தனிப்பட்ட முடிவுகள் அல்லது ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளுக்கு இந்த இணையதளம் அல்லது ஆசிரியர் பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள்.