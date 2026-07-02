/கேரளா காருண்யா பிளஸ் KN-630 லாட்டரி முடிவுகள்: இன்று ரூ. 1 கோடி வெல்லப்போவது யார்?

கேரளா மாநில லாட்டரித் துறையின் மிகவும் பிரபலமான வாராந்திர லாட்டரிகளில் ஒன்றான ‘காருண்யா பிளஸ் KN 630’ (Karunya Plus KN.630) குலுக்கல் இன்று (02 ஜூலை 2026, வியாழக்கிழமை) நடைபெறுகிறது. இந்த வாரத்திற்கான அதிர்ஷ்டசாலி யார் என்பதை அறிய ஒட்டுமொத்த கேரளாவும், லாட்டரி பிரியர்களும் மிகுந்த ஆவலோடு காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
இன்று பிற்பகல் 2.55 மணி அளவில் திருவனந்தபுரம் பாளையம், பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகில் உள்ள ‘கோர்க்கி பவனில்’ (Gorky Bhavan) அரசு அதிகாரிகளின் முன்னிலையில் இந்த நேரடி குலுக்கல் முறைப்படி தொடங்கியது.
PZ 902530
PV 358141
PV 339420
PN 902530
PO 902530
PP 902530
PR 902530
PS 902530
PT 902530
PU 902530
PV 902530
PW 902530
PX 902530
PY 902530
0663 0782 1580 1585 1654 2948 3151 3465 3848 4509 4593 4879 5076 6870 7537 7651 8186 8803 9750
0908 2304 3560 7008 8701 9592
0883 0974 1486 1783 2585 2727 3028 3402 3977 4776 4783 5606 5719 6335 6417 6949 7192 7631 7813 7831 7872 8511 8758 9290 9819
0023 0263 0295 0511 0646 0825 0927 0980 1387 1483 1502 1521 1613 1623 1649 1777 1835 2135 2142 2145 2306 2307 2459 2539 2570 2579 2628 2900 2952 3356 3496 3676 4141 4146 4204 4446 4481 4484 4816 4851 4918 4995 5178 5203 5299 5526 5553 5673 5693 5697 5905 5952 6011 6160 6241 6267 6327 6409 6670 7436 7452 7788 8063 8162 8224 8415 8587 8814 8897 8901 8935 9390 9523 9691 9739 9895
காருண்யா பிளஸ் லாட்டரி மொத்தம் 12 சீரிஸ்களில் (Series) வெளியிடப்படுகிறது. வாரந்தோறும் சுமார் 108 லட்சம் டிக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. ஆறுதல் பரிசு உட்பட மொத்தம் 10 பிரிவுகளில் பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அதன் விவரம் இதோ:
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பரிசு விவரம்
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பரிசுத் தொகை
|முதல் பரிசு (1st Prize)
|₹ 1,00,00,000/- (1 கோடி ரூபாய்)
|இரண்டாம் பரிசு (2nd Prize)
|₹ 30,00,000/- (30 லட்சம்)
|மூன்றாம் பரிசு (3rd Prize)
|₹ 5,00,000/- (5 லட்சம்)
|ஆறுதல் பரிசு (Consolation Prize)
|₹ 5,000/-
|நான்காம் பரிசு (4th Prize)
|₹ 5,000/-
|ஐந்தாம் பரிசு (5th Prize)
|₹ 2,000/-
|ஆறாம் பரிசு (6th Prize)
|₹ 1,000/-
|ஏழாம் பரிசு (7th Prize)
|₹ 500/-
|எட்டாம் பரிசு (8th Prize)
|₹ 200/-
|ஒன்பதாம் பரிசு (9th Prize)
|₹ 100/-
நீங்கள் வாங்கிய டிக்கெட்டிற்கு பரிசு விழுந்திருந்தால், அதைப் பெற்றுக் கொள்ள சில அரசு விதிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்:
பொதுமக்கள் தங்களின் டிக்கெட்டுகள் போலியானவையா அல்லது உண்மையானவையா என்பதை எளிதாகக் கண்டறியும் வகையில், கேரள லாட்டரித் துறை "Kerala Lottery Barcode Scanner" என்ற புதிய வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் உங்கள் டிக்கெட்டில் உள்ள பார் கோடை ஸ்கேன் செய்து அதன் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்து கொள்ளலாம்.
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