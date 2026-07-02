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கேரளா காருண்யா பிளஸ் KN-630 லாட்டரி முடிவுகள்: இன்று ரூ. 1 கோடி வெல்லப்போவது யார்?

Kerala Lottery Result: கேரளா மாநில லாட்டரித் துறையின் காருண்யா பிளஸ் KN-630 குலுக்கல் இன்று மதியம் 2.55 மணிக்குத் தொடங்குகிறது. இதன் முதல் பரிசு ரூ. 1 கோடியாகும். முடிவுகள் மாலை 4.30 மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 02, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:30 PM IST
கேரளா காருண்யா பிளஸ் KN-630 லாட்டரி முடிவுகள்: இன்று ரூ. 1 கோடி வெல்லப்போவது யார்?
Image Credit: AI Generated | Kerala Lottery Karunya Plus KN 630 ResultSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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