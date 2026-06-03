/ரூ. 1 கோடி யாருக்கு? இன்று வெளியாகும் கேரளா தனலட்சுமி DL-55 லாட்டரி முடிவுகள்

Dhanalekshmi DL-55 Result Tamil: கேரள மாநில லாட்டரித்துறை வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் வெவ்வேறு பெயர்களில் லாட்டரி குலுக்கல்களை நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று புதன்கிழமை (03-06-2026) 'தனலட்சுமி DL-55' (Dhanalekshmi DL-55) லாட்டரிக்கான முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.
முதல் பரிசு (ரூ.1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்
காத்திருக்கவும்
இரண்டாவது பரிசு (ரூ.30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்
காத்திருக்கவும்
மூன்றாவது பரிசு (ரூ.5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்
காத்திருக்கவும்
ஆறுதல் பரிசு (ரூ.5,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
காத்திருக்கவும்
நான்காவது பரிசு (ரூ.5,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
காத்திருக்கவும்
ஐந்தாவது பரிசு (ரூ.2,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
காத்திருக்கவும்
ஆறாவது பரிசு (ரூ.1,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
காத்திருக்கவும்
ஏழாவது பரிசு (ரூ.500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
காத்திருக்கவும்
எட்டாவது பரிசு (ரூ.200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
காத்திருக்கவும்
ஒன்பதாவது பரிசு (ரூ.100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
காத்திருக்கவும்
தனலட்சுமி லாட்டரி மொத்தம் 10 அடுக்கு பரிசுகளைக் கொண்டுள்ளது. இதில் முதல் மூன்று பரிசுகள் மிக முக்கியமானவை:
முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி
இரண்டாம் பரிசு: ரூ. 30 லட்சம்
மூன்றாம் பரிசு: ரூ. 5 லட்சம்
இதனுடன் ஆறுதல் பரிசு (Consolation Prize) மற்றும் 4 முதல் 9 வரையிலான இதர பரிசுகளும் வழங்கப்படுகின்றன. மொத்தம் 3,95,294 வெற்றியாளர்களுக்கு பரிசுகள் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.
கேரள அரசு லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வமான முடிவுகள் மதியம் 3 மணி முதல் நேரலையாகத் தொடங்கும். மாலை 4 மணி அளவில் முழுமையான முடிவுகள் பிடிஎஃப் (PDF) கோப்பாக இணையதளத்தில் வெளியாகும்.
வெற்றியாளர்கள் தங்கள் பரிசுத் தொகையைப் பெற, முடிவுகள் வெளியான 30 நாட்களுக்குள் தங்களின் வெற்றி பெற்ற டிக்கெட் மற்றும் அடையாளச் சான்றுகளை லாட்டரி துறையிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ரூ. 1 லட்சம் வரையிலான பரிசுகளை அந்தந்த மாவட்ட லாட்டரி அலுவலகங்களிலும், அதற்கு மேற்பட்ட தொகையை லாட்டரி இயக்குநரகத்திலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)