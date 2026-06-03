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ரூ. 1 கோடி யாருக்கு? இன்று வெளியாகும் கேரளா தனலட்சுமி DL-55 லாட்டரி முடிவுகள்

Kerala Lottery Result Today: இன்று (புதன்கிழமை) வெளியாகும் கேரளா தனலட்சுமி DL-55 லாட்டரியின் முதல் பரிசு ரூ. 1 கோடி ஆகும். ரூ. 50 விலையுள்ள இந்த லாட்டரியின் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் மதியம் 3 மணி முதல் நேரலையாக அறிவிக்கப்பட்டு, மாலை 4 மணிக்கு முழு PDF கோப்பாக வெளியாகும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 03, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:04 PM IST
ரூ. 1 கோடி யாருக்கு? இன்று வெளியாகும் கேரளா தனலட்சுமி DL-55 லாட்டரி முடிவுகள்
Image Credit: Dhanalekshmi DL-55 Kerala Lottery Result Out Check Lucky Winning Number | Image: Ai (Gemini)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

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