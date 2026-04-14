Kerala Lottery Result Today | கேரள லாட்டரி முடிவுகள் (14.04.2026): ஸ்திரீ சக்தி SS-515 முதல் பரிசு ரூ.1 கோடி

Kerala Lottery, Sthree Sakthi SS-515 Result: கேரள மாநில லாட்டரி துறையின் மிகவும் பிரபலமான குலுக்கல்களில் ஒன்றான "ஸ்திரீ சக்தி (Sthree Sakthi) SS-515" லாட்டரி குலுக்கல் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறுகிறது. இந்த வாராந்திர குலுக்கல் திருவனந்தபுரம் பாளையம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள 'கோர்க்கி பவனில்' (Gorky Bhavan) வைத்து நடத்தப்பட உள்ளது. இன்றைய கேரள லாட்டரி அதிர்ஷ்ட எண்கள் சற்று நேரத்தில் வெளியாகின்றன. 1 கோடி ரூபாய் முதல் 100 ரூபாய் வரை வெல்லப்போகும் எண்களை உடனுக்குடன் தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி: வெற்றி எண்களின் பட்டியல்
முதல் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
SU 127849
இரண்டாம் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
SV 538078
மூன்றாம் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
SO 238220
ஆறுதல் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
SO 127849
SP 127849
SR 127849
SS 127849
ST 127849
SV 127849
SW 127849
SX 127849
SY 127849
SZ 127849
4வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
0267 1238 1526 1565 2438 2553 2955 3468 3516 3527
4799 5195 6055 7008 7667 7864 8117 8290 8667
5வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
0423 1426 3131 4112 5169 7832
6வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
0015 0059 0375 0519 0984 1370 1945 3448 3707
4051 6135 6181 6611 6907 7070 7129 7157 8199
8235 8265 8387 9450 9527 9542 9900
7வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
0121 0135 0376 0396 0413 0424 0663 0856 0968
1006 1097 1158 1220 1290 1325 1405 1440 1515
1608 1677 1773 2060 2097 2483 2638 2721 3238
3363 3670 4092 4225 4324 4507 4690 4813 4819
4897 5231 5276 5279 5348 5460 5618 5816 5849
6245 6812 6885 7350 7467 7523 7608 7610 7619
7959 8063 8509 8531 8556 8677 8692 8762 8765
8815 9004 9079 9177 9457 9459 9486 9606 9731
9788 9880 9914 9970
8வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
0143 0260 0583 0772 1320 1353 1381 1458 1466
1479 1606 1760 1796 1996 2480 2595 2631 2871
2966 3019 3105 3327 3504 3533 3540 3593 3751
3779 3897 4243 4394 4409 4471 4490 4550 4581
4585 4617 4687 4763 4784 4972 5030 5174 5287
5311 5606 5647 5683 5695 5815 5860 6343 6392
6587 6737 6881 7020 7035 7043 7155 7228 7291
7388 7499 7672 7693 7787 7817 7850 7858 7935
7972 8004 8114 8153 8297 8379 8431 8530 8750
9032 9438 9525 9568 9727 9761 9801 9855 9987
9வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
(காத்திருக்கவும்)
கேரள லாட்டரி முடிவுகள் நேரலை மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள்
இன்றைய குலுக்கல் குறித்த நேரலை ஒளிபரப்பு மதியம் 2:55 மணி அளவில் தொடங்கும். குலுக்கல் முடிவடைந்த பிறகு, வெற்றியாளர்களின் முழு பட்டியல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் மாலை 4:30 மணிக்கு கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்படும்.
ஸ்திரீ சக்தி SS-515 பரிசுத் தொகை விவரங்கள்
இன்றைய ஸ்திரீ சக்தி SS-515 குலுக்கலில் வழங்கப்பட உள்ள பரிசுத் தொகைகள் பின்வருமாறு:
முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000/- (1 கோடி ரூபாய்)
இரண்டாம் பரிசு: ₹30,00,000/-
மூன்றாம் பரிசு: ₹5,00,000/-
ஆறுதல் பரிசு: ₹8,000/-
நான்காம் பரிசு: ₹5,000/-
ஐந்தாம் பரிசு: ₹2,000/-
ஆறாம் பரிசு: ₹1,000/-
ஏழாம் பரிசு: ₹500/-
எட்டாம் பரிசு: ₹200/-
ஒன்பதாம் பரிசு: ₹100/-
கேரள லாட்டரி குலுக்கல்: வெற்றியாளர்களுக்கான கவனத்திற்கு..
நீங்கள் லாட்டரியில் வெற்றி பெற்றிருந்தால், பின்வரும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி உங்களது பரிசுத் தொகையை உறுதி செய்துகொள்ளலாம்:
லாட்டரி முடிவுகள் சரிபார்ப்பு: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான keralalotteries.com இல் உங்கள் டிக்கெட் எண்ணை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். மேலும், போலி டிக்கெட்டுகளைக் கண்டறிய கேரளா லாட்டரி துறையின் பார்கோடு ஸ்கேனர் வசதியைப் பயன்படுத்தலாம்.
லாட்டரி பரிசு பெறுதல்: ₹5,000 வரையிலான சிறிய தொகைகளை கேரளாவிலுள்ள எந்தவொரு லாட்டரி கடையிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால், அதற்கு மேற்பட்ட தொகையை வென்றவர்கள் 30 நாட்களுக்குள் தகுந்த அடையாளச் சான்றுகளுடன் வங்கி அல்லது லாட்டரி அலுவலகத்தை அணுக வேண்டும்.
வரி பிடித்தம்: வெற்றித் தொகையில் 30% அரசு வரியாகவும், 10% முதல் 12% வரை முகவர் கமிஷனாகவும் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட பின்னரே மீதமுள்ள தொகை வெற்றியாளருக்கு வழங்கப்படும்.
பொறுப்புத் துறப்பு
லாட்டரி விளையாட்டு நிதி அபாயத்திற்கு உட்பட்டது. இதற்கு அடிமையாகாமல் வாசகர்கள் பொறுப்புடன் விளையாடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான செய்திகளுக்காக மட்டுமே. Zee News Tamil லாட்டரி விளையாட்டை ஒருபோதும் ஊக்குவிக்காது.
கேரள லாட்டரி ஸ்திரீ சக்தி SS-515: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. இன்றைய ஸ்திரீ சக்தி SS-515 குலுக்கல் எப்போது நடைபெறும்?
இன்றைய (ஏப்ரல் 14, 2026) குலுக்கலின் நேரலை முடிவுகள் பிற்பகல் 2:55 மணிக்குத் தொடங்கும். முழுமையான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் மாலை 4:30 மணிக்கு வெளியாகும்.
2. இந்த லாட்டரியின் முதல் பரிசுத் தொகை எவ்வளவு?
ஸ்திரீ சக்தி SS-515 லாட்டரியின் முதல் பரிசாக ₹1,00,00,000 (1 கோடி ரூபாய்) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. கேரள லாட்டரி முடிவுகளை அதிகாரப்பூர்வமாக எங்கு பார்க்கலாம்?
லாட்டரி முடிவுகளை கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.keralalotteries.com என்ற முகவரியில் சரிபார்க்கலாம்.
4. வெற்றி பெற்ற பரிசை எவ்வாறு பெறுவது?
₹5,000 வரை: கேரளாவிலுள்ள எந்த லாட்டரி விற்பனை நிலையத்திலும் டிக்கெட்டைக் கொடுத்துப் பணத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
₹5,000-க்கு மேல்: அடையாளச் சான்றுகள் மற்றும் வெற்றிக்கான டிக்கெட்டுடன் அரசு லாட்டரி அலுவலகத்தையோ அல்லது வங்கியையோ அணுக வேண்டும்.
5. பரிசுத் தொகையில் வரி பிடித்தம் செய்யப்படுமா?
ஆம். மொத்தப் பரிசுத் தொகையில் 30% அரசு வருமான வரி மற்றும் 10-12% முகவர் கமிஷன் பிடித்தம் செய்யப்படும். அதன் பிறகே மீதமுள்ள தொகை வெற்றியாளரிடம் வழங்கப்படும்.
