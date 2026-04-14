English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Kerala Lottery Result Today | கேரள லாட்டரி முடிவுகள் (14.04.2026): ஸ்திரீ சக்தி SS-515 முதல் பரிசு ரூ.1 கோடி

Kerala Lottery Result Today | கேரள லாட்டரி முடிவுகள் (14.04.2026): ஸ்திரீ சக்தி SS-515 முதல் பரிசு ரூ.1 கோடி

Kerala Lottery Result Today Update: இன்றைய ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரியில் முதல் பரிசாக ₹1 கோடி வழங்கப்படுகிறது. திருவனந்தபுரம் கோர்க்கி பவனில் நடைபெறும் இந்த குலுக்கல் முடிவுகள் மாலை 4:30 மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகிறது. கேரள லாட்டரி துறை இன்று (ஏப்ரல் 14, 2026) 'ஸ்திரீ சக்தி SS-515' லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை அறிவிக்க உள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 14, 2026, 03:49 PM IST

Trending Photos

ஜார்க்கண்டில் ‘தங்க வேட்டை’: 1900 ஹெக்டேரில் தங்கம் எடுக்கும் பணி தீவிரம்!
camera icon11
Gold
ஜார்க்கண்டில் ‘தங்க வேட்டை’: 1900 ஹெக்டேரில் தங்கம் எடுக்கும் பணி தீவிரம்!
30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சனி-புதன் சேர்க்கை: இந்த 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்!
camera icon6
Budhan Peyarchi
30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சனி-புதன் சேர்க்கை: இந்த 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்!
தமிழகத்தில் இளம் வயதில் முதல்வர் ஆனது யார் தெரியுமா?
camera icon6
vijay
தமிழகத்தில் இளம் வயதில் முதல்வர் ஆனது யார் தெரியுமா?
30 ஆண்டுகளுக்கு பின் மேஷத்தில் சனிப் பெயர்ச்சி 2027: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர ராஜயோகம்
camera icon7
Saturn Transit
30 ஆண்டுகளுக்கு பின் மேஷத்தில் சனிப் பெயர்ச்சி 2027: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர ராஜயோகம்
Kerala Lottery Result Today | கேரள லாட்டரி முடிவுகள் (14.04.2026): ஸ்திரீ சக்தி SS-515 முதல் பரிசு ரூ.1 கோடி

Kerala Lottery, Sthree Sakthi SS-515  Result: கேரள மாநில லாட்டரி துறையின் மிகவும் பிரபலமான குலுக்கல்களில் ஒன்றான "ஸ்திரீ சக்தி (Sthree Sakthi) SS-515" லாட்டரி குலுக்கல் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறுகிறது. இந்த வாராந்திர குலுக்கல் திருவனந்தபுரம் பாளையம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள 'கோர்க்கி பவனில்' (Gorky Bhavan) வைத்து நடத்தப்பட உள்ளது. இன்றைய கேரள லாட்டரி அதிர்ஷ்ட எண்கள் சற்று நேரத்தில் வெளியாகின்றன. 1 கோடி ரூபாய் முதல் 100 ரூபாய் வரை வெல்லப்போகும் எண்களை உடனுக்குடன் தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி: வெற்றி எண்களின் பட்டியல்

முதல் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

SU 127849

இரண்டாம்  பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

SV 538078

மூன்றாம் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

SO 238220

ஆறுதல் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

SO 127849
SP 127849
SR 127849
SS 127849
ST 127849
SV 127849
SW 127849
SX 127849
SY 127849
SZ 127849

4வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

0267  1238  1526  1565  2438  2553  2955  3468  3516  3527  
4799  5195  6055  7008  7667  7864  8117  8290  8667

5வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

0423  1426  3131  4112  5169  7832

6வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

0015  0059  0375  0519  0984  1370  1945  3448  3707  
4051  6135  6181  6611  6907  7070  7129  7157  8199  
8235  8265  8387  9450  9527  9542  9900

7வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

0121  0135  0376  0396  0413  0424  0663  0856  0968  
1006  1097  1158  1220  1290  1325  1405  1440  1515  
1608  1677  1773  2060  2097  2483  2638  2721  3238  
3363  3670  4092  4225  4324  4507  4690  4813  4819  
4897  5231  5276  5279  5348  5460  5618  5816  5849  
6245  6812  6885  7350  7467  7523  7608  7610  7619  
7959  8063  8509  8531  8556  8677  8692  8762  8765  
8815  9004  9079  9177  9457  9459  9486  9606  9731  
9788  9880  9914  9970

8வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

0143  0260  0583  0772  1320  1353  1381  1458  1466  
1479  1606  1760  1796  1996  2480  2595  2631  2871  
2966  3019  3105  3327  3504  3533  3540  3593  3751  
3779  3897  4243  4394  4409  4471  4490  4550  4581  
4585  4617  4687  4763  4784  4972  5030  5174  5287  
5311  5606  5647  5683  5695  5815  5860  6343  6392  
6587  6737  6881  7020  7035  7043  7155  7228  7291  
7388  7499  7672  7693  7787  7817  7850  7858  7935  
7972  8004  8114  8153  8297  8379  8431  8530  8750  
9032  9438  9525  9568  9727  9761  9801  9855  9987

9வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

(காத்திருக்கவும்)

கேரள லாட்டரி முடிவுகள் நேரலை மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள்

இன்றைய குலுக்கல் குறித்த நேரலை ஒளிபரப்பு மதியம் 2:55 மணி அளவில் தொடங்கும். குலுக்கல் முடிவடைந்த பிறகு, வெற்றியாளர்களின் முழு பட்டியல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் மாலை 4:30 மணிக்கு கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்படும்.

ஸ்திரீ சக்தி SS-515 பரிசுத் தொகை விவரங்கள்

இன்றைய ஸ்திரீ சக்தி SS-515 குலுக்கலில் வழங்கப்பட உள்ள பரிசுத் தொகைகள் பின்வருமாறு:

முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000/- (1 கோடி ரூபாய்)

இரண்டாம் பரிசு: ₹30,00,000/-

மூன்றாம் பரிசு: ₹5,00,000/-

ஆறுதல் பரிசு: ₹8,000/-

நான்காம் பரிசு: ₹5,000/-

ஐந்தாம் பரிசு: ₹2,000/-

ஆறாம் பரிசு: ₹1,000/-

ஏழாம் பரிசு: ₹500/-

எட்டாம் பரிசு: ₹200/-

ஒன்பதாம் பரிசு: ₹100/-

கேரள லாட்டரி குலுக்கல்: வெற்றியாளர்களுக்கான கவனத்திற்கு..

நீங்கள் லாட்டரியில் வெற்றி பெற்றிருந்தால், பின்வரும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி உங்களது பரிசுத் தொகையை உறுதி செய்துகொள்ளலாம்:

லாட்டரி முடிவுகள் சரிபார்ப்பு: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான keralalotteries.com இல் உங்கள் டிக்கெட் எண்ணை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். மேலும், போலி டிக்கெட்டுகளைக் கண்டறிய கேரளா லாட்டரி துறையின் பார்கோடு ஸ்கேனர் வசதியைப் பயன்படுத்தலாம்.

லாட்டரி பரிசு பெறுதல்: ₹5,000 வரையிலான சிறிய தொகைகளை கேரளாவிலுள்ள எந்தவொரு லாட்டரி கடையிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால், அதற்கு மேற்பட்ட தொகையை வென்றவர்கள் 30 நாட்களுக்குள் தகுந்த அடையாளச் சான்றுகளுடன் வங்கி அல்லது லாட்டரி அலுவலகத்தை அணுக வேண்டும்.

வரி பிடித்தம்: வெற்றித் தொகையில் 30% அரசு வரியாகவும், 10% முதல் 12% வரை முகவர் கமிஷனாகவும் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட பின்னரே மீதமுள்ள தொகை வெற்றியாளருக்கு வழங்கப்படும்.

பொறுப்புத் துறப்பு

லாட்டரி விளையாட்டு நிதி அபாயத்திற்கு உட்பட்டது. இதற்கு அடிமையாகாமல் வாசகர்கள் பொறுப்புடன் விளையாடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான செய்திகளுக்காக மட்டுமே. Zee News Tamil லாட்டரி விளையாட்டை ஒருபோதும் ஊக்குவிக்காது.

கேரள லாட்டரி ஸ்திரீ சக்தி SS-515: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. இன்றைய ஸ்திரீ சக்தி SS-515 குலுக்கல் எப்போது நடைபெறும்?

இன்றைய (ஏப்ரல் 14, 2026) குலுக்கலின் நேரலை முடிவுகள் பிற்பகல் 2:55 மணிக்குத் தொடங்கும். முழுமையான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் மாலை 4:30 மணிக்கு வெளியாகும்.

2. இந்த லாட்டரியின் முதல் பரிசுத் தொகை எவ்வளவு?

ஸ்திரீ சக்தி SS-515 லாட்டரியின் முதல் பரிசாக ₹1,00,00,000 (1 கோடி ரூபாய்) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

3. கேரள லாட்டரி முடிவுகளை அதிகாரப்பூர்வமாக எங்கு பார்க்கலாம்?

லாட்டரி முடிவுகளை கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.keralalotteries.com என்ற முகவரியில் சரிபார்க்கலாம்.

4. வெற்றி பெற்ற பரிசை எவ்வாறு பெறுவது?

₹5,000 வரை: கேரளாவிலுள்ள எந்த லாட்டரி விற்பனை நிலையத்திலும் டிக்கெட்டைக் கொடுத்துப் பணத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

₹5,000-க்கு மேல்: அடையாளச் சான்றுகள் மற்றும் வெற்றிக்கான டிக்கெட்டுடன் அரசு லாட்டரி அலுவலகத்தையோ அல்லது வங்கியையோ அணுக வேண்டும்.

5. பரிசுத் தொகையில் வரி பிடித்தம் செய்யப்படுமா?

ஆம். மொத்தப் பரிசுத் தொகையில் 30% அரசு வருமான வரி மற்றும் 10-12% முகவர் கமிஷன் பிடித்தம் செய்யப்படும். அதன் பிறகே மீதமுள்ள தொகை வெற்றியாளரிடம் வழங்கப்படும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Trending News