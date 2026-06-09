/கேரள லாட்டரி முடிவுகள் (June 9): ஸ்திரீ சக்தி SS-523 குலுக்கல்.. 1 கோடி வென்ற அதிர்ஷ்டசாலி யார்?

கேரள மாநில அரசின் மிகவும் பிரபலமான வாராந்திர லாட்டரி குலுக்கல்களில் ஒன்றான "ஸ்திரீ சக்தி SS-523" (Sthree Sakthi SS-523) லாட்டரியின் முடிவுகள் இன்று (9 ஜூன் 2026, செவ்வாய்க்கிழமை) வெளியிடப்பட உள்ளன. இந்த அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் மூலம் தங்களின் வாழ்க்கையே மாறப்போகும் அந்த ஒரு கோடி ரூபாய் வெற்றியாளர் யார் என்பதை அறிய லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். திருவனந்தபுரம் பாளையத்தில் உள்ள பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகில் உள்ள 'கோர்க்கி பவன்' (Gorky Bhavan) வளாகத்தில் வைத்து இந்த நேரடி குலுக்கல் முறைப்படி நடைபெறுகிறது.
கேரள லாட்டரித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, இதற்கான நேரலை முடிவுகள் இன்று பிற்பகல் 2:55 மணி முதல் தொடங்குகின்றன. லாட்டரி எண்கள் ஒவ்வொன்றாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உடனுக்குடன் நேரலைத் தகவல்கள் இணையதளங்களில் வெளியாகத் தொடங்கும். இதனைத் தொடர்ந்து, மாலை 4:30 மணிக்கு முழுமையான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான முடிவுகள் பிடிஎஃப் (PDF) வடிவத்தில் கேரள லாட்டரித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தில் (www.keralalotteries.net) வெளியிடப்படும்.
ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி டிக்கெட்டின் விலை வெறும் ரூ. 50 மட்டுமே ஆகும். மொத்தம் 12 சீரிஸ்களில் (Series) சுமார் 108 லட்சம் டிக்கெட்டுகள் விற்பனைக்குக் கொண்டு வரப்படுகின்றன.
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பரிசு விவரம்
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பரிசுத் தொகை
|முதல் பரிசு (1st Prize)
|₹1,00,00,000 (1 கோடி ரூபாய்)
|இரண்டாம் பரிசு (2nd Prize)
|₹30,00,000 (30 லட்சம் ரூபாய்)
|மூன்றாம் பரிசு (3rd Prize)
|₹5,00,000 (5 லட்சம் ரூபாய்)
|ஆறுதல் பரிசு (Consolation Prize)
|₹5,000
|4-ஆம் பரிசு
|₹5,000
|5-ஆம் பரிசு
|₹2,000
|6-ஆம் பரிசு
|₹1,000
|7-ஆம் பரிசு
|₹500
|8-ஆம் பரிசு
|₹200
|9-ஆம் பரிசு
|₹100
நீங்கள் வாங்கிய டிக்கெட்டிற்கு பரிசு விழுந்திருந்தால், அதனைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு சில முக்கியமான விதிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்:
ரூ. 5,000-க்கு கீழ் பரிசு பெற்றால்: உங்கள் டிக்கெட்டிற்கு விழுந்த பரிசுத் தொகை ரூ. 5,000 அல்லது அதற்கு குறைவாக இருந்தால், கேரளாவில் உள்ள எந்தவொரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட லாட்டரி விற்பனை கடையிலும் காட்டி பணத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
ரூ. 5,000-க்கு மேல் பரிசு பெற்றால்: பரிசுத் தொகை ரூ. 5,000-ஐத் தாண்டும் பட்சத்தில், வெற்றியாளர்கள் தங்களுடைய அசல் லாட்டரி டிக்கெட், அடையாளச் சான்று (ID Proof - ஆதார், பான் கார்டு போன்றவை) மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்துடன் அரசு லாட்டரி அலுவலகத்திலோ அல்லது தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளிலோ நேரில் சென்று சமர்ப்பித்து க்ளைம் (Claim) செய்ய வேண்டும்.
வரி பிடித்தம் மற்றும் கமிஷன்: மொத்த பரிசுத் தொகையிலிருந்து 30% அரசு வரி (Tax Deduction) ஆகப் பிடிக்கப்படும். மேலும், லாட்டரி முகவருக்கான கமிஷன் தொகை 12% ஆகும். இவை போக மீதமுள்ள தொகையே வெற்றியாளரின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது).