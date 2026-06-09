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கேரள லாட்டரி முடிவுகள் (June 9): ஸ்திரீ சக்தி SS-523 குலுக்கல்.. 1 கோடி வென்ற அதிர்ஷ்டசாலி யார்?

Sthree Sakthi SS-523 Result: ஜூன் 9, 2026 அன்று திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறும் ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி குலுக்கலின் நேரம், 1 கோடி ரூபாய் பரிசு அமைப்பு, வரி பிடித்த விவரங்கள் மற்றும் பரிசை எவ்வாறு க்ளைம் செய்வது போன்ற முக்கிய வழிமுறைகளை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 09, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:04 PM IST
கேரள லாட்டரி முடிவுகள் (June 9): ஸ்திரீ சக்தி SS-523 குலுக்கல்.. 1 கோடி வென்ற அதிர்ஷ்டசாலி யார்?
Image Credit: AI Generated (Gemini)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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