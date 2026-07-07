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இன்று கேரளா ஸ்திரீ சக்தி SS-527 லாட்டரி குலுக்கல்! ₹1 கோடி வெல்லப்போவது யார்? முடிவுகள் இதோ!

இன்று செவ்வாய்க்கிழமை திருவனந்தபுரம் கோர்க்கி பவனில் "ஸ்திரீ சக்தி SS 527" லாட்டரி குலுக்கல் மதியம் 3 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. ₹50 விலையுள்ள இந்த டிக்கெட்டின் நேரலை முடிவுகள் 2:55 மணிக்கும், அதிகாரப்பூர்வ PDF மாலை 4:30 மணிக்கும் வெளியாகும். இதில் முதல் பரிசாக ₹1 கோடியும், இரண்டாம் பரிசாக ₹30 லட்சமும் வழங்கப்படுகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 07, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:51 PM IST
இன்று கேரளா ஸ்திரீ சக்தி SS-527 லாட்டரி குலுக்கல்! ₹1 கோடி வெல்லப்போவது யார்? முடிவுகள் இதோ!
Image Credit: AI Generated | Kerala Lottery Sthree Sakthi SS-527 ResultSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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