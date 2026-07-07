/இன்று கேரளா ஸ்திரீ சக்தி SS-527 லாட்டரி குலுக்கல்! ₹1 கோடி வெல்லப்போவது யார்? முடிவுகள் இதோ!

கேரளா மாநில அரசின் லாட்டரி துறை நடத்தும் ஸ்த்ரீ சக்தி (Sthree Sakthi) SS-527 வாராந்திர லாட்டரி குலுக்கல் இன்று ஜூலை 7, 2026 (செவ்வாய்க்கிழமை) நடைபெறுகிறது. லாட்டரி வாங்கியவர்கள் அனைவரும் இன்று வெளியாகும் முடிவுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இன்றைய குலுக்கல் திருவனந்தபுரம், பாலையம், பேக்கரி ஜங்ஷன் அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் (Gorky Bhavan) மதியம் 3 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. நேரலை (Live Result) அப்டேட்கள் மதியம் 2:55 மணி முதல் வெளியாகும். அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் மாலை 4:30 மணியளவில் வெளியிடப்படும்.
ST 308060
ST 941631
SW 881278
SN 308060
SO 308060
SP 308060
SR 308060
SS 308060
SU 308060
SV 308060
SW 308060
SX 308060
SY 308060
SZ 308060
0019 0673 0878 1068 1477 1975 4644 4861 5170 5736 6040 6441 7066 8152 8657 8701 8755 8934 9795
0850 2464 3821 7270 8663 9910
0097 0194 0762 0851 1180 2054 2406 2569 3209 4221 4524 4649 4724 4757 4836 4857 4928 5316 6461 7762 7812 8099 8548 9018 9730
0357 0628 0751 1010 1172 1575 1724 2355 2434 2459 2553 2701 2838 2846 2858 3038 3041 3170 3185 3216 3299 3356 3503 3559 3562 3681 3732 3988 4199 4448 4469 4561 4736 4766 4769 4992 5111 5514 5668 5905 5913 6022 6265 6470 6549 6550 6585 6609 6877 6955 6994 7082 7152 7310 7372 7373 7411 7480 7605 7673 7755 7909 8056 8097 8345 8380 8592 8731 9376 9442 9465 9593 9807 9859 9875 9972
0044 0095 0107 0204 0373 0442 0513 0543 0617 0724 1155 1340 1538 1559 1579 1772 1800 1810 1875 2012 2098 2146 2270 2327 2439 2577 2664 2761 2945 3058 3066 3180 3339 3377 3510 3586 3593 3597 3652 3669 3693 3759 3802 3993 4004 4140 4175 4470 4580 5041 5171 5516 5566 5920 5941 6008 6018 6330 6517 6548 6575 6727 6760 6826 7030 7031 7151 7205 7306 7436 7560 7767 8148 8210 8272 8910 8972 9000 9071 9095 9227 9260 9334 9366 9456 9649 9652 9673 9717 9952
ஸ்த்ரீ சக்தி (SS) என்பது கேரள அரசின் ஏழு வாராந்திர லாட்டரிகளில் ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் இந்த லாட்டரி குலுக்கல் நடத்தப்படுகிறது.
இன்றைய குலுக்கலில் மொத்தம் 4,01,774 பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளன. முதல் பரிசாக 1 கோடி ரூபாயும், இரண்டாம் பரிசாக 30 லட்ச ரூபாயும் வழங்கப்படுகிறது. முழுமையான பரிசு விபரம் இதோ:
உங்களுக்குப் பரிசு விழுந்தால், அந்தத் தொகையை க்ளெய்ம் செய்ய சில முக்கியமான விதிகள் உள்ளன:
₹5,000-க்கு கீழ் பரிசு பெற்றால்: கேரளாவில் உள்ள எந்தவொரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட லாட்டரி கடையிலும் டிக்கெட்டைக் கொடுத்து பணத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
₹5,000-க்கு மேல் பரிசு பெற்றால்: லாட்டரி டிக்கெட்டுடன் உங்களது அடையாள அட்டை (ID Proof) மற்றும் வங்கி விவரங்களை இணைத்து, நேரடியாக வங்கிகளிலோ அல்லது அரசு லாட்டரி அலுவலகத்திலோ சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
வரி மற்றும் கமிஷன் பிடித்தம்: மொத்த பரிசுத் தொகையில் 30% அரசு வரி (Tax) பிடித்தம் செய்யப்படும். மேலும், வெற்றி பெற்ற டிக்கெட்டை விற்ற முகவருக்கு (Agent) 12% கமிஷன் தொகையும் வழங்கப்படும்.
முக்கிய குறிப்பு: உங்கள் லாட்டரி டிக்கெட் உண்மையானது தானா என்பதைச் சரிபார்க்க, கேரளா லாட்டரித்துறை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள "Kerala Lottery Barcode Scanner" வசதியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
கேரள அரசு வாரத்தின் 7 நாட்களும் வெவ்வேறு பெயர்களில் லாட்டரி குலுக்கல்களை நடத்துகிறது. அதன் விபரம் இதோ:
(பொறுப்புத்துறப்பு (Disclaimer): இந்தக் கட்டுரை தகவல் வழங்கும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே. லாட்டரி முடிவுகளை உறுதிப்படுத்த அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் PDF முடிவையே இறுதி ஆதாரமாகக் கருத வேண்டும். வெற்றி எண், பரிசுத் தொகை மற்றும் பரிசு கோரும் நடைமுறைகள் தொடர்பாக கேரளா லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளைப் பின்பற்றுங்கள்)