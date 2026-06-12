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இன்று உங்க அதிர்ஷ்டம் எப்படி? கேரளா சுவர்ண கேரளம் SK-56 முடிவுகள் மற்றும் பரிசு விவரங்கள்

Kerala Lottery Result: ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் மதியம் 3 மணிக்கு குலுக்கப்படும் ரூ.50 மதிப்புள்ள கேரள சுவர்ண கேரளம் லாட்டரியின் 56-வது டிரா முடிவுகள் இன்று வெளியாகின. மொத்தம் 6.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பரிசுகள் வழங்கப்படவுள்ள நிலையில், முதல் பரிசாக 1 கோடி ரூபாயும், இரண்டாம் பரிசாக 30 லட்சமும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெற்றி பெற்றவர்கள் 30 நாட்களுக்குள் உரிய ஆவணங்களுடன் பரிசை உரிமை கோர வேண்டும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 12, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:21 PM IST
இன்று உங்க அதிர்ஷ்டம் எப்படி? கேரளா சுவர்ண கேரளம் SK-56 முடிவுகள் மற்றும் பரிசு விவரங்கள்
Image Credit: AI Generated (Suvarna Keralam SK-56 Lottery Results)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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