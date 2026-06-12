/இன்று உங்க அதிர்ஷ்டம் எப்படி? கேரளா சுவர்ண கேரளம் SK-56 முடிவுகள் மற்றும் பரிசு விவரங்கள்

Suvarna Keralam SK 56 Result: கேரளா மாநில அரசின் லாட்டரித் துறை வாரந்தோறும் நடத்தும் ஏழு முக்கிய லாட்டரிகளில் மிக முக்கியமானது ‘சுவர்ண கேரளம்’ (Suvarna Keralam). வாரத்தின் இறுதி நாளான ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் மதியம் சரியாக 3 மணிக்கு இந்த லாட்டரிக்கான குலுக்கல் விறுவிறுப்பாக நடைபெறும்.
ஒவ்வொரு வார லாட்டரிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீடு (Code) வழங்கப்படும். அந்த வகையில் இந்த வாரத்திற்கான சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி "SK" என்ற குறியீட்டுடன், டிரா எண் 56 (SK-56) ஆக இன்று குலுக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. வெறும் 50 ரூபாய் மட்டுமே விலை கொண்ட இந்த லாட்டரி சீட்டு, இன்று பலரது வாழ்க்கையை மாற்றப்போகிறது.
கேரள அரசின் லாட்டரித் துறை, இன்று (12 ஜூன் 2026) மதியம் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகில் இருக்கும் 'கோர்க்கி பவன்' (Gorky Bhavan) வளாகத்தில் அரசு அதிகாரிகளின் முன்னிலையில் இந்த குலுக்கலை நடத்தியது.
இந்த வாரம் விற்கப்பட்ட லட்சக்கணக்கான டிக்கெட்டுகளில் இருந்து அதிர்ஷ்ட எண்கள் முறைப்படி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் வாங்கிய டிக்கெட்டுகளுக்குப் பரிசு விழுந்துள்ளதா என்பதை உடனே சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
RW 195668
RX 213640
RU 421712
RN 195668
RO 195668
RP 195668
RR 195668
RS 195668
RT 195668
RU 195668
RV 195668
RX 195668
RY 195668
RZ 195668
1395 1637 1898 2140 2539 3080
3507 5444 5494 5513 5567 5802
7123 8517 8565 8574 9262 9748
9826
0392 4224 4591 4635 5110 6957
0024 0190 0721 1913 2740
2907 2951 3216 3796 4101
4238 5954 5981 6449 6627
7441 7728 7854 7928 8823
9160 9851 9900 9966 9978
இந்த சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி சீட்டில் ஆறுதல் பரிசு (Consolation Prize) உட்பட மொத்தம் 10 பிரிவுகளின் கீழ் பரிசுகள் அள்ளிக் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த வார குலுக்கலில் மொத்தம் 6,54,507 பரிசுகள் வெற்றியாளர்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட உள்ளன.
முதல், இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் பரிசுகளைப் பெறும் வெற்றியாளர்களின் தொகையிலிருந்து 10% கமிஷன் கழிக்கப்பட்டு, அந்த அதிர்ஷ்ட டிக்கெட்டை விற்ற ஏஜென்ட்டுக்கு வழங்கப்படும். 4 முதல் 9 வரையிலான பரிசுகள் மற்றும் ஆறுதல் பரிசுகளுக்கான 10% கமிஷன் தொகையை அரசே தனது சொந்த நிதியிலிருந்து ஏஜென்ட்டுகளுக்கு நேரடியாக வழங்கும்.
₹1 லட்சம் அல்லது அதற்குக் குறைவான பரிசுத் தொகை என்றால் உள்ளூர் லாட்டரி ஏஜென்சிகளிடம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதற்கு மேல் பெரிய தொகை என்றால், டிக்கெட்டுடன் உங்களது ஆதார் கார்டு, பான் கார்டு மற்றும் வங்கி கணக்கு விவரங்களை எடுத்துக் கொண்டு திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள லாட்டரி இயக்குநரகம் அல்லது மாவட்ட லாட்டரி அலுவலகத்தை அணுக வேண்டும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)